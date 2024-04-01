BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|5.374
|Toplam Seçmen
|:
|1.649.557
|Açılan Sandık
|:
|5.357
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,68
|Kullanılan Oy
|:
|1.249.637
|Geçerli Oy
|:
|1.182.964
|Katılım Oranı
|:
|% 75,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|% 49,43
|584.753
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KÖSEOĞLU
|% 23,39
|276.657
|CHP
|İSMAİL SONKAYA
|% 12,78
|151.150
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN MİLCİ
|% 3,4
|40.209
|SAADET
|ABDULKADİR KARADUMAN
|% 3,37
|39.924
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 2,95
|34.918
|DEM PARTİ
|BÜLENT KILIÇ
|% 1,79
|21.145
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT KARACA
|% 0,53
|6.242
|DP
|MUSTAFA NAZMİ BAŞ
|% 0,43
|5.119
|HÜDA PAR
|ÇETİN ACU
|% 0,29
|3.439
|BTP
|HASAN ÖZTÜRK
|% 0,29
|3.386
|DSP
|ALİYE CANSU
|% 0,16
|1.870
|ANAP
|ERKAN ESKİLER
|% 0,15
|1.767
|TİP
|BİLAL ORTAKALAYCI
|% 0,12
|1.438
|TKP
|DAMLA NUR ÇARMIZOL
|% 0,12
|1.422
|MİLLET
|MEHMET ÇANKAYA
|% 0,11
|1.350
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET ALİ ÖZTÜRK
|% 0,1
|1.230
|MİLLİ YOL
|ADNAN BAŞKÖSE
|% 0,09
|1.035
|AB PARTİ
|HALİS ÇEÇEN
|% 0,09
|1.022
|BAĞIMSIZ
|SELAHATTİN CİZRELİOĞLU
|% 0,08
|923
|BAĞIMSIZ
|YAKUP YAŞAR
|% 0,07
|798
|HKP
|NURGÜL KUŞÇU
|% 0,06
|774
|AP
|HASAN İGEÖZ
|% 0,06
|656
|DİĞER
|% 0,05
|634
|HAK-PAR
|OSMAN SARITAŞ
|% 0,05
|586
|TKH
|MUHAMMED ALİ COPLAN
|% 0,04
|517
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ALİ ÜZLÜK
|% 49,72
|1.579
|AK PARTİ
|İSA AKGÜL
|% 43,89
|1.394
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ SELİM DEMİREL
|% 4,31
|137
|DEVA PARTİSİ
|HÜSEYİN GEÇER
|% 0,69
|22
|SAADET
|HALİL AKYÜZ
|% 0,54
|17
|HÜDA PAR
|MEHMET RIZA ÖZCAN
|% 0,32
|10
|BTP
|ABDULKADİR ÇİLOĞLU
|% 0,19
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ERDAL KIRLI
|% 0,16
|5
|DP
|ŞEVKİ YILDIRIR
|% 0,09
|3
|MİLLET
|MEHMET ÜNAL
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL ARSLAN
|% 34,42
|1.309
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN SOYCAK
|% 33,71
|1.282
|BÜYÜK BİRLİK
|EKREM TULUKCU
|% 25,19
|958
|İYİ PARTİ
|ALİYE ÇAMLI
|% 3,31
|126
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA AKIN
|% 1,97
|75
|SAADET
|HASAN KESER
|% 0,68
|26
|MİLLET
|METİN ŞAHAP
|% 0,29
|11
|DEVA PARTİSİ
|ÖMER FARUK YILDIRIM
|% 0,21
|8
|BTP
|İBRAHİM ÜNVEREN
|% 0,16
|6
