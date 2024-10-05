Konak Belediyesi\'nin Stratejik Planı\'na Meclis Onayı... Başkan Mutlu: "Konak\'ta Girmediğimiz Sokak, Çıkmadığımız Yokuş Yok"

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nın onaylandığı ekim ayı ikinci olağan toplantısında konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, mazeretsiz, adil ve eşit bir Konak için kentsel dönüşüm, doğal gaz, park alanı, yeni merkezler, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam, sosyal yaşam ve daha pek çok alanda çalıştıklarını belirterek, "Konak'ta girmediğimiz sokak, çıkmadığımız yokuş yok" dedi.

Konak Belediye Meclisi ekim ayının ikinci oturumunu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Başta muhtarlar olmak üzere Konaklıların yoğun ilgi gösterdiği meclis toplantısında 2025-2029 Stratejik Planı oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyelerinin görüşlerini aktarmasının ardından gelen soruları yanıtladı. Seçim döneminde "Mazeretsiz Kent Konak" kitapçığının içeriğini anlatmak üzere ilçenin mahallelerini dolaştığını anlatan Başkan Mutlu, göreve geldikten sonra 111 mahalleyi bürokratlarıyla sokak sokak gezerek Konaklıların taleplerini yerinde öğrendiklerinin altını çizdi.

Başkan Mutlu, halkın talebini birebir aldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bürokratlarımızla sokak sokak geziyoruz. Mahalle muhtarlığına gidip orada oturmuyoruz; muhtarlarımızla birlikte sokak sokak geziyoruz. Konak'ta girmediğimiz sokak, çıkmadığımız yokuş yok. Bu gezilerde mahalleleri dolaşırken pek çok sorunu yerinde öğrendik. 111 mahalle muhtarımız zaten bölgelere ayrılmıştı, o bölgelerdeki muhtarlarla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplantılar yapıldı. Anketin de ötesinde, muhtarlarımızın birebir katılımıyla talepler alındı. Muhtarların talepleri de doğrudan mahallelerin talepleri. Diğer yandan, halkla buluşma toplantılarında halkın talebini birebir aldık."

Proje halkın talebiyle gelişti

Jandarma alanının nasıl değerlendirileceğiyle ilgili bölge halkıyla toplantı yaptıklarını ve taleplerine göre projede değişikliğe gittiklerini hatırlatan Başkan Mutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle de jandarma alanına ilişkin toplantıda da çıkan sonuca göre şu anda jandarma alanına halkın talebiyle havuz eklendi, çok amaçlı salon eklendi. El emeği pazar var, çok güzel bir kültürel alan yaratmak üzere kafesi dahil güzel bir mekan olacak. Ben inanıyorum ki ileride, bina bittiğinde, ödüllü de bir bina olacak."

Kreşler ücretsiz

Başkan Mutlu, katılımcı belediyeciliği uyguladıklarını, halkla, esnafla her zaman iç içe olduklarını vurguladı. Yaşanan derin yoksullukta özellikle çocukların eğitim hakkı için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Biz çok derin bir yoksulluk yaşıyoruz. Bu derin yoksulluğu biraz daha anlamak istiyorsanız bizimle birlikte çocuk şenliklerimize gelin. O kadar mutlu oluyorlar ki… Bu yaz insanlar hiçbir yere gidemedi, memleketlerine bile. İlk kez bütün İzmir'in bu kadar kalabalık olduğu bir yazı atlattık. Çocuklar bizim için çok önemli. Kreşlerimiz ücretsiz. Bunun duyurusunu da yaptık. Kreşler için ailenin ekonomik durumu, anne baba hayatta mı, ev kendilerinin mi, ailede şehit var mı, gibi soruların olduğu bir değerlendirme formu hazırladık. Tüm bu verilerin sonunda, bilimsel bir yöntemle, sıralamayla aldık çocuklarımızı. Kreş sayımızı daha da artıracağız ve onlardan ücret almayacağız. Çünkü bugün ülkede 20 bin TL altı neredeyse kreş kalmamış. 3-6 yaş arası bir çocuğun temel eğitim alma hakkı aslında gasp edilmiş durumda. Biz ücretsiz kreşlerimiz artıracağız. Özellikle dezavantajlı mahallelerden başladık. Ama her mahalleden ücretsiz kreş talebi geliyor."

