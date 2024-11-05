Konya'da Kadın Cinayeti: Eski Eş Yalanla Tuzağa Düşürdü - Son Dakika
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Konya'da Kadın Cinayeti: Eski Eş Yalanla Tuzağa Düşürdü

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Murat Uluşan, 'Çocuk hastalandı' yalanıyla eski eşi Bahriye Kalaycı'yı öldürdü. Ailesi şokta.

05.11.2024 10:39
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KONYA'da 1 yıl önce boşandığı Murat Uluşan'ın (27), 'Çocuk hastalandı' yalanıyla boş araziye götürüp öldürdüğü Bahriye Kalaycı'nın (25) babası Ahmet Kalaycı (55), "Cumartesi günü gelip, çocuğu alıp götürdü. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra kızımı 'Çocuk hastalandı' diye aramış. Ben işe gitmiştim. Kızım aradı, durumu anlattı ve oğlunu hastaneye götüreceklerini söyledi. Ben de 'Kızım gitme, çocuk 10 dakika önce iyiydi. Ne zaman hastalandı? Sen gitme"dedim, yalvardım" dedi.

Olay, cumartesi günü, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası'nda meydana geldi. Murat Uluşan, 1 yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı'yı 'Çocuk hastalandı' diyerek arayıp, evden aldı. Uluşan, ardından aracıyla tarlaya götürüp Kalaycı'yı göğsünden bıçakladı. Uluşan, aynı bıçakla kendini de boynundan yaraladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kalaycı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Uluşan da ambulansla Konya Büyükşehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluşan'ın taburcu olduktan sonra ifadesinin alınıp, adliyeye sevk edileceği belirtildi. Kalaycı ise pazar günü İsmil Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

'ÇOCUK HASTALANDI, DİYE KANDIRDI'

Bahriye Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı, kızının evlilik sürecinde sürekli şiddet gördüğü için boşandığını ve velayetini aldığı 3 yaşındaki oğluyla birlikte yanlarında yaşadığını söyledi. Velayet davasında damadının hafta sonları oğlunu görmesi için yasal hak tanındığını belirten Kalaycı, "Hafta sonu gelip, çocuğu götürüyordu. Cumartesi günü de gelip, çocuğu alıp götürdü. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra kızımı 'Çocuk hastalandı' diye aramış. Ben işe gitmiştim. Kızım beni aradı, durumu anlattı ve oğlunu hastaneye götüreceklerini söyledi. Ben de kızıma 'Kızım gitme, çocuk 10 dakika önce iyiydi. Ne zaman hastalandı? Sen gitme' dedim, yalvardım. Kızım, oğlunu çok severdi. O yüzden eski eşi almaya gelince, onunla birlikte evden ayrılmış. Eski eşinin, kızıma böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi. İyi de olsa, kötü de olsa torunumun babası. Ama en son çocuğumu öldürdü. Torunumu da bizden aldıktan sonra kendi annesinin yanına bırakmış. Torunum hala orada kalıyor" dedi.

'KIZIM, 'BABA BİR ŞEY YAPMAZ' DİYORDU'

Kızına evlenirken, damadının ailesi tarafından 'Mihr' olarak bir tarla verildiğini söyleyen Kalaycı, "Boşandığı için 1 ay önce bu tarlayı 285 bin TL'ye satarak torunumun geleceğine yatırım olsun diye altın aldı. Eski eşi de 'Altınları ver, borcumu ödeyeceğim. Konya'da ev kiralayayım ve yeniden birleşelim' diye sürekli rahatsız edip kandırmaya çalışıyordu. Eski damadımın, mihr yüzünden kızı öldürdüğünü düşünüyorum. Ben kızımı çok uyardım. 'Kızım bak, paranın üstüne düştü, bu sana bir şey yapar. Olan biteni görüyoruz gazetelerde, televizyonlarda' dedim. Kızım bana 'Baba bir şey yapmaz' diyordu. En sonunda yaptı, bitirdi kızımıö diyerek damadının en ağır cezayı almasını istedi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Konya\'da Kadın Cinayeti: Eski Eş Yalanla Tuzağa Düşürdü
Kaynak: DHA

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