|GELECEK PARTİSİ
|MUHAMMET ERCENGİZ
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZELÇİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET NURİ KÖKSAL
|% 42,63
|22.738
|AK PARTİ
|YUSUF KAHRAMAN
|% 31,59
|16.851
|İYİ PARTİ
|İSMAİL AFŞAR
|% 18,15
|9.681
|YENİDEN REFAH
|CANER ÖZDEMİR
|% 5,24
|2.794
|SAADET
|MUHAMMED CANDAN
|% 0,52
|278
|ZAFER PARTİSİ
|NURCAN TAŞCI
|% 0,49
|259
|BÜYÜK BİRLİK
|SÜLEYMAN MUTLU
|% 0,27
|144
|YTP
|İMRAN LASTİK
|% 0,23
|122
|DP
|EFE YENER YÜKSEL
|% 0,13
|70
|DEM PARTİ
|OSMAN ERDAL
|% 0,13
|68
|BTP
|NURİ KARADENİZ
|% 0,12
|64
|DEVA PARTİSİ
|LEVENT CANCA
|% 0,12
|64
|GELECEK PARTİSİ
|FATİH KÖLE
|% 0,11
|56
|HÜDA PAR
|METİN ÖZARAS
|% 0,1
|55
|HKP
|ÖZKAN KILIÇASLAN
|% 0,06
|34
|MİLLET
|KEMAL KALE
|% 0,06
|30
|TKP
|ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA
|% 0,05
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|FATİH ORHAN
|% 50,49
|4.924
|AK PARTİ
|AĞAH YILMAZ
|% 44,74
|4.363
|SAADET
|AHMET DEVELİ
|% 1,65
|161
|GELECEK PARTİSİ
|İRFAN NORAS
|% 0,81
|79
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN OĞUZ
|% 0,66
|64
|İYİ PARTİ
|ATİLLA SAYIN
|% 0,46
|45
|CHP
|MEHMET MUTLU
|% 0,4
|39
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF SADE
|% 0,38
|37
|DEVA PARTİSİ
|DURSUN YEŞİLKAŞ
|% 0,15
|14
|HÜDA PAR
|DAVUT ÖDEMİŞ
|% 0,11
|11
|BTP
|NECİP TAHA KESKİN
|% 0,1
|10
|DP
|MAHMUT HORASAN
|% 0,03
|3
|MİLLET
|MUHİTTİN ESER
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADİL BAYINDIR
|% 44,03
|19.725
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN MUŞMAL
|% 40,34
|18.074
|CHP
|RIDVAN ŞENYURT
|% 8,08
|3.622
|İYİ PARTİ
|İZZET TAŞCI
|% 3,48
|1.557
|SAADET
|MUHAMMED ALİ CAN
|% 1,94
|868
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKAYA
|% 1,1
|493
|DEVA PARTİSİ
|ALİ İHSAN KARATAŞ
|% 0,32
|141
|BTP
|MERTCAN GÜÇLÜ
|% 0,21
|96
|HÜDA PAR
|MEHMET NURİ YILMAZ
|% 0,15
|66
|BAĞIMSIZ
|KEMAL KİRİŞ
|% 0,13
|60
|DP
|ADEM DİNLAZ
|% 0,11
|51
|HKP
|BİROL ALP
|% 0,06
|27
|MİLLET
|ORHAN POLAT
|% 0,05
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZİF KARABULUT
|% 45,27
|6.874
|AK PARTİ
|SADETTİN SAYGI
|% 34,58
|5.251
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ DEMİRÖRS
|% 11,74
|1.783
|SAADET
|ALİ TOKAT
|% 4,27
|648
|İYİ PARTİ
|ABDÜLKADİR KISSAL
|% 1,21
|183
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH AY
|% 1,14
|173
|BTP
|MUHAMMET EMİN YALAZ
|% 0,7
|107
|DEVA PARTİSİ
|EMRE ÖZDİNÇ
|% 0,38
|57
|HKP
|HÜSEYİN YILMAZ
|% 0,22
|34
|DP
|YUSUF KÖSE
|% 0,18
|27
|HÜDA PAR