Kentsel dönüşüme devam

Başkan Mutlu, kentsel dönüşüm konusunda da soru işaretlerine açıklık getirdi. Mutlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm en önemsediğimiz konu. Planlar bitti. 1/1000'lik planlar zaten biz geldiğimizde dönüşüm bölgelerinde yapılmış, bitmişti. 330 bin kişilik Konak nüfusunun yaklaşık 100 bini dönüşüm bölgelerinde yaşıyor. 100 bin kişiyi bir anda yerinden, yurdundan etmeden, tekrar bir soylulaştırmaya da uğramadan dönüşüm planı yapıyoruz. Bunların 18 uygulamaları yok, yani şu anda imar durumu alamıyorlar. Devam eden 18 uygulamaları var. Gürçeşme'de var, Beştepeler'de var. Gültepe'de, biz geldiğimizde bulduğumuz bir sorun vardı. Oldukça büyük bir alan DSİ tarafından su havzası ilan edilmişti. O sorunu çözdük, su havzası ilan edilen alan tekrar yapılaşmaya açıldı. Bu diplomatik yollarla çözdüğümüz sorun sonrasında da artık Gültepe'de bir engel kalmadı. Ama bir yandan da doğal gazın da önünü açtık. Kentsel dönüşüm ve doğal gazı birlikte yürütüyoruz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la da kentsel dönüşümü konuştuklarının bilgisi veren Başkan Mutlu, şunları aktardı:

"Artık bu kentte dönüşümün başlatılması gerekiyor"

"Kentsel dönüşümdeki bütçe, 18 uygulamasında imar parsellerinin elde edilmesi için harcanacak bedel. Cemil Tugay'la yaptığımız görüşmede özellikle göz önünde bir dönüşüm bölgesinin inşaatını da birlikte yapmayı teklif ettim o da çok sıcak baktı. Artık bu kentte dönüşümün başlatılması ve bir moral olması gerekiyor. Büyükşehir'le birlikte en kısa zamanda, bir dönüşümü, iki belediyenin bütçesiyle, bir yapı üzerinde, kamunun kendi hisselerinin olduğu kamusal bir alanda yapalım istiyoruz. Çünkü anayasal bir hak olan, herkesin sağlam bir yapıda yaşama hakkına biz de sahip çıkmak istiyoruz."

Cemevi projesi için arsa Büyükşehir'den

Ferahlı Mahallesi'nde cemevi düşünülen alanın yeşil alan olduğunu ve park olarak değerlendirileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Mutlu, şu bilgileri verdi:

"Ferahlı'da cemevinden vazgeçtik. Cemevine başka bir yer bakıyoruz. Biz bu alanları tek tek gezdik. Ferahlı'da cemevi yeri olarak ayrılan yere gittiğimizde bir küçük mahalle ormanıyla karşılaştık. İnanılmaz güzel ağaçlar var. Hemen bir park yapalım dedik, çünkü Ferahlı'da yeşil alan da yok. Cemevi için de Büyükşehir'le görüştük. Onların olan bir arsaya, projeyi dönüştürüyoruz."

26 bin metrekarede park projeleri devam ediyor

Başkan Mutlu, Konak'ta 26 bin metrekarede park projelerini sürdürdüklerini belirterek, "Çok sayıda yeşil alan ve park yapma hedefimiz devam ediyor. Her gittiğimiz mahallede ilk işimiz planı açmak, orada bir park yapabilir miyiz ona bakmak. Yapabileceğimiz alanları bulduk. Şu anda park projeleri devam eden yaklaşık 26 bin metrekaremiz var" diye konuştu.

Ege Mahallesi'ne halı saha, Gıda'ya yüzme havuzu

Ege Mahallesi'ne halı saha müjdesi veren Başkan Mutlu, "Hem işgaliye talebimizi ilettik, hem de dedik ki biz buralara park yapıyoruz, spor alanı yapıyoruz. Bunlardan biri de seçim zamanı sözünü verdiğimiz Ege Mahallesi'nde halı saha. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz projesine başladı. Çok yakın zamanda Ege Mahallesi'nde halı saha açık ihalesine çıkacağız. Gıda Çarşısı'nda bir yüzme havuzu için ihale hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüce Sonkurt Parkı'na yeni tasarım

Konak'ta yeşil alanlarının ve parkların daha verimli kullanılacağının sinyalini veren Başkan Mutlu Yüce Sonkurt Parkı için şunları söyledi:

"Kocakapı'da Narin'in adını taşıyacak parkımızın yapım çalışmaları devam ediyor. Mahalle gezilerimizde Yüce Sonkurt Parkının kullanılamadığını gördük. Mahalleliyle de yaptığımız görüşmelerde, burasının nasıl daha yaşayan, daha güvenli bir park olabileceğini konuştuk. İçinde özellikle okula çocuğunu bırakan velilerin oturabileceği, ileri yaşın gelip zaman geçirebileceği kafeleriyle, daha iyi aydınlatmasıyla, oturma gruplarıyla, aşağıdaki muhtarlık ve taksi durağının yeniden tasarlanacağı bir park çalışmamız da birkaç ay içerisinde başlayacak."

