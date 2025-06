Kurban Bayramı\'nda Kasaplarda Yoğunluk

Leyla YILDIZ-Hadican EROL/ İSTANBUL, - KURBAN Bayramı'nda kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etleri kıyma yaptırmak için kasapların önünde yoğunluk oluşturdu. Kıyma çekim ücretinin kilogram başına 15 lira ile 50 lira arasında olduğu görüldü.

İstanbul'da kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini kıyma yaptırmak için kasapların önünde yoğunluk oluşturdu. Kıyma çekim ücretinin kilogram başına 15 lira ile 50 lira arasında değiştiği görülen kasapların önünde uzun kuyruklar oluştu.

'KİLO BAZLI 30-50 LİRA'

Kasap Harun Gündoğdu, "Her zamanki gibi Kurban Bayramı'nda yoğunluklar artıyor. Etlerimizi yetiştiriyoruz müşterilere. Kuşbaşı olarak geri veriyoruz. Kesim talebi oluyor, ama biz kesim talebini geri çeviriyoruz. Çünkü biz sadece işlemi yapıyoruz. Gelen etleri işliyoruz. Kuşbaşı, biftek şeklinde müşterimize geri veriyoruz. Kıyma, kuşbaşı işleme fiyatlarımız kilo bazlı 30 lira, kuzu 50 lira şeklinde değişiyor" dedi.

'BU İŞİN VAZGEÇİLMEZİ'

Etlerini kıyma yaptırmaya gelen Yaşar Türkmen, "Kurbanlarımız kesildi. Tüm kesenlerin iyi niyetini Allah kabul etsin. Kesemeyenlere Allah nasip etsin. Bu işin vazgeçilmezi kıyma işi. Kışa hazırlık, köftelik. 5 kilo civarında bununla ilgili hazırlık yaptık. Çektirdik kıymamızı gidiyoruz" dedi.

'DİNLENDİRİLİP BUGÜN GETİREN DAHA YOĞUN'

Et hakkında bilgi veren kasap sahibi Uğur Aykar, "Halkımız bilinçli, dün getirdikleri kıyma sıcak olduğu için dinlendirip bugün daha yoğun getiriyorlar. Bugünkü kıymanın dinlenmiş olarak çekilmesi, etin dinlenmesi her zaman için daha güzel yemek olmasına ve tüketilmesine sebep oluyor. Aynı gün kesilen kurbanların, aynı gün tüketilmesi iyi bir sonuç vermez ette. Halkımız bilinçli olarak ikinci gün, üçüncü gün getiriyor. Halkımız onu çok bilmiyor ama bilenler döş, kaburga ve kol gerdan gibi yerleri kıyma çektiriyorlar. Kıyma çekimi bu sene 20 lira. Et işlemeli kıyma, kuş başı, biftek yaparsak 35 lira ile 50 lira arasında yapılıyor. Kuzunun tamamına 1000 lira, tam teşekküllü pirzola, haşlama, lokum, tam yemeklik şeklinde tabaklanıyor. Streçlenip dolaba konulacak şekilde 1000 lira kuzu" dedi.