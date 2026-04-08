Kuştepe Spor Tesisi Açılışı Yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Kuştepe Spor Tesisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı; Romanlar için umut vurgusu yapıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Özel, "Bugün '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'. Bugün burada biraz önce Romanların sorunlarını en iyi bilen ve bu sorunlara çözüm önerilerini en iyi dile getiren 48 derneğin başkanıyla bir araya geldik. Ben Roman gençlerine imkan tanındığında hem üstün yetenekleri, hem de üstün zekalarıyla ne noktalara geldiklerini büyük bir memnuniyetle izliyorum" dedi.

Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tesisin açılış törenine Özel'in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik, Bakırköy Belediye Başkanı Aysun Ovalıoğlu, milletvekilleri, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Törende Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkın tanıtım videosu izletildi. 22 bin 600 metrekarelik alana sahip 430 araç kapasiteli zemin altı otoparkı, içerisinde 43 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 240 tezgahlık pazar yeri ve gençler için 68'e 50 metre boyutlarındaki çim futbol sahası ve 400 kişilik fuaye alanı ve çok amaçlı salonlarıyla hayata geçirildi. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Şişli Kulüpler Birliği Başkanı Ali Karaman, Kuştepe Spor Kulübü Başkanı Aytekin Aydoğan forma hediye etti. Ardından Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

'ROMANLARA ŞANS VEREN BİR ÜLKENİN ÇOK BÜYÜK İMKANLARA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUM'

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'. Bugün burada biraz önce Romanların sorunlarını en iyi bilen ve bu sorunlara çözüm önerilerini en iyi dile getiren 48 derneğin başkanıyla bir araya geldik. Ben Roman gençlerine imkan tanındığında hem üstün yetenekleri, hem de üstün zekalarıyla ne noktalara geldiklerini büyük bir memnuniyetle izliyorum. Romanların zekalarının, yeteneklerinin öğrenme hız ve kapasitelerinin bu toplumun gelecekteki en önemli sıçrama güçlerinden bir tanesi olacağına inanıyorum. Romanlara iyi şans veren bir ülkenin çok büyük imkanlara hızla kavuşacağına inanıyorum" dedi.

'SAVAŞIN AĞIR BEDELİNİ TÜRKİYE'DEKİ YOKSULLAR ÖDEMEYE BAŞLADI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savaş hiç olmazsa iki haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. İran'daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet 'Enflasyon düşüyor' derken artış hızı düşüyor diyordu, yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu. Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor, yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor. Asgari ücretin ilan edildiği gün açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu, özellikle bakım ücretlerinin ve yetim ücretlerinin artık komik rakamlarda, 4-5 bin liralarda olduğu bu noktada yoksulluk, derin yoksulluk maalesef Romanları, Kuştepe'yi herkesten çok etkiliyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında temel vatandaşlık geliri dediğimiz, bir haneye ya iş vereceğiz ve o işle birlikte o hane geçimini sağlayacak ya da veremiyorsak her vatandaşımızın hakkı olan onurlu bir yaşam için barınma, giyinme ve ailesinin hiç değilse karnını doyurması için bir temel vatandaşlık gelirini sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'HER SABAH KENDİLERİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,"8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde biz bugüne birilerinin takvimde bir yaprak olarak baktıkları anlayıştan uzaklaşarak geldik. Bizim için Romanların meselesi başlı başına bir demokrasi meselesidir. Başlı başına bir insan hakları meselesidir. Bu ülkede Roman olmak ne demek ben biliyorum, bizler biliyoruz. Sadece bir kimlik taşımak değil, her sabah kendini ispat etmek zorunda kalmaktır. Şimdi birileri çıkıp bize 'Romanlar için ne yaptınız?' derse, bunu bize değil Roman mahallelerine sorun. Bugüne kadar siz ne yapmışsınız, Resul Emrah Şahan ne yapmış, Ekrem İmamoğlu ne yapmış? Bu konuda alnımız açık, başımız diktir. Roman derneklerinden duyduğumuz dayanışma sözleri, övgü dolu sözler bize daha sonraki hizmetler için ancak cesaret vermektedir" dedi.

'YARINLAR ORTAK GELECEĞİMİZDİR'

Özel, "Kardeşlerim, sizin yaşadığınız zorlukları hep konuştuk, konuşuyoruz. Ama en acısı da ayrımcılığı biliyor, kimseye ayırmıyor, biz sadece ayrımcılıktan nefret ediyoruz. İşte bu utancı ortadan kaldırmak için kimseyi doğduğu mahalleden ötelere, 'Buranın cefasını çektin, sefasını başkaları sürecek' dememek için, hiçbir çocuğu hayatta kapatamayacağı bir farkla geriden başlatmamak için ve herkese eşit vatandaşlık, eşit fırsat sunabilmek için Türkiye'nin bir sosyal demokrat iktidara ve Türkiye'nin Türkiye İttifakı'nın iktidarına, demokratların ittifakına ve kimseyi geride bırakmayan bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Buradan 8 Nisan günü Kuştepe'nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki; yarınlar bizimdir, yarınlar Kuştepe'lilerindir, yarınlar ortak geleceğimizindir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güncel, Şişli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı
Kayserispor’un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti Kayserispor'un Fenerbahçe maçı için satışa çıkardığı biletlerin fiyatı tepki çekti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih’e boyun eğdi Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Çekmeköy’de annesi ve ağabeyini silahla öldürüp, diğer ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı Çekmeköy'de annesi ve ağabeyini silahla öldürüp, diğer ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
17:04
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
17:02
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
16:56
Osimhen’den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber
16:52
İran: Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i cezalandıracağız
İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:53:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.