|AHMET TUNÇ
|% 0,14
|22
|MİLLET
|ŞAKİR TONBALAK
|% 0,09
|14
|BAĞIMSIZ
|DİLEK KÜMÜK
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FIRAT KIZILKAYA
|% 46,33
|12.374
|AK PARTİ
|MEHMET KALE
|% 38,74
|10.348
|DEM PARTİ
|EYLÜL YAYLACI
|% 11,76
|3.142
|ZAFER PARTİSİ
|TEVFİK ERDOĞAN
|% 1,25
|335
|DEVA PARTİSİ
|MULLA SARI
|% 0,88
|236
|BTP
|FATİH YETGİN
|% 0,57
|153
|HÜDA PAR
|ADNAN ÖZARAS
|% 0,27
|71
|HKP
|DURAN KIRKGÖZ
|% 0,14
|36
|MİLLET
|FAHRETTİN KAPÇI
|% 0,06
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MEŞE
|% 49,63
|3.319
|YENİDEN REFAH
|AHMET HULİSİ ALTUNKALEM
|% 48,05
|3.213
|İYİ PARTİ
|ALİ AY
|% 0,88
|59
|SAADET
|MUSTAFA ÖZESKİCİ
|% 0,88
|59
|ZAFER PARTİSİ
|ÜVEYS CAN CAN
|% 0,26
|17
|DEVA PARTİSİ
|SONER DURMAZ
|% 0,21
|14
|BTP
|CELALEDDİN ÖZTÜRK
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|AHMET ÇOLAK
|% 0,03
|2
|MİLLET
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,83
|Katılım Oranı
|:
|% 85,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AYDIN
|% 43,39
|16.620
|MHP
|FATİH DEMİRCİ
|% 39,63
|15.180
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖKSÜZ
|% 9,09
|3.481
|SAADET
|SERVET ŞAHİN
|% 4,37
|1.673
|BAĞIMSIZ
|MEHMET YETİŞ
|% 0,94
|359
|ZAFER PARTİSİ
|AYSEN BEKDİK
|% 0,82
|313
|BTP
|YAKUP KUZAY
|% 0,45
|172
|DEVA PARTİSİ
|EBUBEKİR DEMİÇ
|% 0,33
|125
|DEM PARTİ
|İSMAİL ALTUN
|% 0,27
|104
|MİLLET
|HİLMİ MUŞTU
|% 0,23
|88
|DP
|ALİ SÜTCÜ
|% 0,17
|66
|HKP
|LEVENT CEYLAN
|% 0,16
|62
|HÜDA PAR
|RIFAT YILMAZ
|% 0,11
|44
|DİĞER
|% 0,04
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 93,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AYTEN
|% 58,67
|1.718
|CHP
|HÜSEYİN KARAÇAM
|% 23,67
|693
|BAĞIMSIZ
|HAMDİ ACAR
|% 7,86
|230
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ TAŞLIBEL
|% 7,65
|224
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ERDEMİR
|% 0,61
|18
|BTP
|AHMET KOCAMAN
|% 0,58
|17
|SAADET
|YASER CEYHAN
|% 0,55
|16
|HÜDA PAR
|HASAN KORHAN
|% 0,17
|5
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK
|% 0,14
|4
|MİLLET
|HİKMET CANDAN
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KISA
|% 45,61
|1.557
|BAĞIMSIZ
|TALİP TURGUT
|% 43,97
|1.501
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF ÖZÇELİK
|% 4,28
|146
|BTP
|ÖMER FARUK AKSU
|% 2,05
|70
|SAADET
|ENES BÜYÜKİSKİLİP
|% 1,76
|60
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN HATEMOĞLU
|% 0,67
|23
|DEVA PARTİSİ
|AHMET MELİH AKSAKAL
|% 0,58
|20
|MİLLİ YOL
|RAMAZAN ŞAHİN
|% 0,56
|19
|HÜDA PAR
|SALİH ÖDEMİŞ
