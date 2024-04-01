KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|507
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,35
|Kullanılan Oy
|:
|129.892
|Geçerli Oy
|:
|125.962
|Katılım Oranı
|:
|% 79,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,35
|36.968
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 28,92
|36.424
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,67
|34.853
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 7,78
|9.795
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,78
|2.247
|DİĞER
|% 1,1
|1.390
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 1,07
|1.350
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,93
|1.167
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,34
|433
|BTP
|TALİP AY
|% 0,18
|231
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,18
|224
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,15
|190
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,13
|160
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,11
|138
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,07
|92
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,06
|80
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,05
|64
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0,05
|58
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,04
|55
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,04
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,57
|Katılım Oranı
|:
|% 84,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 35,44
|823
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 28,04
|651
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 15,37
|357
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 9,17
|213
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 6,16
|143
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 4,52
|105
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL AKBUNAR
|% 0,52
|12
|SAADET
|HÜSEYİN SÖYLER
|% 0,43
|10
|BTP
|YILDIRIM AY
|% 0,26
|6
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN AYRİÇ
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,36
|577
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 20,34
|277
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 19,46
|265
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 11,31
|154
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 3,08
|42
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 2,71
|37
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,37
|5
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,15
|2
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 81,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|% 52,13
|575
|CHP
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|% 24,39
|269
|AK PARTİ
|BEKİR KOCAMAN
|% 17,86
|197
|YENİDEN REFAH
|NERİMAN VAROL
|% 2,27
|25
|SAADET
|HALİL DELEN
|% 1,54
|17
|İYİ PARTİ
|NECATİ EFECAN
|% 1,18
|13
|DİĞER
|% 0,36
|4
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SARI
|% 0,18
|2
|BTP
|RECEP GÖL
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENGİN UYSAL
|% 47,34
|1.488
|AK PARTİ
|AHMET ÖZOĞUL
|% 28,19
|886
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|% 17,18
|540
|İYİ PARTİ
|ŞERİF YILMAZ
|% 3,25
|102
|YENİDEN REFAH
|FATİH YALÇINSOY
|% 2,7
|85
|SAADET
|TURAN KOYUN
|% 0,96
|30
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KOÇLAR
|% 0,22
|7
|BTP
|EKREM BALI
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 39,4
|353
|AK PARTİ
|ALİ BURSA
|% 32,59
|292
|BAĞIMSIZ
|SERDAR SİPAHİ
|% 13,73
|123
|MHP
|YAVUZ KARAAYVAZ
|% 5,8
|52
|BAĞIMSIZ
|DERVİŞ KAVAK
|% 5,69
|51
|İYİ PARTİ
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|% 1,56
|14
|BTP
|VEDAT KARA
|% 0,45
|4
|SAADET
|DALYEN AKTEPE
|% 0,45
|4
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL SEVİN
|% 0,11
|1
|ZAFER PARTİSİ
|SEMİH AŞAN
|% 0,11
|1
|HÜDA PAR
|HALİT AKMAN
|% 0,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 35,35
|2.314
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 35,02
|2.292
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 13,45
|880
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 10,54
|690
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,73
|179
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,56
|102
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 1,01
|66
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,18
|12
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,11
|7
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,31
|Katılım Oranı
|:
|% 85,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 37,58
|5.686
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 28,74
|4.349
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 13,9
|2.103
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,58
|1.600
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 6,03
|913
|DİĞER
|% 1,84
|279
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,61
|92
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,38
|58
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,15
|22
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,14
|21
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,05
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,23
|1.720
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 43,39
|1.402
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,52
|49
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,11
|36
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,53
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,16
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 55,63
|1.315
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 42,3
|1.000
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,76
|18
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 0,76
|18
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,38
|9
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF PAMUK
|% 0,13
|3
|BTP
|ALİ ÇELİKER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,56
|Katılım Oranı
|:
|% 83,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 45,32
|6.127
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 34,36
|4.645
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 5,97
|807
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 5,35
|724
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,17
|699
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,16
|292
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,77
|104
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,45
|61
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,18
|24
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,15
|20
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,12
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 43,49
|818
|MHP
|NAİL CANER
|% 28,55
|537
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 26,58
|500
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,48
|9
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,32
|6
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,26
|5
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA UMUT SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,32
|Katılım Oranı
|:
|% 81,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 40,2
|16.402
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,75
|11.322
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 21,17
|8.637
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,37
|1.783
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,46
|1.411
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,82
|337
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,62
|252
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,5
|206
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,43
|177
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,24
|98
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,2
|82
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,12
|48
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,05
|19
|DİĞER
|% 0,04
|15
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|12
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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