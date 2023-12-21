 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan türler Antalya Körfezi'nde tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan türler Antalya Körfezi'nde tespit edildi

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan istilacı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan yeni türlerin de Antalya Körfezi'ne geçiş yaptığı tespit edildi. Balon balığı gibi zararlı türlerin yanı sıra, barbun, palamut ve karides gibi ekonomik değeri olan balık türleri de bölgede görüldü.

21.12.2023 - 10:04,  Güncelleme: 10:07
Abone Ol

KIZILDENİZ'den Akdeniz'e geçiş yapan ve Antalya Körfezi ekosistemine zarar veren balon balığı gibi istilacı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan yeni türlerin de bölgeye geçiş yaptığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den 3 tür hamsi, barbun, palamut ve karides türünün Antalya Körfezi'nde ve Akdeniz kıyılarında görüldüğünü söyledi.

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor. Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, keskin dişleri ile ağları kopararak balıkçılara zarar veren balon balığı, kayalık bölgede yaşayan ve zehirli dikenleri ile dikkati çeken aslan balığı ile diğer istilacı türler, körfezi kendilerine yurt edindi. Popülasyonu hızla artan bu zararlı balıklarla mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, avcılığı teşvik için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalara rağmen Kızıldeniz kaynaklı türlerin sayısı, giderek artıyor. 2021 yılında 65 olan tür sayısı, bugün itibarıyla 70'e ulaştı. KARİDES, BARBUN VE PALAMUT TESPİT EDİLDİ

Kızıldeniz'den Antalya Körfezi'ne zararlı türlerin yanı sıra, ekonomik değeri olan başka türlerin de geçiş yaptığı tespit edildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son yıllarda özellikle ekonomik değeri yüksek balıkların balıkçıların ağlarından çıktığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, " İskenderun, Mersin, Antalya Körfezi'nde kıyıdan yakalanan karideslerin tamamına yakını, Kızıldeniz türleri. Balıklardan da 'paşa pantolonu barbunu' olarak bilinen barbun türü, lokum balığı, ceylan palamutu ekonomik değeri olan balık türleri. Bir de Akdeniz'in hamsisi dışında 3 tür hamsi tespit edildi" dedi.

'HAMSİ, KARADENİZ'E KADAR GİTMİŞTİR'

Hamsinin özellikle şaşkınlık yarattığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Hamsi, Akdeniz balığıdır ancak bağlantı denizi olan Karadeniz'e kadar gitmiştir. Karadeniz ve Marmara'da özel ağlar ile avlanır. Antalya açıklarında bazı ağlara takılan Kızıldeniz hamsisini gördük. Balıkçılar, küçük gözlü ağlarla avlansa mutlaka bu hamsi türlerini de yakalar" diye konuştu. (DHA)

Kızıldeniz\'den Akdeniz\'e geçiş yapan türler Antalya Körfezi\'nde tespit edildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Gökoğlu, Antalya, Akdeniz, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan türler Antalya Körfezi'nde tespit edildi - Son Dakika


10:47
Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46
Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Bir dönem Adnan Oktar'ın örgütünde yer alan Acun Ilıcalı konuştu: Manevi olarak kendime yakın görmüştüm
10:46 Hesap 85 bin, bahşiş 175 bin TL! Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altının gramı 1908 liradan işlem görüyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan türler Antalya Körfezi'nde tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement