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KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:49
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.721
Toplam Seçmen : 1.533.306
Açılan Sandık : 4.720
Açılan Sandık Oranı : % 99,98
Kullanılan Oy : 1.172.060
Geçerli Oy : 1.123.431
Katılım Oranı : % 76,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,78514.313
CHPATASOY BİLGİN% 28,92324.864
YENİDEN REFAHDOĞAN AYDAL% 7,5885.213
İYİ PARTİGENÇAY YILDIZTEKİN% 5,0356.471
ZAFER PARTİSİNERMİN TOL% 3,4438.599
DEM PARTİHASAN ÖZGÜNEŞ% 3,2536.552
SAADETNURETTİN ÇELİK% 2,0122.584
TİPMAHMUT HAKAN KOÇAK% 1,1813.260
DEVA PARTİSİİSMAİL ENSAR BATURMAN% 0,394.377
MEMLEKETÜNAL KARASAĞIZ% 0,343.779
BTPMUHARREM CAN% 0,313.490
TKPAYDANER AKTAŞ% 0,212.314
HÜDA PARMEHMET EŞİN% 0,192.149
ANAPMURAT DURAN% 0,192.099
DPMEHMET ŞAMİL DEVRİM% 0,141.627
EMEPARZU ERKAN% 0,141.603
YTPORHAN KAÇDI% 0,131.411
DSPSERAP BİLMEZ% 0,121.367
SOL PARTİİLKAY DENİZ TORUN YÜCE% 0,111.284
VATAN PARTİSİORHAN KADIOĞLU% 0,111.197
DİĞER% 0,091.021
BAĞIMSIZİSMAİL TUNAHAN% 0,07782
HKPTUNYA KIZILTAŞ% 0,06654
MİLLETATAKAN DAŞDAN% 0,05534
TKHTAMER ERİK% 0,04509
BAĞIMSIZFEVZİ KEMAL TORUN% 0,04481
MİLLİ YOLASLAN ERARSLAN% 0,04476
HAK-PARBEHÇET ÖGET% 0,04421
BAŞİSKELE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YASİN ÖZLÜ% 41,1326.998
BAĞIMSIZHÜSEYİN AYAZ% 19,7812.986
SAADETZAFER MUTLU% 15,029.861
CHPOSMAN ANIL ACURMAN% 14,159.290
YENİDEN REFAHUĞUR YÜKSEL% 4,312.832
ZAFER PARTİSİALPER GÜLEBAŞ% 2,71.772
BTPŞABAN ÖRÇEN% 1,19784
DEM PARTİBERFİN TUNÇ% 0,74486
DEVA PARTİSİMEHMET FATİH YAŞAR% 0,33215
HÜDA PARSAİM BAMİDİCİ% 0,23151
TKPMEHMETCAN ERGÜNÖZ% 0,1596
DPSELMA DİRİM SUCU% 0,1382
DSPBERKAY PELİN% 0,0849
HKPZEYNEP KURT% 0,0637
ÇAYIROVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ% 36,3327.716
İYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ% 33,2125.335
CHPMUHARREM GÖKÇE% 21,5216.417
YENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ% 4,673.565
ZAFER PARTİSİHACI FİLİK% 1,941.482
TİPORHAN MORDOĞAN% 0,64485
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN% 0,35266
HÜDA PARTURAN SAK% 0,26198
BAĞIMSIZYUSUF EMRE CÜRE% 0,23178
TKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR% 0,2153
BTPMEHMET KOÇ% 0,19145
DSPHAKAN ERCAN% 0,14102
YTPAHMET KORKMAZ% 0,177
DPAHMET ALBAYRAK% 0,172
BAĞIMSIZERÇİN ERDOĞAN% 0,0753
HKPALİ ERDOĞDU% 0,0539
DARICA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUZAFFER BIYIK% 39,746.528
CHPSAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN% 31,236.562
YENİDEN REFAHFATMA KURTULUŞ% 10,8712.741
DEM PARTİERKAN ŞİK% 7,188.416
ZAFER PARTİSİÖZGÜR KALEÖZÜ% 3,674.296
İYİ PARTİÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK% 1,992.334
SAADETSELİM ÇETİNKAYA% 1,862.179
BAĞIMSIZKADİR GEDİKLİ% 1,51.759
BTPCEVAT DEMİRCAN% 0,65757
DEVA PARTİSİMUHAMMET ALİ ÜNSÜR% 0,5591
