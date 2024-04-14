Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı

Hidur Emmi:

Yani aynı yönde olan iki araç , birbirine bu kadar hasar veremez bencede. Otoyol neticede ikiside 110-120 üzeri gidiyordur. Ya fluance aniden yavaşladı, önde biri yavaşladı yada durdu , kamyonet görmedi yada dalgınlık yaşadı , cidden aklım almıyor, arabalarda hava yastıklarının önemi bu gibi kazalarda belli oluyor.. hiç yan hava yastığı yok. Yada patlamamış. Can güvenliği sona kalan bir ülke.. yazık ..

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