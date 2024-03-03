Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı Laiklik Günü olarak kutladı - Son Dakika
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Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı Laiklik Günü olarak kutladı

Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasının, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun kabul edilmesinin 100. yılı olan 3 Mart'ı Ankara'da düzenlediği toplantıyla Laiklik Günü olarak kutladı. Meclis sözcüleri, laikliğe yönelik saldırıların arttığını ve bu nedenle Laiklik Meclisi'nin önemli bir oluşum olduğunu vurguladı.

03.03.2024 16:31  Güncelleme: 17:08
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HABER DİLAN KUTLU/ KAMERAMAN ÜNAL AYDIN

Laiklik Meclisi 'hilafetin ve Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılmasının, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun kabul edilmesinin 100. yılı olan 3 Mart'ı bugün Ankara'da düzenlediği toplantıyla Laiklik Günü olarak kutladı. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Laiklik Meclisi sözcülerinden Ömer Faruk Eminağaoğlu, "2023 yılında eğitim alanında laikliğe aykırılıklar zirve yaptı. Hukuk alanında da ayını şekilde tarikat ve cemaatlerin eylemeri hilafet istekleri aynı şekilde... Artık öyle bir noktaya geldi ki en etkin laiklik örgütü, laikliği savunan bir örgüt nasıl olabilir? Bunun üzerinde kafa yorarak, tartışarak böyle bir yapılanmanın artık en etkin bu şekilde olabileceğini düşüncesini benimsedik" dedi.

Laiklik karşıtı uygulamalara tepki olarak 25 Eylül'de, 90 aydının imzasıyla kurulan Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutladı.

Ankara İnşaat Mühendisleri Odası'nda bugün gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler, Öğrenci- Veli Derneği, Barolar Birliği'nden uzmanlar katıldı. Laiklik Meclisi Sözcüleri ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Laiklik Meclisi'nin 2023 yılında kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Laikliğe yönelik artan saldırılar karşısında zorunlu bir gereklilik olarak 2023 yılında kuruldu. Hukukçu, yazar, akademisyen birçok bu konuda duyarlı kişinin katılımı ile kuruldu. Her geçen gün Türkiye'de laikliğe yönelik saldırılar arttığı için Laiklik Meclisi de çalışmalarını artırıyor. Laikliğe yönelik saldırılar tarikat ve cemaatlerden arttığı için Laiklik Meclisi'nin ne kadar gerekli bir oluşum olduğunu artan katılımlar karşısında gösterdi. 3 Mart Devrim Yasası'nın kabul edildiği gün bunu da laiklik günü olarak benimsedik kabul ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nde asla hilafet söz konusu olmayacak. Devrimler laiklikle yaşayacak.

2023 yılında eğitim alanında laikliğe aykırılıklar zirve yaptı. Hukuk alanında da ayını şekilde tarikat ve cemaatlerin eylemeri hilafet istekleri aynı şekilde... Artık öyle bir noktaya geldi ki en etkin laiklik örgütü, laikliği savunan bir örgüt nasıl olabilir? Bunun üzerinde kafa yorarak, tartışarak böyle bir yapılanmanın artık en etkin bu şekilde olabileceğini düşüncesini benimsedik."

"İNAILMAZ BİR ÖZLEM VAR"

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı ve Laiklik Meclisi Sözcüsü Umut Kuruç ise şöyle konuştu:

Laiklik Meclisi bir karşı devrim sürecinin son düzlüğüne karşı kuruldu. Türkiye bir karşı devrim sürecinin son düzlüğüne girmiştir. Bütün yurttaşların kitle örgütlerin, sendikaların, baroların en başta bu karşı devrim sürecine cevap vermesi gerekir. Biz Laiklik Meclisi'ni bu düşünceyle kurduk. Amacımız bütün yurt sathında Laiklik Meclisi'nin büyümesi...  Bizim komisyonlarımız var. Komisyonlarla çalışıyoruz. Hukuk, Anayasa, Medeni Kanun, eğitim komisyonu, kültür sanat komisyonumuz korunacak... Bizim de sendikalarla, barolarla, kadın örgütleriyle iş birliği yapmamız önemli. Bütün yurttaşların bu mücadelenin içerisinde olmaları önemli. Biz yurdun dört bir yanında bu mücadeleyi sahiplenen bize gelen başvurulardan görüyoruz. İnanılmaz bir özlem var bu mücadelenin sahiplenmesinde. Toplum onurlu bir yaşama sahip çıkmalı bunun yolu laiklikten geçiyor."

Laiklik Meclisi sözcülerinden Avukat Berkay Çelen ise ANKA'ya şunları söyledi:

Bugün burada buluşmamız aslında çok anlamlı bir toplantıyı işaret ediyor. O da nedir? Hilafetin kaldırılması başta olmak üzere 3 devrim yasasının 100. yılında bir kutlama etkinliği yapıyoruz. Yalnızca anma etkinliği değil, dkutlama etkinliği güçlü bir mesaj vermek için buradayız. Bir tarihi yad etmekten ziyade aslında mücadeleninin devam etmesi gerektiğini ilan etmek için buradayız. Bugün bir avukat olarak adliyelerde şeriat çağrılarına rastlıyoruz. Ama bu çağrılazrın hiçbir şekilde soruşturulmadığı hatta övüldüğü günşerden geçiyoruza. 100 yıl önce yasaklanmış bir rejimi bugün övmeye çalışıyorlar. Bu yapılanların her birinin isuç olduğunu bizim deşifre etmemiz gerekiyor.

Bugün burada buluşmamız aslında çok anlamlı bir toplantıyı işaret ediyor. O da nedir? Hilafetin kaldırılması başta olmak üzere 3 devrim yasasının 100. yılında bir kutlama etkinliği yapıyoruz. Yalnızca anma etkinliği değil, dkutlama etkinliği güçlü bir mesaj vermek için buradayız. Bir tarihi yad etmekten ziyade aslında mücadeleninin devam etmesi gerektiğini ilan etmek için buradayız. Bugün bir avukat olarak adliyelerde şeriat çağrılarına rastlıyoruz. Ama bu çağrılazrın hiçbir şekilde soruşturulmadığı hatta övüldüğü günşerden geçiyoruza. 100 yıl önce yasaklanmış bir rejimi bugün övmeye çalışıyorlar. Bu yapılanların her birinin isuç olduğunu bizim deşifre etmemiz gerekiyor."

Laiklik Meclisi, 3 Mart\'ı Laiklik Günü olarak kutladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı Laiklik Günü olarak kutladı - Son Dakika

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