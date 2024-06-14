Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerine önlemler alındı - Son Dakika
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Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerine önlemler alındı

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için bir dizi önlem aldığını açıkladı. Ambulans ve acil sağlık hizmeti personeli sayısı artırılarak, trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde belirlenen noktalarda helikopter ambulans, UMKE aracı ve acil yardım ambulansları görev yapacak.

14.06.2024 15:26
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(İSTANBUL) - Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için bir dizi önlem alındığını açıkladı. 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak önlemler kapsamında her gün 3 bin 457 ambulans ve 19 bin 593 acil sağlık hizmeti personeli görev yapacak. Ayrıca, 175 UMKE aracı ve 875 UMKE personeli de bu süreçte aktif olarak hizmet sunacak. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise oluşabilecek trafik kazalarına hızlı müdahale edebilmek için ek ekipler oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Anadolu Yakasında Kuzey Marmara Otoyolu- Tuzla Akfırat mevkiinde 9 sağlık personeli ile helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE aracı ve UMKE ATAK aracı hazır bulunacak. Tuzla Köprüsü, Tuzla Mehmetçik Vakfı önü ve İstanbul Park dinlenme tesisleri olmak üzere üç noktaya da acil yardım ambulansları ve toplamda 9 personel görevlendirildi. Avrupa Yakası'nda ise TÜYAP Büyükçekmece E-5 üzerinde, TEM Silivri Metro Tesislerinde ve Çatalca Devlet Yolu ayrımı Tekirdağ-İstanbul il sınırı ayrımında 3 nokta belirlendi. Bu noktalarda da 1'er acil yardım ambulansı ve 2 UMKE aracı ile toplam 13 personel görev yapacak.

İzmir'deki önlemler

İzmir'de Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçeleri ile bu bölgelere ulaşımı sağlayan otoban ve yol ayrımında helikopter ambulans, UMKE aracı, acil yardım ambulansı ve motosiklet ambulans görev yapacak. Bu bölgede 11 sağlık personeli hizmet verecek. İzmir Bornova ilçesinde otoban yanında 1 acil yardım ambulansı, 1 UMKE aracı ve 1 motosiklet ambulans ile 7 sağlık personeli görev alacak. İzmir Kuzey girişi Menemen ilçesinde ise 1 acil yardım ambulansı ve 1 motosiklet ambulans ile 4 sağlık personeli hizmet verecek.

Ankara'daki önlemler

Ankara'da Kulu yolu üzeri, Eskişehir yolu üzeri ve Kırıkkale yolu üzerinde 1'er UMKE aracı ve acil yardım ambulansı ile helikopter ambulans (Kulu Makas mevkiinde konuşlandırılacak), 2 motosiklet ambulans ve toplamda 25 sağlık personeli görev yapacak.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Kurban Bayramı boyunca halkın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerine önlemler alındı - Son Dakika

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