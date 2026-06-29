Kurye kılığında cinayet: Şüpheli otogarda yakalandı - Son Dakika
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Kurye kılığında cinayet: Şüpheli otogarda yakalandı

Kurye kılığında cinayet: Şüpheli otogarda yakalandı
29.06.2026 13:29
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Küçükçekmece'de kurye kılığıyla girdiği iş yerinde Çetin Aktürk'ü öldüren Berzan K., yurt dışına kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı. Cinayetin, 2024'te öldürülen Görkem Bedir'in intikamı olduğu belirtildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de kurye kılığında iş yerine giren Berzan K. "Evrak imzalaman gerekiyor" diyerek iş yeri sahibi Çetin Aktürk'e silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Berzan K. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmasıyla Berzan K. yurt dışına kaçmak hazırlığındayken otogarda yakalandı. Berzan K.'nin, 2025'te öldürülen Görkem Bedir cinayetiyle ilgili, Çetin Aktürk ile husumeti olduğu, saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiği belirlendi. Diğer yandan şüphelinin cinayet sonrası kurye kılığında kaçtığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesinde bulunan cep telefonu satan iş yerinde 24 Haziran saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çetin Aktürk dükkanda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli iş yerine geldi. Ardından da 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek iş yeri sahibine yaklaştı. Bu sırada yanında bulunan silahı çıkaran şüpheli Aktürk'e 4-5 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibinin göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

'AMBULANS ÇAĞIRIN' DİYE BAĞIRDI

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan girişine toplanan kalabalıktan bir kişinin "Çetin Çetin" diye bağırdığı anlar görülüyor. Elinde cep telefonu bulunan kadın çevredekilerden "Ambulans çağırın" diyerek yardım istiyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Aktürk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan cinayet sonrası şüphelinin kaçtığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurye kılığında yolda ilerleyen şüphelinin önce yürüdüğü sonra koşmaya başladığı görülüyor. Şüpheli bu sırada şapka ve çantasını da çıkarmak için uğraşıyor. Şüphelinin panikle olay yerinden koşarak kaçtığı anlar da güvenlik kameralarına yansıyor.

POSTACI KILIĞINDA GİRDİ ŞORTLU ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri saldırganın Berzan K. olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelinin olay sonrasında postacı kıyafetiyle yeşillik bir alana giriş yaptığını ve bir süre sonra da buradan şort giyerek çıktığını tespit etti.

YILLIK İZİNDEKİ CİNAYET PERSONELİ ŞÜPHELİYİ OTOGARDA GÖRDÜ

Saatler süren kamera çalışmasıyla kimliği tespit edilen şüpheli Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda izinli olan Cinayet Büro Amirliği polis memurunun dikkatini çekti. Yıllık izinde olan polis memuru şüpheliyi görür görmez otogar polisine haber verdi. Polis ekipleri Berzan K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin otobüsle Edirne'ye oradan da TIR ile yurtdışına kaçmayı planladığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyle birlikte ona yardım ettiği düşünülen, Osman U.'yu da gözaltına alındı. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

2024'TEKİ CİNAYETİN İNTİKAMINI ALMIŞ

Berzan K.'nin ilk ifadesinde " Küçükçekmece'de 2024 yılında Görkem Bedir ağabeyim silahlı saldırıda öldürüldü. Çetin Aktürk'ün adı o cinayette azmettiriciler arasında yer alıyordu. Ben ağabeyimin intikamını aldım" dediği öğrenildi.

'MAHALLEDEN ARKADAŞIM OLAYLA İLGİM YOK'

Diğer şüpheli Osman U.'nun ise şüpheli Berzan K.'nin olaydan önce keşif yapmak için adrese yakın tuttuğu otele gelip gittiği için gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Osman U.; "Benim olayla bir ilgim yok Berzan mahalleden arkadaşım olur yanına geldim" dediği öne sürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kurye kılığında cinayet: Şüpheli otogarda yakalandı - Son Dakika

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