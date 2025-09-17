Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı - Son Dakika
Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı

17.09.2025 19:46
Akademisyenlerin dinlendiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Belki Meclis'te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği" sözleri tartışmaya neden oldu.

Akademisyenlerin dinlendiği Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın, Kürt sorununun çözümü konusunda "Torunlarımız, torunlarımızın torunları, gelecek kuşaklar için bunu yapmak zorundayız. Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Hatta yani şu anda belki Meclis'te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği" sözleri bazı komisyon üyelerinin, "Atatürk ile Abdullah Öcalan'ı nasıl kıyaslarsınız" tepkilerine yol açtı.

Havva Kök Arslan ise kıyaslamadığını söyleyerek, " Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok büyük bir güzellik. Bizim bunun çok daha ötesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik de "Benim eksik gördüğüm şey bütüncül bir barış tasarımının olmaması. Sadece silahlı varlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başarılı olamaz" ifadelerini kullandı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ilk oturumunda, akademisyenler sunum yaptıktan sonra, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Komisyon üyeleri, "Çatışmanın kök nedenleri nelerdir", "Barış dilinin inşası ve güven artırıcı önlemlerle ilgili komisyona neler önerirsiniz", "Çatışma çözümü için ülkelerden verilen örnekler Türkiye'deki sorunlarla benzer değil. Türkiye'dekine benzemeyen örneklerden bir model oluşturulabilir mi", "Barış tek kanatlı kuş benzetmeleri yapılıyor. Zihinsel dönüşüm her iki taraf için de gerçekleşecek mi", "Komisyon hangi alanlarda eksik hangi alanlarda iyi gidiyor", "Çatışma çözümünde demokrasinin rolü nedir, demokrasi olmadan çözüm mümkün mü" sorularını yöneltti.

"BÖLGENİN DE KADERİNİ ETKİLEYECEK"

Prof. Dr. Havva Kök Arslan, sürecin çözümünün sadece Türkiye'nin değil bölgenin de kaderini etkileyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu sebeple bu anlamda birinciyiz. Başka örneklerden hocalarımızın anlattığı değerli tecrübeler var ama şunu bilin ki biz Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülmesindeki o sorunu devamlı yaşıyoruz. Liberya, Kolombiya, Sri Lanka gibi ülkeler böyle bir örnek yaşamadılar. Dolayısıyla sorunun kökeni de biricik çözüm de biricik olmak zorunda. ve biz Türkiye Cumhuriyeti'ni değil bölgeyi düşünerek bir çözüm bulmak zorundayız. O kadar büyük bir mesuliyet içindeyiz. Tarih yapan liderleri de düşünmek zorundayız.

Fatih'i anayım, çok da önemli bir dönemde önemli bir açılım yaptı. Atatürk muhteşem bir… Şu anda eğer bölgede Gazze gibi değilsek Ukrayna gibi değilsek, dış dinamiklerin aleyhimizde olmasına rağmen eğer bir Kürt-Türk çatışması yoksa… Evet çok yanlış yaptık. Bunları aşmak zorundayız. Neden aşmak zorundayız? Torunlarımız, torunlarımızın torunları, gelecek kuşaklar için bunu yapmak zorundayız. Önümüzde örnekler var. Fatih var, Atatürk var. Hatta yani şu anda belki Meclis'te bunu söylemek doğru değil ama ben MHP kökenli birisi olarak söyleyeyim, Abdullah Öcalan'ın yaptığı şey gerçekten bir liderlik örneği."

"ATATÜRK İLE ÖCALAN'I NASIL KIYASLARSINIZ"

Havva Kök Arslan'ın bu sözleri üzerine, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve muhalefetten bazı komisyon üyeleri, "Atatürk ile Abdullah Öcalan'ı nasıl kıyaslarsınız" diye tepki gösterdi. Tepkilere karşılık Havva Kök Arslan, Atatürk ile kıyaslama yapmadığını söyleyerek, "Ben MHP kökenli biri olarak bunu kabul edeyim, Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok büyük bir güzellik. Bizim bunun çok daha ötesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Paradimayı paradigma değişikliğinde düşünelim. Yani Kolombiya'da ne olmuş, bunlar mikro düzeyde bize faydalı olabilir. Olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var ama şunu bilin ki çatışma çözümünde bize yol gösterecek sayısız örnek var" şeklinde konuştu. Siyasi iradenin önemli olduğunu söyleyen Havva Kök Arslan, "Ben siyasi iradenin şu anda her iki tarafta var olduğunu düşünüyorum. Ama bunu heba etmek lazım. Bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü süreç uzadıkça bu süreci bozmak isteyen taraflar çok olur" ifadelerini kullandı.

"NEREYE PARMAK BASACAĞIMIZ ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik de " 'Minimum nerede birleşebiliriz'i düşünmek gerekir. Komisyonun böyle bir potansiyeli var, kullanabilir. Bizim bir özel bir de genel meselemiz var. Özel meselemiz silahlı çatışma ise bunu Kürt sorunu diye tanımlıyoruz. Genel sorunumuz ise toplumsal kutuplaşma. Topluma barış sürecini anlatırken hangi dille konuşacağımız ve nereye parmak basacağımız önemli. Eşit vatandaşlık vurgusu bence birçok kesimi mutlu edecek bir vurgu" dedi.

Bu sürecin topluma iyi anlatılmadığını söyleyen Ayşe Betül Çelik, "Benim eksik gördüğüm şey bütüncül bir barış tasarımının olmaması. Sadece silahlı varlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma başarılı olamaz. Bütün diğer konularla bağlantısı kurulmalı. Özellikle göç alan şehirlerde yaşanan zaman zaman gördüğümüz gerilimler var, örgüt üyelerini geri döndüğünde korucularla yaşanabilecek sorunlar var. Bunların ilişkisel boyutunun çalışılması gerekiyor. Bunlar yapılmazsa bu süreç heba olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Ayşe Betül, Demokrasi, Politika, Güncel, Hukuk

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • bdh76xgfwj:
    Bu açıklamayı yapan Prof kimse diploması gerçek mi sahte mi bakmak lazım sonrada kan testi yapıp genetiğine bakmak lazım. 10 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    dol israfı 5 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    badem yağı 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    senin profesör kere a.... 3 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    mhp kokenli soyle ama Ataturku agzına alma. 3 0 Yanıtla
