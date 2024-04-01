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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:02  Güncelleme: 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 507
Açılan Sandık Oranı : % 92,35
Kullanılan Oy : 129.892
Geçerli Oy : 125.962
Katılım Oranı : % 79,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 29,3536.968
MHPALİM IŞIK% 28,9236.424
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,6734.853
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 7,789.795
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,782.247
DİĞER% 1,11.390
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 1,071.350
SAADETAHMET SUNAR% 0,931.167
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,34433
BTPTALİP AY% 0,18231
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,18224
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,15190
DPSERVET BİLGİN% 0,13160
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,11138
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,0792
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,0680
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,0564
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 0,0558
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,0455
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,0443
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 84,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHİKMET TUNÇ% 35,44823
AK PARTİMURAT KOYAK% 28,04651
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 15,37357
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 9,17213
CHPMAHİR PINAR% 6,16143
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 4,52105
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL AKBUNAR% 0,5212
SAADETHÜSEYİN SÖYLER% 0,4310
BTPYILDIRIM AY% 0,266
HÜDA PARSÜLEYMAN AYRİÇ% 0,092
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,36577
MHPGÖKHAN GÜREL% 20,34277
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 19,46265
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 11,31154
CHPTUNCAY TUNÇEL% 3,0842
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 2,7137
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,375
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,152
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 81,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM TOPBAŞ% 52,13575
CHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 24,39269
AK PARTİBEKİR KOCAMAN% 17,86197
YENİDEN REFAHNERİMAN VAROL% 2,2725
SAADETHALİL DELEN% 1,5417
İYİ PARTİNECATİ EFECAN% 1,1813
DİĞER% 0,364
ZAFER PARTİSİBEKİR SARI% 0,182
BTPRECEP GÖL% 0,091
DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENGİN UYSAL% 47,341.488
AK PARTİAHMET ÖZOĞUL% 28,19886
MHPSAHVET ERTÜRK% 17,18540
İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 3,25102
YENİDEN REFAHFATİH YALÇINSOY% 2,785
SAADETTURAN KOYUN% 0,9630
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KOÇLAR% 0,227
BTPEKREM BALI% 0,165
DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEKERİYA YILMAZ% 39,4353
AK PARTİALİ BURSA% 32,59292
BAĞIMSIZSERDAR SİPAHİ% 13,73123
MHPYAVUZ KARAAYVAZ% 5,852
BAĞIMSIZDERVİŞ KAVAK% 5,6951
İYİ PARTİNEŞE AKÇAYIR OKATAN% 1,5614
BTPVEDAT KARA% 0,454
SAADETDALYEN AKTEPE% 0,454
YENİDEN REFAHİSMAİL SEVİN% 0,111
ZAFER PARTİSİSEMİH AŞAN% 0,111
HÜDA PARHALİT AKMAN% 0,111
EMET

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 35,352.314
AK PARTİALİ CEYHAN% 35,022.292
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 13,45880
CHPDEVRİM SANSAR% 10,54690
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,73179
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,56102
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 1,0166
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,1812
BTPBEKİR KARACA% 0,117
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,053
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 98,31
Katılım Oranı : % 85,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 37,585.686
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 28,744.349
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 13,92.103
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,581.600
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 6,03913
DİĞER% 1,84279
SAADETAHMET GÜLER% 0,6192
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,3858
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,1522
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,1421
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,058
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,231.720
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 43,391.402
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,5249
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,1136
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,5317
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,165
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,062
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 55,631.315
MHPİSMAİL KUL% 42,31.000
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,7618
CHPİSMAİL DEMİR% 0,7618
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,389
ZAFER PARTİSİARİF PAMUK% 0,133
BTPALİ ÇELİKER% 0,041
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 80,56
Katılım Oranı : % 83,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 45,326.127
AK PARTİAHMET KULAT% 34,364.645
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 5,97807
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 5,35724
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,17699
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,16292
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,77104
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,4561
BTPERCAN ASA% 0,1824
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,1520
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,1217
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 43,49818
MHPNAİL CANER% 28,55537
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 26,58500
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,489
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,326
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,265
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,163
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,112
ZAFER PARTİSİTAHA UMUT SOYLU% 0,051
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 95,32
Katılım Oranı : % 81,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 40,216.402
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,7511.322
MHPALİ ATAŞ% 21,178.637
CHPSERKAN KILIÇ% 4,371.783
SAADETFATİH BOZAN% 3,461.411
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,82337
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,62252
TİPMURAT DOĞAN% 0,5206
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,43177
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,2498
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,282
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,1248
HKPAHMET UMUTLU% 0,0519
DİĞER% 0,0415
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,0312

Kaynak: AA

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