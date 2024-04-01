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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 5.357
Açılan Sandık Oranı : % 99,68
Kullanılan Oy : 1.249.637
Geçerli Oy : 1.182.964
Katılım Oranı : % 75,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,43584.753
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,39276.657
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,78151.150
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,440.209
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3739.924
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9534.918
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7921.145
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,536.242
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,435.119
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,293.439
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,293.386
DSPALİYE CANSU% 0,161.870
ANAPERKAN ESKİLER% 0,151.767
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.438
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.422
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.350
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.230
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,091.035
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,091.022
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,08923
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,07798
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,06774
APHASAN İGEÖZ% 0,06656
DİĞER% 0,05634
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,05586
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04517
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 49,721.579
AK PARTİİSA AKGÜL% 43,891.394
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 4,31137
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,6922
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,5417
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,3210
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,196
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,165
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,093
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,093
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 34,421.309
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 33,711.282
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 25,19958
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 3,31126
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,9775
SAADETHASAN KESER% 0,6826
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,2911
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,218
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,166
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,031
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,031
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,6322.738
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,5916.851
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,159.681
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,242.794
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,52278
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,49259
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,27144
YTPİMRAN LASTİK% 0,23122
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,1370
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1368
BTPNURİ KARADENİZ% 0,1264
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,1264
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,1156
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,155
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0634
MİLLETKEMAL KALE% 0,0630
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0527
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 50,494.924
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 44,744.363
SAADETAHMET DEVELİ% 1,65161
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,8179
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,6664
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4645
CHPMEHMET MUTLU% 0,439
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3837
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1514
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,1111
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,110
DPMAHMUT HORASAN% 0,033
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,022
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 44,0319.725
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,3418.074
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,083.622
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,481.557
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,94868
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,1493
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,32141
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2196
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1566
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1360
DPADEM DİNLAZ% 0,1151
HKPBİROL ALP% 0,0627
MİLLETORHAN POLAT% 0,0524
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,276.874
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 34,585.251
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 11,741.783
SAADETALİ TOKAT% 4,27648
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,21183
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,14173
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,7107
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,3857
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2234
DPYUSUF KÖSE% 0,1827
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1422
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,0914
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,0812
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 46,3312.374
AK PARTİMEHMET KALE% 38,7410.348
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,763.142
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,25335
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,88236
BTPFATİH YETGİN% 0,57153
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2771
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1436
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0616
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 49,633.319
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,053.213
İYİ PARTİALİ AY% 0,8859
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,8859
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2617
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2114
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,032
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,032
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,032
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 95,83
Katılım Oranı : % 85,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 43,3916.620
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,6315.180
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,093.481
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,371.673
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 0,94359
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,82313
BTPYAKUP KUZAY% 0,45172
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,33125
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,27104
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2388
DPALİ SÜTCÜ% 0,1766
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1662
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1144
DİĞER% 0,0416
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 58,671.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 23,67693
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,86230
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,65224
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,6118
BTPAHMET KOCAMAN% 0,5817
SAADETYASER CEYHAN% 0,5516
HÜDA PARHASAN KORHAN% 0,175
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,144
MİLLETHİKMET CANDAN% 0,13
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KISA% 45,611.557
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 43,971.501
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 4,28146
BTPÖMER FARUK AKSU% 2,0570
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 1,7660
ZAFER PARTİSİALPEREN HATEMOĞLU% 0,6723
DEVA PARTİSİAHMET MELİH AKSAKAL% 0,5820
MİLLİ YOLRAMAZAN ŞAHİN% 0,5619
HÜDA PARSALİH ÖDEMİŞ% 0,3211
MİLLETMURAT SAYAR% 0,27
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 90,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 44,644.186
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 41,253.868
DİĞER% 8,47794
SAADETCELAL DEMİR% 1,65155
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 1,48139
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,8782
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,4340
DPİBRAHİM UÇAR% 0,3331
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,2422
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,219
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,1817
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,1615
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,055
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,055
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 53,882.787
MHPNURİŞEN KOÇAK% 42,332.190
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 1,1660
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,0454
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,631
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,2714
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,1910
DEVA PARTİSİUĞUR KARTAL% 0,158
BTPNAİM CAN% 0,147
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,126
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,126
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,2935.194
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,3527.756
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 13,911.571
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,252.703
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,561.301
SAADETASIM DURMUŞ% 1,231.025
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 1,11927
DEM PARTİEROL GÜL% 0,8663
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,42351
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,39323
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,32267
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,28234
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,28231
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,26215
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,2163
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,15124
HKPEBRU KEÇECİ% 0,12101
TKPCENK SAMET ER% 0,0971
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,672.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,142.037
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,571.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 1,2172
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,4728
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,4225
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,2716
DİĞER% 0,159
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,053
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,032
DPOSMAN SAY% 0,021
