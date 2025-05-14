Kuyumcu Cinayetinde Üç Sanığa Ceza

DİYARBAKIR'da, kuyumcu Ömer Toptemiş'i (38), otomobilini satın alma bahanesiyle götürdüğü Batman'da öldüren Nezif Kaçkin (26) ile cinayeti 2 ay boyunca sosyal medyada planladığı Eyüp Kara (26) ve Şaip Demirel'in (24) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanıklar birbirlerini suçlarken, ayakkabı ve kolundaki kan izleri, savcı ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilip yakalanan cinayet şüphelisi Kaçkin, ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Demirel'e 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 8 yıl, Kara'ya ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Silvan ilçesinde, 2022'de kuyumcu Ömer Toptemiş'in iş yerini soymak için Nezif Kaçkin, arkadaşları Eyüp Kara ve Şaip Demirel ile 2 ay boyunca plan yaptı. Kaçkin, 28 Eylül 2022'de Toptemiş'i, otomobilini satın alma bahanesiyle aracı test etmek için gittikleri Batman'da tabancayla 3 el ateş edip öldürdü, cesedini de Batman Çayı'nın kenarına attı. Aynı otomobille ilçeye dönen Kaçkin, aracı Cami Mahallesi'nde, kapıları açık halde terk edip ayrıldı. Kaçkin, diğer şüpheliler Eyüp Kara ve Şaip Demirel ile buluşup, temiz elbise istedi. Mahalleli, otomobili fark edip polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekibinin incelemesinde, koltuklarda kan ve ön camında kurşun izine rastlandı. Kuyumcu dükkanı çalışanı A.E., en son kendisiyle görüldüğü gerekçesiyle, telefonla aradığı Nezif Kaçkin'e, Toptemiş'in 'kayıp' olduğunu, otomobilinin yakın bir mahallede terk edilmiş bulunduğunu söyleyip, kuyumcuyu görüp görmediğini sordu. Otomobilin bulunduğu alana gelen Kaçkin, olaydan habersiz gibi davrandı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve polisin dikkati sayesinde, Nezif Kaçkin'in ayakkabı ve kolunda kan izleri tespit edildi. Kaçkin, burada polis tarafından gözaltına alındı. İncelemede, Nezif Kaçkin'in üzerindeki lekelerle Toptemiş'ten alınan kan örneğiyle uyuştu. Kaçkin'in telefonundaki incelemede ise sosyal medya mesajlaşmalarından Eyüp Kara ile Şaip Demirel'in de olayla ilişkili olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve teşebbüs, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

'İŞİN UCUNDA 8 MİLYON LİRA VAR'

Nezif Kaçkin'in telefon incelemesinde, olaya yardım eden Şaip Demirel ile sosyal medyadaki yazışmaları da ortaya çıktı. Yazışmalarda, Nezif Kaçkin, "Şimdi bana kararını söyle, ben de ona göre hareket edeyim, bak ben sıkıyorum diye yarın öbür gün temizsiniz anlamına gelmiyor, en ufak bir şey olursa hepimiz cinayet ve soygundan yargılanırız" diye mesaj attı. Şaip Demirel ise "Valla sana başta diyecektim zaten, Eyo'da iş yok, sen de kimseye güvenin yok, doğru mu, ondan sana demedim bu işte yokum Apo" cevabını verdiği belirlendi. Nezif Kaçkin, daha sonra, "Olmaz, en başta deseydin uğraşmazdık, artık geri dönüşü yok, buraya kadar gelmişiz. Mesele sıkmaksa onu da ben yapıyorum, siz dert etmeyin. 8 trilyon (milyon) para var ucunda, ufak şeylerin peşinden koşup kahve köşelerinde sürünmeye gerek yok, alırsın payını üç veya dört ay ortalıkta gözükmezsin, sonra otur işine gücüne bak, Eyo'da iş yok diyorsun ya Eyo bize en zor olanı halletti" diye mesaj attığı, Şaip Demirel de "Doğru diyorsun Apo" cevabını verdiği saptandı.

