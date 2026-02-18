Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük'te öğrenciler okullarını ramazan için süsledi - Son Dakika
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük'te öğrenciler okullarını ramazan için süsledi

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük\'te öğrenciler okullarını ramazan için süsledi
18.02.2026 15:32
Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük'te ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

Kocaeli'deki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenlerin rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla süsledi. Etkinlik kapsamında hazırlanan fenerler, ayet ve geleneksel ramazan süslemeleri okulun girişine asıldı.

"Ramazan Sokağı" adı verilen bölümde bir öğrenci, ramazan davulu çalıp mani okuyarak sınıfları gezdi."

Okul müdürü Fatma Batmaz, AA muhabirine, ramazan dolayısıyla dayanışma, birlik ve beraberliğini yaşayarak öğrenmeye çalıştıklarını belirterek, "Yapılan çalışmalarla çocuklarımızın paylaşmanın, yardımlaşmanın, saygı ve hoşgörünün önemini günlük yaşantılarına yansıtma fırsatını bulmalarını amaçlıyoruz." dedi.

7. sınıf öğrencisi Burak Kara, ramazan etkinliklerinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan etkinlikleri, süslemeler bize ramazanın önemini, anlamını ve değerini tanıtıyor, dinimizin gereklerini ve ramazanda yapmamız gereken ibadetleri anlatıyor." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Zehra Türkmen, süsleme etkinliğinin çok eğlenceli olduğunu, bu organizasyona vakit ayıran idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Sakarya

Sakarya'da da Milli Eğitim Bakanlığınca tüm illerde uygulanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla okullar süslendi.

Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu'nda öğrenciler "Ramazan Sokağı" isimli alanda Hacivat ve Karagöz gösterileri yaptı. Öğrenciler ayrıca, davul eşliğinde maniler söyleyerek sınıfları gezdi ve hurma dağıttı.

Okul müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine, bu sene okullarda Milli Eğitim Bakanlığı talimatı doğrultusunda ramazan etkinliklerinin yaygınlaştırıldığını belirtti.

Çeşitli etkinlikler hazırladıklarını aktaran Yamak, "Çocuklarda ramazan bilincinin oluşmasını arzu ediyoruz. Bunun haricinde ramazan kapsamında okulumuzda öğrencilerimize çeşitli hediyeler dağıttık. Çocuklarda farkındalık ve eski gelenekleri yaşatmak bizim için gerçekten çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul koridorları ay-yıldız, hilal, kandil, Hacivat ile Karagöz ve balonlarla renklendi. Ayrıca sınıflarda çeşitli süslemeler yapıldı, ramazan temalı yazılar asıldı.

Öğrencilerden Egemen Akgünoğlu, giydiği kostümle okul koridorlarında maniler söyleyerek davul çaldı.

Okul müdürü Ali Akıllı, ramazanın heyecanını ve neşesini öğrencilerle yaşamak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizle balonlar ve ramazan süs eşyalarıyla, ramazan heyecanını yaşayacak bir ortam oluşturduk. Bir koridoru 'Ramazan Sokağı' olarak hazırladık. Led ışıklar, aydınlatma balonları ve süs eşyalarıyla ramazan heyecanını yaşayacak ortam oluşturduk. Çocuklarımızın bu heyecanı yaşaması için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Düzce

Düzce'de de Milli Eğitim Bakanlığınca tüm illerde uygulanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla okullar süslendi, öğrencilere bu ayın manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler yapıldı.

Arsal Anadolu Lisesi'nde idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle ramazan kolileri hazırlandı, sınıflar ve koridorlar süslendi.

Arsal Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ayşegül Aslan, AA muhabirine, etkinliklerin ana amacının ramazan vesilesiyle öğrencilerde paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek olduğunu anlattı.

Öğrencilere şerbet, hurma ikram ederek ve çeşitli etkinliklerle ramazanı karşılamak istediklerini aktaran Aslan, "Milli ve manevi değerlerimizi yeniden yaşatmak, eski ramazanlara olan özlemimizi tekrar anımsayarak bütün bunları öğrencilerimize, yeni nesillere tattırmak istedik." şeklinde konuştu.

Aslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "İyilik İçin Çalış" projesi kapsamında hazırlanan ramazan kolilerini ise yetim öğrencilere ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük'te Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle sınıflar ve koridorlar süslendi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Merve Sapmaz, okulda ramazan coşkusunu öğrencilerle yaşamak için "Ramazan Sokağı" oluşturduklarını söyledi.

Kendilerine yardımcı olan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Sapmaz, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla öğrencilerle çeşitli etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

7. sınıf öğrencisi Hazal Taşlı, ramazan duygusunu öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