|% 0,32
|11
|MİLLET
|MURAT SAYAR
|% 0,2
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 90,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ ÖZTOKLU
|% 44,64
|4.186
|MHP
|SAVAŞ ÖZDEMİR
|% 41,25
|3.868
|DİĞER
|% 8,47
|794
|SAADET
|CELAL DEMİR
|% 1,65
|155
|İYİ PARTİ
|ALİ HAKAN YORGANCILAR
|% 1,48
|139
|DEVA PARTİSİ
|HASAN AKSOY
|% 0,87
|82
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|% 0,43
|40
|DP
|İBRAHİM UÇAR
|% 0,33
|31
|HÜDA PAR
|AHMET KAYA
|% 0,24
|22
|HKP
|RAMAZAN BAĞCI
|% 0,2
|19
|MİLLET
|FURKAN YAKIN
|% 0,18
|17
|GELECEK PARTİSİ
|SERDAR SELÇUK
|% 0,16
|15
|BTP
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|% 0,05
|5
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN MUT
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT MERTCAN
|% 53,88
|2.787
|MHP
|NURİŞEN KOÇAK
|% 42,33
|2.190
|CHP
|ÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR
|% 1,16
|60
|SAADET
|UBEYDE AKTULUM
|% 1,04
|54
|İYİ PARTİ
|AHMET EMİR CİNGÖZ
|% 0,6
|31
|ZAFER PARTİSİ
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|% 0,27
|14
|MİLLET
|MUSTAFA KORKMAZ
|% 0,19
|10
|DEVA PARTİSİ
|UĞUR KARTAL
|% 0,15
|8
|BTP
|NAİM CAN
|% 0,14
|7
|HÜDA PAR
|MUSTAFA DEMİREL
|% 0,12
|6
|DP
|FETTAH KARAKUŞ
|% 0,12
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT AKPINAR
|% 42,29
|35.194
|MHP
|HÜSEYİN OPRUKÇU
|% 33,35
|27.756
|YENİDEN REFAH
|ÖZKAN ÖZGÜVEN
|% 13,9
|11.571
|İYİ PARTİ
|UFUK DEMİRBAŞ
|% 3,25
|2.703
|ZAFER PARTİSİ
|ÖMER ÖZDEMİR
|% 1,56
|1.301
|SAADET
|ASIM DURMUŞ
|% 1,23
|1.025
|BAĞIMSIZ
|ZEKİ DUMLU
|% 1,11
|927
|DEM PARTİ
|EROL GÜL
|% 0,8
|663
|MİLLET
|HAMDİ ERDEM
|% 0,42
|351
|HÜDA PAR
|YAKUP AKBAY
|% 0,39
|323
|DP
|ABDULLAH AKYÜZ
|% 0,32
|267
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KIYMET
|% 0,28
|234
|BTP
|SEBAHATTİN AYTAÇ
|% 0,28
|231
|MEMLEKET
|MAHMUT ELİHAYRAT
|% 0,26
|215
|BAĞIMSIZ
|HASAN ŞABAN SERT
|% 0,2
|163
|DSP
|İLKER MEHMET AYDOĞAN
|% 0,15
|124
|HKP
|EBRU KEÇECİ
|% 0,12
|101
|TKP
|CENK SAMET ER
|% 0,09
|71
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET DEMİR
|% 35,67
|2.128
|YENİDEN REFAH
|ALİ YILMAZ
|% 34,14
|2.037
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH KAYA
|% 27,57
|1.645
|SAADET
|MEHMET KARAOĞLU
|% 1,21
|72
|İYİ PARTİ
|HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI
|% 0,47
|28
|ZAFER PARTİSİ
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|% 0,42
|25
|BTP
|HASAN BÜYÜKGÜLER
|% 0,27
|16
|DİĞER
|% 0,15
|9
|HÜDA PAR
|HANZEL ZEREY
|% 0,05
|3
|MİLLET