ARTVİN'E KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Batman Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Batman 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, şüphelilerin birkaç hafta boyunca kuyumcu dükkanını gözetleyerek keşif faaliyetlerinde bulundukları, şüpheli Nezif Kaçkin'in maktulle yakınlaşmak amacıyla otomobiline talip olup olaydan önceki birkaç hafta boyunca gram altın alma bahanesiyle kuyumcu dükkanına gelip gitmeye başladığı, satın almak istediği araç için maktule 5 bin TL kaparo verdiği sırada kasanın anahtarını maktulün üstünde taşıdığını öğrendiği, maktulden kendilerini Malabadi tarafına aracıyla bırakmasını isteyip tenha bir yere götürdükten sonra başına silah dayayıp kasanın anahtarını istemeyi, gönüllü olarak vermezse öldürüp anahtarı alarak Eyüp'e haber vermeyi, Silvan'a dönüp dükkana girip kasa anahtarıyla kasadaki 8 milyon lira tutarındaki paraları ve altınları çalarak Nezif Kaçkin'in üniversiteyi kazandığı Artvin'e kaçmayı planladıkları belirtildi.

'İŞLEMEDİĞİM SUÇ NEDENİYLE CEZA ALMAK İSTEMİYORUM'

Olayla ilgili açılan davanın 11'inci duruşması, Batman 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık avukatları, maktul Ömer Toptemiş'in eşi Ayşegül ve avukatları katıldı. Sanıklar ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Maktulün eşi Ayşegül Toptemiş, duruşmada "Her üçü de bu planın içindeydi. Adalet yerini bulsun" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Eyüp Kara, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Kesinlikle ben bu suçu işlemedim. Sanık Nazif ilk beyanında suçu tek başına işlediğini beyan etmiştir. Daha sonraki beyanlarında beni bu olaya katmıştır. Ben olayın olduğu sırada evde maç izliyordum ve internetteydim. Ancak işlemediğim bir suç nedeniyle ceza almak istemiyorum. Ben onu ailesi ile bir sorun yaşadığımı düşünerek gömlek istediğini düşünmüştüm. Yanına gittiğimde de tek başınaydı. Kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda da 'yarın konuşuruz' dedi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'ÖLDÜRME OLAYINDAN BENİM HABERİ YOKTU'

Kuyumcu Toptemiş'i kendisinin öldürmediğini savunan Nezif Kaçkin, "Yaptığım suç nedeniyle pişmanım. Eyüp Kara ve ailesi tarafından tanıklara baskı ve telkinde bulunularak Eyüp'ü suçtan kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Yine dosyadaki mesaj tarihleri tam olarak belli olmadığı için bu mesajların öncesi ve sonrasını bilmiyoruz. Ayrıca yine herkeste sadece kendinde olan kısımları var. Diğer sanıklar benden sadece maktule ait telefonu getirmemi istemişlerdi. Hatta bunun için Eyüp bana maktulün aracını satın alma bahanesiyle maktulle iletişim kurmak için 5 bin TL para vermiştir. Ben bu parayı araç için, kaporası için maktule vermiştim. Öldürme olayından benim haberim yoktu. Olay sırasında silah patlama sesini duymamla birlikte silahtan ve ölümden haberdar oldum. O ana kadar maktulün öldürüleceğinden haberim yoktu. Şaip'in silahı sıkmasıyla ben de şahit oldum. Daha sonra Eyüp bana aracı götürüp bir yere bırakmamı söyledi. Benim öldürmeye ilişkin yapılan yazışmalardan haberim yoktu ve böyle bir yazışmanın içeriği hakkında bilgim yoktu" diye konuştu.

'İŞİN İÇİNDE ÖLDÜRMEK OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞLERDİ'

Sanık Şaip Demirel ise "Ben kesinlikle maktulü öldürmedim. Olay günü banyo yapıyordum. Bu sırada da zaten Nezif, henüz Silvan'da bulunuyordu. Benim banyo yaptığım saat 17.00 sıralarıydı. Benim cinayet ile bir ilgim yoktur. Ben kesinlikle Nezif ile birlikte değildim. Ben kahvedeyken bir ara Nezif ve Eyüp yanıma geldiler ve bu konuyu bana açmışlardı. Ben sadece hırsızlık ve soygun konusunda ilk başta kendilerine katılacağımı kabul etmiştim. Bana işin içinde öldürmek olduğunu söylememişlerdi. Söyleselerdi de kabul etmezdim. Ben olayı öğrendikten sonra korktuğumdan sim kartını kırdım ve telefonu da sakladım" dedi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Kararda sanık Nezif Kaçkin'e 'Tasarlayarak bir suçu kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahla, fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Şaip Demirel de 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl, 'Birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eyüp Kara'ya ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.