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 46,263.610
CHPMÜRSEL AYRANCI% 43,183.369
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 6,63517
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,38186
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5341
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4132
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2419
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1512
BTPHALİME KESKİN% 0,129
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,065
DPAHMET KARAKUŞ% 0,043
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 52,831.528
MHPMEHMET BAKKAL% 37,91.096
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 4,74137
SAADETEMİN DEMİR% 1,6247
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0430
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7622
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,4513
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,288
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,288
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,13
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 53,135.403
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 35,763.636
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 4,11418
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 2,38242
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 2,04208
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 1,6163
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,4748
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,2222
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,1717
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,1212
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,5711.822
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 23,067.663
CHPMERVE BEKTAŞ% 20,936.955
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 9,873.282
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 7,282.419
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,3433
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,57189
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,5165
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,43142
BTPYUNUS YAZGI% 0,1342
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,1239
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0930
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0826
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0725
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,557.692
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,155.281
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 15,493.012
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 8,11.576
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 3,99776
SAADETREFİK CANCAN% 3,65710
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 1,1213
MİLLETSALİH KARA% 0,359
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2753
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2243
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,119
DPUĞUR AYVAZ% 0,0816
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 4413.462
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,7513.080
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,92.723
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,47448
SAADETKEMAL KOR% 0,84258
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,71218
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,36109
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2990
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2577
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1339
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,1132
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,129
BTPHALİM CAN% 0,0722
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,027
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,5593.321
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 2542.771
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,819.946
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,365.750
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,335.696
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,263.875
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 2,013.437
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,382.361
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,671.143
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,41704
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32545
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,18310
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,15264
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,11187
TİPMETİN ÖRS% 0,08145
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,08132
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,07121
APALİ AYBATTI% 0,07116
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07115
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0580
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0461
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 63,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,3710.149
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,125.842
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 17,563.929
CHPÖZLEM DEMİR% 4,661.043
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,61584
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,34300
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 1,03230
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,54120
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,4397
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1533
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1432
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,0510
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 50,4284.675
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,5544.587
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,0313.480
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,267.158
SAADETMUSA BİZİM% 3,165.308
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,065.133
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,762.953
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,611.018
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,49824
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,38638
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,3502
BTPTAHİR ARIÇ% 0,19313
DPZELİHA TENİKECİER% 0,13215
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,12205
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,11190
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,1174
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,1171
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08137
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,07111
HKPFADİME ÖZER% 0,0474
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0473
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 35,656.372
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 31,715.669
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 244.290
SAADETSALİH ÜLKER% 4,43792
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 1,56279
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,17210
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,74133
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,3563
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,1526
DPALİ AYVAZ% 0,1323
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1119
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,39146.056
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,7886.176
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,8331.640
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7418.468
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4711.157
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,628.426
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,126.812
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,575.040
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,632.039
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.490
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,27866
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,27860
TİPADEN BABİR% 0,18587
TKPREFİKA POLAT% 0,16511
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,15470
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14450
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11355
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06180
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,05178
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 35,114.040
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,7212.288
DPABDULKADİR ÇAT% 25,6810.274
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 4,591.835
SAADETHARUN ERKAN% 1,69677
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,81326
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,38153
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,2497
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,279
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1978
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1662
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1456
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,140
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,482.230
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,081.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,59365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2410
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,198
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,094
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 54,282.363
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 43,071.875
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,6170
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,4118
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,219
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,188
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,125
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,125
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 59,51779
AK PARTİHASAN KOÇER% 36,59479
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,9926
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 0,8411
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,385
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,233
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,233
BTPYUNUS ERÖZLÜ% 0,152
DPNERMİN VARLISENET% 0,081
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,054.549
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 33,363.989
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,751.763
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,32995
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 2,19262
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,7893
SAADETTALHA APA% 0,6173
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,4655
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,4452
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,4352
BTPTURAN UZUN% 0,3137
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,2226
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,0810

Kaynak: AA

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    05:02 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: 'Bu işin peşini bırakmayacağız'

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