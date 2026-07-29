'Kopyala-yapıştır' açıklama! Müslim Sarı'nın Sinem Dedetaş paylaşımına yorum yağıyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da aralarında bulunduğu 6 isim gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla yönetime gelen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın operasyona ilişkin yaptığı sosyal medya açıklaması ise geçtiğimiz hafta İzmit Belediyesi operasyonu için paylaştığı metnin birebir aynısı çıktı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE SABAH OPERASYONU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı.

TEPKİ ÇEKEN 'KOPYALA-YAPIŞTIR' AÇIKLAMA

Gözaltı haberinin ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP Sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Ancak Sarı'nın, Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin paylaştığı metinde, geçtiğimiz hafta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için kullandığı ifadeleri birebir kopyalayıp yapıştırdığı görüldü. Müslim Sarı’nın Üsküdar operasyonu sonrası paylaştığı metinde şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

İZMİT AÇIKLAMASININ BİREBİR AYNISI

Sarı'nın 20 Temmuz tarihinde İzmit Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından kaleme aldığı açıklama ile son paylaşımı arasındaki tek farkın belediye ismi ve "son/yeni" sözcüğü olması dikkat çekti: "Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur. Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur. Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

İşte Sarı'nın yaptığı o paylaşımlar;