Halk Eğitim'den öğretmen desteği çekildi

Başkan Mutlu, özellikle ileri yaşın ve kadınların katıldığı hobi ve meslek edindirme kurslarının devam edeceğini açıkladı. Mutlu, şunları belirtti:

"İleri yaş, mutlu değil. Halk eğitim Merkezlerinden belediyelere gönderilen öğretmenler geri çekildi. Biz geçenlerde bir ilan çıktık, 10 kreş öğretmeni aldık. Türkiye'deki tüm belediyeler Halk Eğitimden bu desteği alıyordu. Sadece kreş değil çok sayıda kursun öğretmenlerini de oradan alıyorduk ve hakikaten de çok başarılı öğretmenlerdi. Tasarruf tedbirleri nedeniyle Halk Eğitim öğretmenleri artık belediyelere verilmiyor. Biz kurslarımızı yine açacağız. Yoğun bir gönüllülük, yoğun bir STK çalışmasıyla bu işin altından kalkacağız."

Kimseyi mağdur etmeyeceklerini de vurgulayan Başkan Mutlu, şunları aktardı:

"Kimseyi mağdur etmeyeceğiz"

"Biz Konak Belediyesi olarak on beş öğretmen daha istihdam edebiliriz. Ama edemeyen belediyelerde ne olacak? Bir anda, kadınların gittiği, kendisini geliştirdiği, dikiş nakış öğrendiği, hiç değilse evinde çocuğunun kıyafetini diktiği kurslar şu anda işlevsizleşti. Ben de bunu burada paylaşmak istiyorum. Böyle bir durumu kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi; ama kimseyi de kesinlikle mağdur etmeyeceğimizi söylemek istiyorum."

İstihdam ve kadın çalışmalarına yönelik örnekler veren Başkan Mutlu, şunları dile getirdi:

"3 ayda 300 kişiye iş bulduk"

"İş'te Konak ile 3 ayda 300 kişiye iş bulduk. Bir kişiyi o yaşa kadar edindiği vasıfla baş başa bırakmak istemiyoruz. Sanayi neye ihtiyaç duyuyor, ona göre eğitmek istiyoruz. İnci Vakfı ile CNC tezgahlarımızda kadınlara yönelik ilk eğitimimize başlıyoruz. Kadınların her yerde, her alanda çalışabileceğini göstermek istiyoruz. Hemen arkasında da dikiş atölyelerimiz var. Desteklenecek eğitimlerle daha yüksek maaş alabilecekleri ve güvenceli iş bulabilecekleri bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde birtakım gençlik merkezleri hazırlığındayız. Bir tanesi Kemer'de. Merkezimizin ihtiyaç programı bitti, uygulaması da hızlıca başlayacak."

Altı aylık süreçte yapılan hizmetlerin bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edeceğini kaydeden Başkan Mutlu, şunları paylaştı:

"Mazeret üretmeden çalışıyoruz"

"2025 yılında mali disiplinini sağlamış ve gelirlerini arttırmış bir belediye olarak karşınıza çıkacağız. Olabildiğince belediye kaynaklarının azlığı mazeretine sığınmadan Konak'ı beş yılda tekrar kültür ve sanatın merkezi yapmak istiyoruz. Uluslararası fonlardan aldığımız sıfır atık destekleriyle de kentte atık ayrıştırmayı hedefliyoruz. Çöp araçlarının alımı için Devlet Malzeme Ofisi'ne yaptığımız ilk etap başvuru geçti. Ardından ikinci etap gelecek. Önümüzdeki hafta yeni konteynerlerimiz konmaya başlanacak. 6 ayda olabildiğince fark yaratmaya çalıştık, bundan sonra daha da gelişecek. Dayanışma ile bu zor dönemlerin altından kalkacağımıza ve sosyal belediyecilik örneği göstereceğimize inanıyorum. Mazeret üretmeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Kaçak molozla mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Mutlu sözlerini, şöyle tamamladı:

"Konak'ta yoğun bir hurdacılık faaliyeti var. Mevcutları sürekli denetliyor, ruhsatsızsa mühürlüyoruz. Özellikle bazı bölgeleri çok atıyorlar hurdaları. Yenişehir de bunlardan biri. Buralara kamera sistemi kurduk, gelen araçları takip ediyoruz. 68 bin liraya varan cezalar yazıyoruz. Emniyetten de destek istedik. Moloz ve hurda sorunu bizim de en büyük mücadele alanlarımızdan."

Başkan Mutlu, bugün saat 13.00'te başlayacak ve gün boyu sürecek 5. Patilerin Festivali'ne tüm İzmirlileri davet etti.