KOCAELİ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.721
|Toplam Seçmen
|:
|1.533.306
|Açılan Sandık
|:
|4.720
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,98
|Kullanılan Oy
|:
|1.172.060
|Geçerli Oy
|:
|1.123.431
|Katılım Oranı
|:
|% 76,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 45,78
|514.313
|CHP
|ATASOY BİLGİN
|% 28,92
|324.864
|YENİDEN REFAH
|DOĞAN AYDAL
|% 7,58
|85.213
|İYİ PARTİ
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|% 5,03
|56.471
|ZAFER PARTİSİ
|NERMİN TOL
|% 3,44
|38.599
|DEM PARTİ
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|% 3,25
|36.552
|SAADET
|NURETTİN ÇELİK
|% 2,01
|22.584
|TİP
|MAHMUT HAKAN KOÇAK
|% 1,18
|13.260
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL ENSAR BATURMAN
|% 0,39
|4.377
|MEMLEKET
|ÜNAL KARASAĞIZ
|% 0,34
|3.779
|BTP
|MUHARREM CAN
|% 0,31
|3.490
|TKP
|AYDANER AKTAŞ
|% 0,21
|2.314
|HÜDA PAR
|MEHMET EŞİN
|% 0,19
|2.149
|ANAP
|MURAT DURAN
|% 0,19
|2.099
|DP
|MEHMET ŞAMİL DEVRİM
|% 0,14
|1.627
|EMEP
|ARZU ERKAN
|% 0,14
|1.603
|YTP
|ORHAN KAÇDI
|% 0,13
|1.411
|DSP
|SERAP BİLMEZ
|% 0,12
|1.367
|SOL PARTİ
|İLKAY DENİZ TORUN YÜCE
|% 0,11
|1.284
|VATAN PARTİSİ
|ORHAN KADIOĞLU
|% 0,11
|1.197
|DİĞER
|% 0,09
|1.021
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL TUNAHAN
|% 0,07
|782
|HKP
|TUNYA KIZILTAŞ
|% 0,06
|654
|MİLLET
|ATAKAN DAŞDAN
|% 0,05
|534
|TKH
|TAMER ERİK
|% 0,04
|509
|BAĞIMSIZ
|FEVZİ KEMAL TORUN
|% 0,04
|481
|MİLLİ YOL
|ASLAN ERARSLAN
|% 0,04
|476
|HAK-PAR
|BEHÇET ÖGET
|% 0,04
|421
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YASİN ÖZLÜ
|% 41,13
|26.998
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYAZ
|% 19,78
|12.986
|SAADET
|ZAFER MUTLU
|% 15,02
|9.861
|CHP
|OSMAN ANIL ACURMAN
|% 14,15
|9.290
|YENİDEN REFAH
|UĞUR YÜKSEL
|% 4,31
|2.832
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER GÜLEBAŞ
|% 2,7
|1.772
|BTP
|ŞABAN ÖRÇEN
|% 1,19
|784
|DEM PARTİ
|BERFİN TUNÇ
|% 0,74
|486
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET FATİH YAŞAR
|% 0,33
|215
|HÜDA PAR
|SAİM BAMİDİCİ
|% 0,23
|151
|TKP
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|% 0,15
|96
|DP
|SELMA DİRİM SUCU
|% 0,13
|82
|DSP
|BERKAY PELİN
|% 0,08
|49
|HKP
|ZEYNEP KURT
|% 0,06
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|% 36,33
|27.716
|İYİ PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|% 33,21
|25.335
|CHP
|MUHARREM GÖKÇE
|% 21,52
|16.417
|YENİDEN REFAH
|HAMZA EKŞİ
|% 4,67
|3.565
|ZAFER PARTİSİ
|HACI FİLİK
|% 1,94
|1.482
|TİP
|ORHAN MORDOĞAN
|% 0,64
|485
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|% 0,35
|266
|HÜDA PAR
|TURAN SAK
|% 0,26
|198
|BAĞIMSIZ
|YUSUF EMRE CÜRE
|% 0,23
|178
|TKP
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|% 0,2
|153
|BTP
|MEHMET KOÇ
|% 0,19
|145
|DSP
|HAKAN ERCAN
|% 0,14
|102
|YTP
|AHMET KORKMAZ
|% 0,1
|77
|DP
|AHMET ALBAYRAK
|% 0,1
|72
|BAĞIMSIZ
|ERÇİN ERDOĞAN
|% 0,07
|53
|HKP
|ALİ ERDOĞDU
|% 0,05
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUZAFFER BIYIK
|% 39,7
|46.528
|CHP
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|% 31,2
|36.562
|YENİDEN REFAH
|FATMA KURTULUŞ
|% 10,87
|12.741
|DEM PARTİ
|ERKAN ŞİK
|% 7,18
|8.416
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR KALEÖZÜ
|% 3,67
|4.296
|İYİ PARTİ
|ÖZHAN AŞKIN ÖZTÜRK
|% 1,99
|2.334
|SAADET
|SELİM ÇETİNKAYA
|% 1,86
|2.179
|BAĞIMSIZ
|KADİR GEDİKLİ
|% 1,5
|1.759
|BTP
|CEVAT DEMİRCAN
|% 0,65
|757
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ALİ ÜNSÜR
|% 0,5
|591
|TKP
|MURAT SELAMCI
|% 0,35
|412
|HÜDA PAR
|MURAT YILDIRIM
|% 0,27
|318
|DSP
|DEMET ÖZDEMİR ÇAKAL
|% 0,13
|147
|DP
|SELİM AKGÖZ
|% 0,11
|131
|DİĞER
|% 0,02
