KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u kabul etti Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum\'u kabul etti Açıklaması

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

01.11.2024 16:46
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Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Bakan Kurum ve beraberindekileri ağırlamaktan memnun olduğunu ve her alanda Türkiye'nin desteğini yanlarında gördüklerini söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda KKTC'ye verdiği desteği hatırlatarak bunun kendileri için önemine işaret etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerle işbirlikleri yapıldığını dile getiren Tatar, bu devletlerin tecrübelerinden KKTC olarak faydalanmaya çalıştıklarını ifade ederek "İki devletli siyaseti sürdürüyoruz. KKTC devleti, kurum, kuruluşlarıyla ilerlemeye devam ediyor. KKTC'nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri bulması için ana vatan Türkiye'nin desteğinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da KKTC topraklarının şehitlerin emaneti olduğunu hatırlatarak "Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunuyor. KKTC'nin tanıması adına mücadeleye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Meclis binası inşaatının yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçeceğini belirten Bakan Kurum, inşaatta inceleme yaptıklarını ve projenin KKTC için gurur abidesi olacağını kaydetti.

Kurum, KKTC Yüksek Mahkeme binası için bu ay içinde ihaleye çıkılacağını aktararak tapu ve kadastro alanında dijital işleme imkan sağlayacak sistemi KKTC'ye uygulamak istediklerini ve bu yönde bir protokol imzalanacağını kaydetti.

Kurum, sıfır atık, depreme karşı erken uyarı sistemi gibi projelerin KKTC'de uygulanacağını vurgulayarak bu alanlarda gerekli araç ve gereç sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'nin her zaman her koşulda KKTC'nin yanında olduğunu söyleyerek KKTC'nin her alanda güçlü bir ülke olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u kabul etti Açıklaması - Son Dakika

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