|MUSTAFA TOYDEMİR
|% 0,03
|2
|DP
|OSMAN SAY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÇETİNER
|% 46,26
|3.610
|CHP
|MÜRSEL AYRANCI
|% 43,18
|3.369
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 6,63
|517
|YENİDEN REFAH
|SİNAN DİNLER
|% 2,38
|186
|BÜYÜK BİRLİK
|NECİP TAHA BAL
|% 0,53
|41
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ONUR TEKİN
|% 0,41
|32
|DEVA PARTİSİ
|AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ
|% 0,24
|19
|HÜDA PAR
|BAYRAM CANDAN
|% 0,15
|12
|BTP
|HALİME KESKİN
|% 0,12
|9
|MİLLET
|DURSUN IŞIK
|% 0,06
|5
|DP
|AHMET KARAKUŞ
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET VARDAR
|% 52,83
|1.528
|MHP
|MEHMET BAKKAL
|% 37,9
|1.096
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN KOÇAK
|% 4,74
|137
|SAADET
|EMİN DEMİR
|% 1,62
|47
|BAĞIMSIZ
|CAFER AKÇETİN
|% 1,04
|30
|BTP
|EMİN YENTÜRK
|% 0,76
|22
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|% 0,45
|13
|MİLLET
|RAMAZAN SEVİNDİK
|% 0,28
|8
|DEVA PARTİSİ
|SEMA YEŞİLER
|% 0,28
|8
|HÜDA PAR
|ADEM ARTAĞAN
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|SADIK SEFER
|% 53,13
|5.403
|AK PARTİ
|MEHMET ÇİĞDEM
|% 35,76
|3.636
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA YILDIZ
|% 4,11
|418
|YENİDEN REFAH
|MEHMET SARICAN
|% 2,38
|242
|SAADET
|AHMET ŞAMİL UYAR
|% 2,04
|208
|BTP
|RUKİYE KÜÇÜKASLAN
|% 1,6
|163
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN YILMAZ
|% 0,47
|48
|MİLLET
|RAHİM AKTAŞ
|% 0,22
|22
|DP
|MUHSİN EKMEKCİ
|% 0,17
|17
|HÜDA PAR
|RAMAZAN CİHAN
|% 0,12
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER APİL
|% 35,57
|11.822
|YENİDEN REFAH
|MEHMET İLBAY
|% 23,06
|7.663
|CHP
|MERVE BEKTAŞ
|% 20,93
|6.955
|İYİ PARTİ
|HASAN HÜSEYİN AKINCI
|% 9,87
|3.282
|SAADET
|HALİL İBRAHİM ORAL
|% 7,28
|2.419
|DEVA PARTİSİ
|SEYİT ALİ NADAROĞLU
|% 1,3
|433
|BÜYÜK BİRLİK
|İLYAS KILINÇ
|% 0,57
|189
|ZAFER PARTİSİ
|SAVAŞ TURAN
|% 0,5
|165
|MİLLİ YOL
|YUSUF SAĞLAM
|% 0,43
|142
|BTP
|YUNUS YAZGI
|% 0,13
|42
|HÜDA PAR
|EMRULLAH ÖZCAN
|% 0,12
|39
|DP
|MUHİTTİN CERİT
|% 0,09
|30
|HKP
|RAMAZAN KÖK
|% 0,08
|26
|MİLLET
|MUHARREM YAKIN
|% 0,07
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İRFAN KARACA
|% 39,55
|7.692
|İYİ PARTİ
|HULUSİ ÇÖKGEL
|% 27,15
|5.281
|YENİDEN REFAH
|SALİH SUNAY
|% 15,49
|3.012
|GELECEK PARTİSİ
|YAHYA AKBAŞ
|% 8,1
|1.576
|MİLLİ YOL
|SUAT ASLAN
|% 3,99
|776
|SAADET
|REFİK CANCAN
|% 3,65
|710
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİREL
|% 1,1
|213
|MİLLET
|SALİH KARA
|% 0,3
