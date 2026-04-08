Kuştepe Spor Tesisi Açılışı Yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Özel, "Bugün '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'. Bugün burada biraz önce Romanların sorunlarını en iyi bilen ve bu sorunlara çözüm önerilerini en iyi dile getiren 48 derneğin başkanıyla bir araya geldik. Ben Roman gençlerine imkan tanındığında hem üstün yetenekleri, hem de üstün zekalarıyla ne noktalara geldiklerini büyük bir memnuniyetle izliyorum" dedi.

Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni, '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen tesisin açılış törenine Özel'in yanı sıra İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çevik, Bakırköy Belediye Başkanı Aysun Ovalıoğlu, milletvekilleri, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Törende Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkın tanıtım videosu izletildi. 22 bin 600 metrekarelik alana sahip 430 araç kapasiteli zemin altı otoparkı, içerisinde 43 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 240 tezgahlık pazar yeri ve gençler için 68'e 50 metre boyutlarındaki çim futbol sahası ve 400 kişilik fuaye alanı ve çok amaçlı salonlarıyla hayata geçirildi. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a Şişli Kulüpler Birliği Başkanı Ali Karaman, Kuştepe Spor Kulübü Başkanı Aytekin Aydoğan forma hediye etti. Ardından Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

'ROMANLARA ŞANS VEREN BİR ÜLKENİN ÇOK BÜYÜK İMKANLARA KAVUŞACAĞINA İNANIYORUM'

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün '8 Nisan Dünya Romanlar Günü'. Bugün burada biraz önce Romanların sorunlarını en iyi bilen ve bu sorunlara çözüm önerilerini en iyi dile getiren 48 derneğin başkanıyla bir araya geldik. Ben Roman gençlerine imkan tanındığında hem üstün yetenekleri, hem de üstün zekalarıyla ne noktalara geldiklerini büyük bir memnuniyetle izliyorum. Romanların zekalarının, yeteneklerinin öğrenme hız ve kapasitelerinin bu toplumun gelecekteki en önemli sıçrama güçlerinden bir tanesi olacağına inanıyorum. Romanlara iyi şans veren bir ülkenin çok büyük imkanlara hızla kavuşacağına inanıyorum" dedi.

'SAVAŞIN AĞIR BEDELİNİ TÜRKİYE'DEKİ YOKSULLAR ÖDEMEYE BAŞLADI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savaş hiç olmazsa iki haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. İran'daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon demek fiyatların artış hızı demek. Enflasyon sıfır olsa bile fiyatlar aynı yerde kalıyor. Hükümet 'Enflasyon düşüyor' derken artış hızı düşüyor diyordu, yine geçen seneki zammın üstüne zamlar biniyordu. Ama şimdi maalesef artık artış hızı da düşmüyor, yeniden hızla hayat pahalılığı canımızı yakmaya devam ediyor. Asgari ücretin ilan edildiği gün açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu, özellikle bakım ücretlerinin ve yetim ücretlerinin artık komik rakamlarda, 4-5 bin liralarda olduğu bu noktada yoksulluk, derin yoksulluk maalesef Romanları, Kuştepe'yi herkesten çok etkiliyor. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında temel vatandaşlık geliri dediğimiz, bir haneye ya iş vereceğiz ve o işle birlikte o hane geçimini sağlayacak ya da veremiyorsak her vatandaşımızın hakkı olan onurlu bir yaşam için barınma, giyinme ve ailesinin hiç değilse karnını doyurması için bir temel vatandaşlık gelirini sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'HER SABAH KENDİLERİNİ İSPAT ETMEK ZORUNDA KALIYORLAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,"8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde biz bugüne birilerinin takvimde bir yaprak olarak baktıkları anlayıştan uzaklaşarak geldik. Bizim için Romanların meselesi başlı başına bir demokrasi meselesidir. Başlı başına bir insan hakları meselesidir. Bu ülkede Roman olmak ne demek ben biliyorum, bizler biliyoruz. Sadece bir kimlik taşımak değil, her sabah kendini ispat etmek zorunda kalmaktır. Şimdi birileri çıkıp bize 'Romanlar için ne yaptınız?' derse, bunu bize değil Roman mahallelerine sorun. Bugüne kadar siz ne yapmışsınız, Resul Emrah Şahan ne yapmış, Ekrem İmamoğlu ne yapmış? Bu konuda alnımız açık, başımız diktir. Roman derneklerinden duyduğumuz dayanışma sözleri, övgü dolu sözler bize daha sonraki hizmetler için ancak cesaret vermektedir" dedi.

'YARINLAR ORTAK GELECEĞİMİZDİR'

Özel, "Kardeşlerim, sizin yaşadığınız zorlukları hep konuştuk, konuşuyoruz. Ama en acısı da ayrımcılığı biliyor, kimseye ayırmıyor, biz sadece ayrımcılıktan nefret ediyoruz. İşte bu utancı ortadan kaldırmak için kimseyi doğduğu mahalleden ötelere, 'Buranın cefasını çektin, sefasını başkaları sürecek' dememek için, hiçbir çocuğu hayatta kapatamayacağı bir farkla geriden başlatmamak için ve herkese eşit vatandaşlık, eşit fırsat sunabilmek için Türkiye'nin bir sosyal demokrat iktidara ve Türkiye'nin Türkiye İttifakı'nın iktidarına, demokratların ittifakına ve kimseyi geride bırakmayan bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Buradan 8 Nisan günü Kuştepe'nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki; yarınlar bizimdir, yarınlar Kuştepe'lilerindir, yarınlar ortak geleceğimizindir" şeklinde konuştu.