TKPMURAT SELAMCI% 0,35412
HÜDA PARMURAT YILDIRIM% 0,27318
DSPDEMET ÖZDEMİR ÇAKAL% 0,13147
DPSELİM AKGÖZ% 0,11131
DİĞER% 0,0226
DERİNCE

Açılan Sandık Oranı : % 99,70
Katılım Oranı : % 78,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERTİF GÖKÇE% 47,6339.586
AK PARTİİBRAHİM ŞİRİN% 38,8632.290
YENİDEN REFAHGÖKHAN AÇIK% 5,374.464
ZAFER PARTİSİSELMAN GÜRPINAR% 2,141.780
DİĞER% 1,421.181
İYİ PARTİHÜSEYİN SÜER% 1,391.151
SAADETCUMA AYVAZ% 1,261.049
BAĞIMSIZSEFA MOLLAOĞLU% 0,34285
MEMLEKETYAŞAR AKA% 0,29243
YTPYEKTA ŞİYAR YILDIRIM% 0,27223
BTPRAİF SOLMAZ% 0,2168
DEVA PARTİSİZEKERİYA ÇILDIR% 0,2162
HÜDA PARMUSTAFA NAZLI% 0,18148
DPHÜLYA ULUZMAN% 0,15124
TKPOSMAN İLHAN% 0,14120
DSPSERKAN ÇAKAL% 0,180
GELECEK PARTİSİİRFAN ÖZYOLCU% 0,0651
DİLOVASI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAMAZAN ÖMEROĞLU% 32,898.741
DEM PARTİMUSTAFA AVCİ% 26,847.133
İYİ PARTİEMİN YILMAZ% 18,564.932
YENİDEN REFAHERCAN OĞUZ% 8,922.371
CHPYAKUP TÖRK% 6,961.850
SAADETHASAN İNCİ% 2,74729
DEVA PARTİSİALİ ÇELİK% 0,92245
ZAFER PARTİSİHACI KADİR% 0,81216
HÜDA PARAYDIN AKICI% 0,44116
MEMLEKETGÖKALP ERENOĞLU% 0,2875
BTPTUNAY YILDIRIM% 0,1848
TKPNAİM SEVİNÇ% 0,1641
DSPBİRKAN KARAYEL% 0,0822
DPRAMAZAN TEKİN% 0,0822
YTPOZAN YILMAZ% 0,0820
HKPKEMAL KURT% 0,0514
DİĞER% 0,011
GEBZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ% 36,9475.003
İYİ PARTİSADIK GÜVENÇ% 19,9940.588
TİPERKAN BAŞ% 19,9240.438
YENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN% 10,9522.227
ZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU% 4,098.307
SAADETMUSTAFA TUREL% 3,066.225
TKPMEHMET KILIÇ% 0,941.918
DEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ% 0,931.880
MEMLEKETMUSA ERTÜRK% 0,711.434
DSPÇETİN TÖNGEL% 0,47951
DPMURAT ÖNGELEN% 0,41834
BTPFATİH ÖZTÜRK% 0,36741
HÜDA PARAYDIN YAPICI% 0,35707
EMEPSİNAN KARATAŞ% 0,27544
VATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK% 0,17341
HKPBURAK GÖL% 0,15308
BAĞIMSIZMUHAMMET TULUK% 0,12254
YTPTAHSİN MURAT ERGUN% 0,1197
BAĞIMSIZEROL BOZKIR% 0,07143
GÖLCÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ YILDIRIM SEZER% 44,4642.813
CHPÖZGÜR YILMAZ% 33,532.258
YENİDEN REFAHAHMET EREN% 8,217.901
İYİ PARTİİSMAİL AYNACI% 5,064.871
ZAFER PARTİSİABDULLAH SERDAR ÖNÜR% 3,353.229
SAADETMEHMET EMİN ÖZÇELİK% 2,212.132
DEM PARTİHASAN NAS% 1,171.130
BTPABDÜLKADİR ÜSTÜNER% 0,42404
MEMLEKETMEHMET BALİ% 0,36346
DEVA PARTİSİFIRAT GÜLAĞIZ% 0,28267
HÜDA PARALİ ÇİFTÇİOĞLU% 0,27260
TİPBERAY TOPÇU% 0,22211
BAĞIMSIZSERKAN GARİPOĞLU% 0,18176
TKPYAŞARGÜL OYMAK% 0,12115
DSPGÜLSILA ÇOŞKUN% 0,194
DPAHMET KAAN SUR% 0,0988
İZMİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATMA KAPLAN HÜRRİYET% 49,01102.385
AK PARTİMUHARREM TUTUŞ% 38,9181.273
YENİDEN REFAHMUSTAFA ŞAHİN% 4,579.537
ZAFER PARTİSİRECEP YAZICI% 2,214.624
İYİ PARTİMEHMET KAMİL ŞİRİN% 1,432.992