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,70
|Katılım Oranı
|:
|% 78,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERTİF GÖKÇE
|% 47,63
|39.586
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞİRİN
|% 38,86
|32.290
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN AÇIK
|% 5,37
|4.464
|ZAFER PARTİSİ
|SELMAN GÜRPINAR
|% 2,14
|1.780
|DİĞER
|% 1,42
|1.181
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SÜER
|% 1,39
|1.151
|SAADET
|CUMA AYVAZ
|% 1,26
|1.049
|BAĞIMSIZ
|SEFA MOLLAOĞLU
|% 0,34
|285
|MEMLEKET
|YAŞAR AKA
|% 0,29
|243
|YTP
|YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
|% 0,27
|223
|BTP
|RAİF SOLMAZ
|% 0,2
|168
|DEVA PARTİSİ
|ZEKERİYA ÇILDIR
|% 0,2
|162
|HÜDA PAR
|MUSTAFA NAZLI
|% 0,18
|148
|DP
|HÜLYA ULUZMAN
|% 0,15
|124
|TKP
|OSMAN İLHAN
|% 0,14
|120
|DSP
|SERKAN ÇAKAL
|% 0,1
|80
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN ÖZYOLCU
|% 0,06
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|% 32,89
|8.741
|DEM PARTİ
|MUSTAFA AVCİ
|% 26,84
|7.133
|İYİ PARTİ
|EMİN YILMAZ
|% 18,56
|4.932
|YENİDEN REFAH
|ERCAN OĞUZ
|% 8,92
|2.371
|CHP
|YAKUP TÖRK
|% 6,96
|1.850
|SAADET
|HASAN İNCİ
|% 2,74
|729
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÇELİK
|% 0,92
|245
|ZAFER PARTİSİ
|HACI KADİR
|% 0,81
|216
|HÜDA PAR
|AYDIN AKICI
|% 0,44
|116
|MEMLEKET
|GÖKALP ERENOĞLU
|% 0,28
|75
|BTP
|TUNAY YILDIRIM
|% 0,18
|48
|TKP
|NAİM SEVİNÇ
|% 0,16
|41
|DSP
|BİRKAN KARAYEL
|% 0,08
|22
|DP
|RAMAZAN TEKİN
|% 0,08
|22
|YTP
|OZAN YILMAZ
|% 0,08
|20
|HKP
|KEMAL KURT
|% 0,05
|14
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİNNUR BÜYÜKGÖZ
|% 36,94
|75.003
|İYİ PARTİ
|SADIK GÜVENÇ
|% 19,99
|40.588
|TİP
|ERKAN BAŞ
|% 19,92
|40.438
|YENİDEN REFAH
|KAMİL ERGÜN
|% 10,95
|22.227
|ZAFER PARTİSİ
|KORAY TOPÇU
|% 4,09
|8.307
|SAADET
|MUSTAFA TUREL
|% 3,06
|6.225
|TKP
|MEHMET KILIÇ
|% 0,94
|1.918
|DEVA PARTİSİ
|MÜKAİL İZGİ
|% 0,93
|1.880
|MEMLEKET
|MUSA ERTÜRK
|% 0,71
|1.434
|DSP
|ÇETİN TÖNGEL
|% 0,47
|951
|DP
|MURAT ÖNGELEN
|% 0,41
|834
|BTP
|FATİH ÖZTÜRK
|% 0,36
|741
|HÜDA PAR
|AYDIN YAPICI
|% 0,35
|707
|EMEP
|SİNAN KARATAŞ
|% 0,27
|544
|VATAN PARTİSİ
|ÖZKAN ÇAKMAK
|% 0,17
|341
|HKP
|BURAK GÖL
|% 0,15
|308
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET TULUK
|% 0,12
|254
|YTP
|TAHSİN MURAT ERGUN
|% 0,1
|197
|BAĞIMSIZ
|EROL BOZKIR
|% 0,07
|143
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ YILDIRIM SEZER
|% 44,46
|42.813
|CHP
|ÖZGÜR YILMAZ
|% 33,5
|32.258
|YENİDEN REFAH
|AHMET EREN
|% 8,21
|7.901
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AYNACI
|% 5,06
|4.871
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH SERDAR ÖNÜR
|% 3,35
|3.229
|SAADET
|MEHMET EMİN ÖZÇELİK
|% 2,21
|2.132
|DEM PARTİ
|HASAN NAS
|% 1,17
|1.130
|BTP
|ABDÜLKADİR ÜSTÜNER
|% 0,42
|404
|MEMLEKET
|MEHMET BALİ
|% 0,36
|346
|DEVA PARTİSİ
|FIRAT GÜLAĞIZ
|% 0,28
|267
|HÜDA PAR
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|% 0,27
|260
|TİP
|BERAY TOPÇU
|% 0,22
|211
|BAĞIMSIZ
|SERKAN GARİPOĞLU
|% 0,18
|176
|TKP
|YAŞARGÜL OYMAK
|% 0,12
|115
|DSP
|GÜLSILA ÇOŞKUN
|% 0,1
|94
|DP
|AHMET KAAN SUR
|% 0,09
|88
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|% 49,01
|102.385
|AK PARTİ
|MUHARREM TUTUŞ
|% 38,91
|81.273
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ŞAHİN
|% 4,57
|9.537
|ZAFER PARTİSİ
|RECEP YAZICI
|% 2,21
|4.624
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAMİL ŞİRİN
|% 1,43
|2.992
|SAADET
|SİNAN YOLCU
|% 1,2
|2.509
|DEM PARTİ
|GENCER DEMİRKAYA
|% 0,95
|1.994
|BTP
|CAHİT BARUTÇU
|% 0,28
|577
|TİP
|ÇİĞDEM KANDEMİR
|% 0,26
|541
|MEMLEKET
|TİMUR DUMAN
|% 0,21
|447
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKTAN
|% 0,19
|400
|HÜDA PAR
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|% 0,17
|345
|DSP
|SEMİH ÖNAL
|% 0,14
|288
|TKP
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|% 0,12
|242
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA CAN
|% 0,11
|238
|DİĞER
|% 0,11
|227
|ANAP
|ERGÜN TÜRK
|% 0,07
|151
|MİLLET
|MEHMET KARAYEL
|% 0,06
|121
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|% 33,72
|10.745
|BAĞIMSIZ
|CENGİZ KAN
|% 30,94
|9.860
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|% 11,03
|3.516
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|% 10,38
|3.308
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|% 8,52
|2.715
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|% 1,89
|601
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|% 1,17
|373
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|% 0,73
|234
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|% 0,46
|148
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|% 0,31
|100
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|% 0,27
|85
|DSP
|DAVUT UZCAN
|% 0,2
|65
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|% 0,16
|50
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|% 0,12
|37
|TKP
|YUSUF BAŞ
|% 0,1
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÇALIK
|% 46,84
|15.592
|AK PARTİ
|MESUT ÇETİNKAYA
|% 39,24
|13.062
|SAADET
|MURAT AKBABA
|% 5,12
|1.704
|YENİDEN REFAH
|ALİ OSMAN AYDIN
|% 3,89
|1.296
|İYİ PARTİ
|MEHMET BAŞ
|% 1,98
|659
|ZAFER PARTİSİ
|İDRİS KILIÇASLAN
|% 1,12
|374
|DEM PARTİ
|YILMAZ TUNÇ
|% 0,4
|132
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KATI
|% 0,39
|131
|BAĞIMSIZ
|HASAN ÖZBAŞ
|% 0,33
|111
|BTP
|METİN YILMAZLAR
|% 0,25
|82
|HÜDA PAR
|CİHAN GÖK
|% 0,17
|58
|DP
|AYNUR KURT
|% 0,11
|35
|TKP
|SUAT UNGAN
|% 0,06
|20
|DSP
|ŞEVVAL POLAT
|% 0,05
|16
|HKP
|MURAT KIZILTAŞ
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|% 45,56
|35.535
|CHP
|NİLAY MERTTÜRK
|% 32,26
|25.160
|YENİDEN REFAH
|BERAT KANSU
|% 11,57
|9.026
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ERDEM
|% 2,91
|2.268
|DEM PARTİ
|İBRAHİM ERGİN
|% 2,41
|1.876
|İYİ PARTİ
|HALUK TAMYÜKSEL
|% 2,24
|1.747
|SAADET
|İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
|% 1,48
|1.155
|HÜDA PAR
|AHMET POLAT
|% 0,48
|375
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF NUHOĞLU
|% 0,42
|327
|BTP
|GÖKHAN AVCI
|% 0,27
|211
|TKP
|SALİH ÇALIŞGAN
|% 0,16
|127
|DP
|AHMET CENGİZ
|% 0,1
|79
|DSP
|FEHMİ TOY
|% 0,09
|72
|HKP
|MUAMMER KUZUBAŞ
|% 0,04
|35
|DİĞER
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|% 36,49
|34.209
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|% 35
|32.814
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|% 9,53
|8.935
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|% 5,65
|5.300
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|% 4,36
|4.084
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|% 3,73
|3.496
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|% 2,55
|2.389
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|% 0,57
|531
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|% 0,52
|485
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ KARAKAYA
|% 0,39
|367
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|% 0,39
|364
|DP
|İBRAHİM İNAN
|% 0,38
|358
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|% 0,19
|178
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AYDIN MUTLU
|% 0,17
|159
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|% 0,08
|79
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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