|59
|DEVA PARTİSİ
|SEDA İBRAHİMOĞLU
|% 0,27
|53
|BTP
|GAZİ TAYFUR
|% 0,22
|43
|HÜDA PAR
|ERŞAN ERMAN
|% 0,1
|19
|DP
|UĞUR AYVAZ
|% 0,08
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ÖNAL
|% 44
|13.462
|CHP
|GÖNÜL KARABACAK
|% 42,75
|13.080
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET TOY
|% 8,9
|2.723
|İYİ PARTİ
|VEYSEL SARIÇİÇEK
|% 1,47
|448
|SAADET
|KEMAL KOR
|% 0,84
|258
|ZAFER PARTİSİ
|SÖZGE ÖZBEK
|% 0,71
|218
|MEMLEKET
|İBRAHİM ŞİMŞEKER
|% 0,36
|109
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN
|% 0,29
|90
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET ÖĞÜT
|% 0,25
|77
|DEVA PARTİSİ
|KEMAL BESTİL
|% 0,13
|39
|HÜDA PAR
|ÖMER YAYCI
|% 0,11
|32
|HKP
|MEHMET SÜTİÇEN
|% 0,1
|29
|BTP
|HALİM CAN
|% 0,07
|22
|MİLLET
|MİRAY ÇAĞLAR
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN KILCA
|% 54,55
|93.321
|YENİDEN REFAH
|İSA GÖKHAN DUYSAK
|% 25
|42.771
|CHP
|MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
|% 5,81
|9.946
|SAADET
|MUHAMMED CİHAD GÜZEL
|% 3,36
|5.750
|ZAFER PARTİSİ
|MUHSİN CİVCİK
|% 3,33
|5.696
|BÜYÜK BİRLİK
|İBRAHİM MENEKŞE
|% 2,26
|3.875
|DEM PARTİ
|MEHMET SALİH DAMAR
|% 2,01
|3.437
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN ÖZDEMİR
|% 1,38
|2.361
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DAL
|% 0,67
|1.143
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU
|% 0,41
|704
|MEMLEKET
|ADEM DEMİR
|% 0,32
|545
|BTP
|TUĞBA ATÇEKEN
|% 0,18
|310
|DP
|ALİ KEMAL HORASAN
|% 0,15
|264
|TKP
|MEHMET DEMİRAYAK
|% 0,11
|187
|TİP
|METİN ÖRS
|% 0,08
|145
|ANAP
|MUSTAFA ÇETİN
|% 0,08
|132
|DSP
|OĞUZHAN SARICA
|% 0,07
|121
|AP
|ALİ AYBATTI
|% 0,07
|116
|MİLLET
|AHMET ŞAHAP
|% 0,07
|115
|HKP
|MUSTAFA ŞAHBAZ
|% 0,05
|80
|MİLLİ YOL
|MEHMET İĞDELİ
|% 0,04
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 63,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDURRAHİM SERTDEMİR
|% 45,37
|10.149
|DEM PARTİ
|BEKİR KARAKURT
|% 26,12
|5.842
|YENİDEN REFAH
|ORHAN YÜKSEL
|% 17,56
|3.929
|CHP
|ÖZLEM DEMİR
|% 4,66
|1.043
|SAADET
|SEMİH SARAÇ
|% 2,61
|584
|İYİ PARTİ
|CEBRAİL UYGUR
|% 1,34
|300
|DEVA PARTİSİ
|SAMİ BİLİCİ
|% 1,03
|230
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAHİN GÜNKAYA
|% 0,54
|120
|HÜDA PAR
|ERHAN SEVMİŞ
|% 0,43
|97
|BTP
|HACER DİDEM ERDOĞDU
|% 0,15
|33
|HKP
|MUSTAFA SUNUCU
|% 0,14
|32
|MİLLET
|MEHMET UÇUCU
|% 0,05
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA KAVUŞ
|% 50,42
|84.675
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖZERDEM
|% 26,55
|44.587
|CHP
|BAHAR ALTAY ÇAÇIK
|% 8,03
|13.480
|ZAFER PARTİSİ
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|% 4,26
|7.158
|SAADET
|MUSA BİZİM
|% 3,16
|5.308
|BÜYÜK BİRLİK
|KEVSER TOPAL
|% 3,06
|5.133
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN
|% 1,76
|2.953
|DEM PARTİ
|HIDIR GÜMÜŞ
|% 0,61
|1.018
|DEVA PARTİSİ
|CANAN CEYLAN TEZCAN
|% 0,49
|824
|MEMLEKET
|HAMDİ AK
|% 0,38
|638
|HÜDA PAR
|FIRAT YÜZKAN
|% 0,3
|502
|BTP
|TAHİR ARIÇ
|% 0,19
|313
|DP
|ZELİHA TENİKECİER
|% 0,13
|215
|DSP
|BARIŞ UĞUZ
|% 0,12
|205
|TKP
|LÜTFİ DİLEK
|% 0,11
|190
|TİP
|ZÜLEYHA TÜRKSEVER
|% 0,1
|174
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERİKOĞLU
|% 0,1
|171
|MİLLET
|YAKUP ALTINTOP
|% 0,08
|137
|ANAP
|MUSTAFA MALAS
|% 0,07
|111
|HKP
|FADİME ÖZER
|% 0,04
|74
|MİLLİ YOL
|TUĞBA TÜMENTÜMÜR
|% 0,04
|73
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NECATİ KOÇ
|% 35,65
|6.372
|AK PARTİ
|NAFİZ SOLAK
|% 31,71
|5.669
|BAĞIMSIZ
|HASAN KOÇAŞ
|% 24
|4.290
|SAADET
|SALİH ÜLKER
|% 4,43
|792
|DEVA PARTİSİ
|MAHPEYKER FERYAL KARÇA
|% 1,56
|279
|BTP
|NİYAZİ TAYFUR
|% 1,17
|210
|ZAFER PARTİSİ
|GÜLLALE KÖZ
|% 0,74
|133
|DEM PARTİ
|SÜLEYMAN ÇORUM
|% 0,35
|63
|HÜDA PAR
|SALİH CİHAN
|% 0,15
|26
|DP
|ALİ AYVAZ
|% 0,13
|23
|MİLLET
|BAYRAM TUTAR
|% 0,11
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET PEKYATIRMACI
|% 45,39
|146.056
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL KARA
|% 26,78
|86.176
|CHP
|AHMET ZİYA GÜNEŞ
|% 9,83
|31.640
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DİKİCİ
|% 5,74
|18.468
|SAADET
|MUSTAFA İSEN
|% 3,47
|11.157
|İYİ PARTİ
|MEHMET UĞUR
|% 2,62
|8.426
|BÜYÜK BİRLİK
|HAKAN ER
|% 2,12
|6.812
|DEM PARTİ
|AHMET NERGİZ
|% 1,57
|5.040
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SUMAK
|% 0,63
|2.039
|MEMLEKET
|MEHMET KOÇER
|% 0,46
|1.490
|BTP
|SÜRREYYA BAŞARAN
|% 0,27
|866
|HÜDA PAR
|HASAN YILMAZ
|% 0,27
|860
|TİP
|ADEN BABİR
|% 0,18
|587
|TKP
|REFİKA POLAT
|% 0,16
|511
|ANAP
|HULİSİ GÜNGÖR
|% 0,15
|470
|DP
|TUNCER YILDIRIM
|% 0,14
|450
|MİLLET
|MUSTAFA İNCE
|% 0,11
|355
|MİLLİ YOL
|AHMET MİTAT SİPER
|% 0,06
|180
|HKP
|GÖKHAN KUŞÇU
|% 0,05
|178
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN USTAOĞLU
|% 35,1
|14.040
|AK PARTİ
|ABDULMUTTALİP DEMİREL
|% 30,72
|12.288
|DP
|ABDULKADİR ÇAT
|% 25,68
|10.274
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ÇENESİZ
|% 4,59
|1.835
|SAADET
|HARUN ERKAN
|% 1,69
|677
|İYİ PARTİ
|MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ
|% 0,81
