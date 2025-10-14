Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi

Haberin Videosunu İzleyin
14.10.2025 10:39  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Türkiye ile İspanya\'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi
Haber Videosu

Ticaret Bakanlığı, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile ortaklaşa bir operasyonda, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokainin ticaretini yapan üç suç örgütü üyesini yakaladı. Ayrıca, Edirne'de bir tırda gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokainin ticaretini yapan suç örgütü üyesi 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı'na ulaşan 'fosil unu' cinsi eşya yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli değerlendirilerek takibe alındı. Konteynere yönelik kontroller neticesinde 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin, tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı. Konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı. Konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'de gerçekleştirilen, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon neticesinde organize suç örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

TIRDA 105 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince edinilen istihbari çalışmalar sonucu Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ekiplerce şüpheli değerlendirildi. X-Ray tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilince, eğitimli narkotik köpeği Atlas ile araçta detaylı arama yapıldı. Yasal yük içerisine gizlenmiş 65 milyon TL değerinde 105 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Türkiye, 3-sayfa, Ekonomi, İspanya, Edirne, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde tren kazası faciası 66 kişi yaralandı Avrupa ülkesinde tren kazası faciası! 66 kişi yaralandı
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürmene kılıcı hediyesi Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sürmene kılıcı hediyesi
Kahreden olay Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı Kahreden olay! Torununun hayatını kurtardı, kendisi ağır yaralandı
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu
Nedeni çok ilginç İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti Nedeni çok ilginç! İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti
Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım
Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi Rezan Epözdemir için 12 yıla kadar hapis talebi
Uyuyan kocasının üzerine önce kızgın yağ döktü, sonra da pul biber serpti Uyuyan kocasının üzerine önce kızgın yağ döktü, sonra da pul biber serpti

14:31
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı
14:00
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası
Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
13:57
Şarkıcı Güllü’nün adli tıp ’kati’ raporu çıktı
Şarkıcı Güllü'nün adli tıp 'kati' raporu çıktı
13:37
DEM Parti’den Bahçeli’ye “Uçuk talepler“ yanıtı 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
DEM Parti'den Bahçeli'ye "Uçuk talepler" yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı
12:55
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
Faizsiz ev almak isteyen vatandaş mağdur oldu: Tüm taksitlerimi ödememe rağmen...
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin
11:24
Bahçeli’den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır
Bahçeli'den askeri hastanelerle ilgili çağrı: Kapatılması hataydı, açılması sevap olacaktır
11:12
Meclis’te “Biji Serok Apo“ sloganı atılmasına Bahçeli’den ilk yorum
Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
11:00
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2025 14:38:16. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ile İspanya'dan ortak operasyon: 1,7 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.