Konak'ta "6284-İzmir" Buluşması… Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Hala En Temel Hakkımız Olan Yaşam Hakkımızı Elde Etmeye Çalışıyoruz"

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Konak Kent Konseyi ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlendiği "6284-İzmir" başlıklı panelde konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Cins kırıma varan bir tabloyla karşı karşıyayız. Hala en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı elde etmeye çalışıyoruz. Kadınların daha görünür ve eşit olduğu, şiddetten uzak bir yaşam hedefliyoruz" dedi.

Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Konak Kent Konseyi ve İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisleri ile düzenlenen "6284-İzmir" başlıklı panelde devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Mutlu'nun yanı sıra İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeni Levent Üzümcü'nün açılış konuşmalarıyla başlayan panelde; 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un toplumsal etkileri, şiddetin vardığı boyut, vaka örnekleri, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve şiddeti önlemenin yollarını anlattı. Etkinlikte sahnenin önünde yer alan "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", "Narin İçin Adalet", "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "6284'ü Uygula", "Kadın Cinayetleri Politiktir" ve "Kadınlar Birlikte Güçlü" yazılı dövizler dikkati çekti.

Son yıllarda en büyük toplumsal sorun olarak kendini gösteren kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi yalnızca bir gün ile sınırlı tutmadıklarını belirten Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"Cins kırıma varan bir tabloyla karşı karşıyayız"

"Şiddet var, şiddet her yerde. Şiddet İzmir'de, şiddet Konak'ta. Konak maalesef kadına yönelik şiddette en üst sıralarda yer alan bir ilçe. Biz de seçildiğimizden beri yönetim olarak bununla mücadele etmek için uğraşıyoruz. Kadınların daha görünür ve eşit olduğu, şiddetten uzak bir yaşam hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada şiddeti, yasaları ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Cins kırıma varan bir tabloyla karşı karşıyayız. Sadece ekim ayında 48 kadının katledilmesi, 23 kadının şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesi yasaların yetersizliğini ortaya koymaktadır."

Şiddetin eşitlikle önlenebileceğine olan inançla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Mutlu, şöyle devam etti:

"Şiddet eşitlikle önlenir"

"Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'na imza attık. Şu anda da Yerel Eşitlik Eylem Planımızı hazırlıyoruz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Nar Projesi kapsamında ilçemizdeki muhtarlarımıza farkındalık ve eğitim çalışması düzenledik. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle Konaklı kadınlara 'Şiddetten Korunmada Haklar ve KADES' eğitimleri veriyoruz. Kadınların daha görünür olduğu bir Konak için çalışıyoruz demiştim. Ancak kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadın şiddet gördüğü ortamı terk etme cesaretini gösterebiliyor. Bunun için hayata geçirdiğimiz İş'te Konak Personel İstihdam Ofisi'nden şu ana kadar yaklaşık 145 kadına iş bulduk. Onların kendi ayakları üzerinde durmasını sağladık. Öte yandan ücretsiz okul öncesi eğitim verdiğimiz Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'miz aracılığıyla kadınların üzerindeki bakım yükünü azaltıyor ve istihdama katılmaları için imkan yaratıyoruz."

"Özgür, adil ve şiddetten uzak bir yaşam"

Kadınların özgürce var olabildiği, adil ve şiddetten uzak bir yaşam için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mutlu, "Kadınların kaç çocuk doğuracağını, ne giyeceğini kendine dert edinenlerin kadınların yaşam hakkını dert etmemesi bizi bugün burada buluşturdu. Biz hala en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Burada bu kadar kalabalık olduğunuz için çok mutluyum" diye konuştu.

"Dileriz ki çözüm önerileri bulalım"

Etkinliğe yoğun katılım gösteren konuklara teşekkür eden İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Dönem Sözcüsü Gülsen Özkan, "Biz bu yasamıza güveniyoruz ama çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, hayvan katliamları arka arkaya artmaya başladı. Yasamız varken acaba neden yetersiz kalıyoruz. Bunlara çözüm önereceğimiz bir toplantı yapalım dedik. 6284-İzmir olarak dileriz ki çözüm önerileri bulalım, çorbada az da olsa tuzumuz olsun" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddeti önlemek için yasaların etkin uygulanması gerektiğini kaydeden İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara, şöyle konuştu:

"Kadına şiddet insan hakları ihlalidir"

"Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir ve toplumun sorunudur. Kadına yönelik şiddet ile mücadele koruyucu ve önleyici hizmetlerin hayata geçirilmesi, yasaların etkin uygulanmasıyla sağlanır. Ancak karar vericilerin eylem ve tutumları bu sorunun cezasızlaştırılmasına zemin hazırlıyor. Cezasızlık, faillerin yargılanmaması veya hafif cezalarla geçiştirilmesiyle pekiştirilmektedir. Bu durum kadınların şiddet karşısında seslerini çıkarmalarını engellemekte ve toplumsal bir korku iklimi yaratmaktadır."

Şiddetin sadece eğitim durumu ile açıklanamayacağının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeni Levent Üzümcü de şunları dile getirdi:

"Burada iş hepimize düşüyor"

" Türkiye'nin en iyi eğitimi almış insanların, çocuklarına, kadınlara, hayvanlara neler yaptığını görüyoruz. Bunun hiçbir şekilde okul eğitimiyle ilgisi olmadığını söylemek isterim. Burada yaşadığımız problem, problemin özünde yatan kaynak ailedir. Ancak bir çocuk aile eğitimiyle bunu öğrenebilir. Vicdanını, insanlığını, hukukunu kaybetmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Suçluların cezalandırılmadığı, insanların adalete güveninin kalmadığı bir cehennemden bahsediyoruz. Burada iş hepimize düşüyor. Burada bu birliktelik, bu enerji, birbirimize sarılma duygusu ancak böyle güçlenip, başkalarına sirayet edebilir. Aksi takdirde sadece şiddetten yakınır, çözüm geliştiremeyiz."

Panelde; KADER İzmir Şube Başkanı Banu Önkol İçhedef, İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara ve Akademisyen Itır Bağdadi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi İl Koordinatörü Ayla Çelik, İzmir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan Av. Bedriye Kurtuluş Türk, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege Bölge Temsilciliği'nden Av. Figen Merder, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nden Av. Hülya Gültekin, Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazik Işık, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi'nden Av. Nilgün Şentuna, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Polis Memuru Özgür Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Emekli Kadın Konuk Evi Müdürü Seher Gündoğan, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Av. Sevda Banu Yuşan Akyüz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nden Komiser Zülfiye Akyurt konuşmacı olarak yer aldı.

Yaklaşık üç saat süren panelde 6284 sayılı yasa öncesi, uygulanma aşamasında karşılaşılan zorluklar, toplumsal etkileri, şiddetin vardığı boyut, vaka örnekleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddeti önlemenin yolları konuşuldu. Konuşmaların ardından panelistler katılımcıların sorularını da yanıtladı.