|326
|ZAFER PARTİSİ
|GONCA AKGÜNGÖR
|% 0,38
|153
|DEM PARTİ
|FATMA GÜRLEK
|% 0,24
|97
|HÜDA PAR
|AYHAN KILIÇ
|% 0,2
|79
|BTP
|ZERRİN KARADEMİR
|% 0,19
|78
|MİLLET
|HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU
|% 0,16
|62
|DEVA PARTİSİ
|ALİ GEÇER
|% 0,14
|56
|TKP
|ZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK
|% 0,1
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ACAR
|% 52,48
|2.230
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ
|% 36,08
|1.533
|GELECEK PARTİSİ
|EMİN TEZCAN
|% 8,59
|365
|YENİDEN REFAH
|FATİH KARABAY
|% 1,6
|68
|ZAFER PARTİSİ
|HÜRKAN BAYRAM
|% 0,4
|17
|DEVA PARTİSİ
|DİLEK BESTİL
|% 0,26
|11
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KOÇAK
|% 0,24
|10
|BTP
|NUREDDİN ÜNVEREN
|% 0,19
|8
|MİLLET
|MUSTAFA YILDIZ
|% 0,09
|4
|HÜDA PAR
|ÖZCAN SAYAN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURETTİN AKBUĞA
|% 54,28
|2.363
|AK PARTİ
|NEVZAT KOLAŞ
|% 43,07
|1.875
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT DEMİR
|% 1,61
|70
|SAADET
|TAHA YASİN YAZICI
|% 0,41
|18
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DURAN
|% 0,21
|9
|BTP
|ÖMER KÜÇÜKİBİŞ
|% 0,18
|8
|HÜDA PAR
|BİLAL ŞİMŞEK
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İLKER YALÇIN
|% 0,12
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ YILMAZ
|% 59,51
|779
|AK PARTİ
|HASAN KOÇER
|% 36,59
|479
|SAADET
|SERKAN KARAGÖZ
|% 1,99
|26
|İYİ PARTİ
|ŞİNASİ BERKAY OLGUN
|% 0,84
|11
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN TEMİZ
|% 0,38
|5
|HÜDA PAR
|BİLAL TUNÇ
|% 0,23
|3
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KARAASLAN
|% 0,23
|3
|BTP
|YUNUS ERÖZLÜ
|% 0,15
|2
|DP
|NERMİN VARLISENET
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SUBHAN GÜNALTAY
|% 38,05
|4.549
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDULLAH EMRE DEMİRHAN
|% 33,36
|3.989
|YENİDEN REFAH
|ALİ SEVER
|% 14,75
|1.763
|CHP
|ŞEVKET TUROĞLU
|% 8,32
|995
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH ÇAMLICA
|% 2,19
|262
|DEM PARTİ
|MEHMET NECATİ DURSUN
|% 0,78
|93
|SAADET
|TALHA APA
|% 0,61
|73
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA YAYLA
|% 0,46
|55
|MEMLEKET
|ALİ ÖZKARA
|% 0,44
|52
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ OSMAN BULGUR
|% 0,43
|52
|BTP
|TURAN UZUN
|% 0,31
|37
|MİLLET
|MUSTAFA YAKIN
|% 0,22
|26
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ÖZELÇİ
|% 0,08
|10
Son Dakika › Güncel › KONYA SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?