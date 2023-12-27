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10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu - Son Dakika
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10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu

Kütahya'da 10 gündür kayıp olan S.Ç., kullanılmayan su deposunda çıplak halde bulundu. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

27.12.2023 - 18:05,
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Kütahya'da 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç. (25), kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak bulundu. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı su deposundan çıkarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

10 gündür kayıp olan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu

SU KUYUSUNDA ÇIPLAK HALDE BULUNDU

Evliya Çelebi Mahallesi'nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu. Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.?nin 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

10 gündür kayıp olan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu

HIRSIZLIK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

10 gündür kayıp olan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
10 gündür haber alınamayan şahıs, su kuyusunda çıplak halde bulundu
Kaynak: DHA
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İtfaiye, İtfaiye, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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