SAADETSİNAN YOLCU% 1,22.509
DEM PARTİGENCER DEMİRKAYA% 0,951.994
BTPCAHİT BARUTÇU% 0,28577
TİPÇİĞDEM KANDEMİR% 0,26541
MEMLEKETTİMUR DUMAN% 0,21447
DEVA PARTİSİERCAN AKTAN% 0,19400
HÜDA PARMUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN% 0,17345
DSPSEMİH ÖNAL% 0,14288
TKPVİLDAN ZEYNEP SAYINER% 0,12242
BAĞIMSIZMUSTAFA CAN% 0,11238
DİĞER% 0,11227
ANAPERGÜN TÜRK% 0,07151
MİLLETMEHMET KARAYEL% 0,06121
KANDIRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEROL ÖLMEZ% 33,7210.745
BAĞIMSIZCENGİZ KAN% 30,949.860
CHPSERKAN AÇIKGÖZ% 11,033.516
YENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK% 10,383.308
İYİ PARTİSEMİH SARIÇAY% 8,522.715
SAADETÜNAL KIZILAĞIL% 1,89601
BTPYILMAZ ÇOŞĞUN% 1,17373
ZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK% 0,73234
DEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR% 0,46148
DPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL% 0,31100
MEMLEKETOĞUZ USLU% 0,2785
DSPDAVUT UZCAN% 0,265
HÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ% 0,1650
HKPYASEMİN KUZUBAŞ% 0,1237
TKPYUSUF BAŞ% 0,131
KARAMÜRSEL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÇALIK% 46,8415.592
AK PARTİMESUT ÇETİNKAYA% 39,2413.062
SAADETMURAT AKBABA% 5,121.704
YENİDEN REFAHALİ OSMAN AYDIN% 3,891.296
İYİ PARTİMEHMET BAŞ% 1,98659
ZAFER PARTİSİİDRİS KILIÇASLAN% 1,12374
DEM PARTİYILMAZ TUNÇ% 0,4132
DEVA PARTİSİYUNUS KATI% 0,39131
BAĞIMSIZHASAN ÖZBAŞ% 0,33111
BTPMETİN YILMAZLAR% 0,2582
HÜDA PARCİHAN GÖK% 0,1758
DPAYNUR KURT% 0,1135
TKPSUAT UNGAN% 0,0620
DSPŞEVVAL POLAT% 0,0516
HKPMURAT KIZILTAŞ% 0,0516
KARTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN% 45,5635.535
CHPNİLAY MERTTÜRK% 32,2625.160
YENİDEN REFAHBERAT KANSU% 11,579.026
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN ERDEM% 2,912.268
DEM PARTİİBRAHİM ERGİN% 2,411.876
İYİ PARTİHALUK TAMYÜKSEL% 2,241.747
SAADETİBRAHİM ETHEM AKBUĞA% 1,481.155
HÜDA PARAHMET POLAT% 0,48375
DEVA PARTİSİYUSUF NUHOĞLU% 0,42327
BTPGÖKHAN AVCI% 0,27211
TKPSALİH ÇALIŞGAN% 0,16127
DPAHMET CENGİZ% 0,179
DSPFEHMİ TOY% 0,0972
HKPMUAMMER KUZUBAŞ% 0,0435
DİĞER% 0,0110
KÖRFEZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENER SÖĞÜT% 36,4934.209
CHPTAYFUN BALIKÇI% 3532.814
YENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN% 9,538.935
DEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA% 5,655.300
İYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU% 4,364.084
ZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI% 3,733.496
SAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER% 2,552.389
DEVA PARTİSİORHAN BOZKURT% 0,57531
BTPGÜLSÜM DEMİR% 0,52485
BAĞIMSIZZEKİ KARAKAYA% 0,39367
HÜDA PARMEHMET KAZAK% 0,39364
DPİBRAHİM İNAN% 0,38358
TKPMEHMET ELDEMİR% 0,19178
BAĞIMSIZMEHMET AYDIN MUTLU% 0,17159
DSPSELAHATTİN SAL% 0,0879

Kaynak: AA

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