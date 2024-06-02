LGS Sınavında Öğrenci Son Anda Sınav Salonuna Girebildi

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ANTALYA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınava dakikalar kala bir öğrenci çantası ve cep telefonuyla okula girmeye çalıştı. Görevlilerin uyarısıyla çantasını babasına veren öğrenci, cep telefonunu yanında unuttu. Babası okuldan ayrıldığı için telefonunu diğer ailelere teslim eden öğrenci bu kez kimliği ile sınava giriş belgesini yanına almadığını fark etti. Öğrenci, babası ile diğer velilerin çabasıyla getirilen kimlik ve belgeyle son anda sınav salonuna girebildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) sınavı için Antalya'da adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Sınavın saat 09.30'da başlayan ilk oturumuna giren öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından salonlara alındı. Aileler ise polis tarafından okul çevresinde gürültü yapmamaları konusunda uyarılırken, uzaklaşmaları istendi. Okuldan uzaklaşan aileler yakınlarda bulunan parklara gitti. Heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen anne babalardan bazıları kaldırımlara otururken, bazıları ise Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Çocuğunu sınava yollayan ve dışarıda kurduğu masada hem bekleyen hem de kahvaltısını yapan Funda Eke, "Çok heyecanlıyız. Allah tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını versin. Hayırlısı olsun haklarında, heyecanlıyız. Kızım beklememizi istedi. Çayımızı, çekirdeğimizi, stres atacağımız şeyleri getirdik. Sınavı tamamlayacağız. Rahatlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yandan okuyoruz, bir yandan da stresimizi atmaya çalışıyoruz" dedi.

Fatma Saçkan da "Çocuğum sınava girdi heyecanlı, biz ondan da heyecanlı şekilde bekliyoruz. Gece uyku yoktu, sabah 06.00'da kalktık geldik, bekliyoruz. Anne babalar ve çocuklar emek verdi. Biz de emeklerimizin karşılığını bekliyoruz. Çocuklarımız içeride arkadaşlarımız tam destek yanımızda, stresimizi atıyoruz ve o şekilde bekliyoruz" diye konuştu.

'SÜPERMEN'

75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde ise sınavın başlamasına dakikalar kala isminin Emine olduğu öğrenilen aday çantasıyla okul bahçesine girmek istedi. Görevliler tarafından uyarıldıktan sonra çantasını araçta bekleyen babasına teslim eden Emine, tekrar okula döndüğünde ise cep telefonunun yanında olduğunu fark etti. Babası okul çevresinden ayrılan Emine, çocuklarını sınava getiren diğer ailelere telefonunu teslim ederek babasını aramalarını istedi. Okulun girişine kadar ilerleyen Emine, bu defa da kimlik ve sınava giriş belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu anlayanlardan biri koşarak yanına giderek Emine'nin babasını telefonla aradı ve kızının kimliği ile sınava giriş belgesini acil şekilde getirmesini istedi. Kısa süre sonra gelen babadan belgeleri alan kişi, okulun girişine doğru koşarak Emine'ye teslim etti. Emine, LGS'ye girmek için sınıfına doğru ilerlerken, ona yardımcı olan kişi ise çevredekiler tarafından 'Süpermen' denilerek alkışlandı.

'ÇOK HEYECAN YAPTI'

Çocuğunu okula sınava getiren Esma Bakal, olayı şöyle anlattı:

"Çocuk kimliğini ve belgesini unutmuş. Bir arkadaşım da koşarak ona yardımcı oldu. Çocuk onun sayesinde sınava girdi. Babasını ve annesini aradık. Maalesef annesi çalıştığı için telefona cevap veremedi. Babası çocuğun kimliğini getirdi ve verdik. Çocuk sınava katılabildi. Çocuğun ismi Emine'ymiş soy ismini bilmiyorum. Çok heyecan yapmış, çok panik oldu. Sağ olsun buradaki velilerin hepsi yardımcı oldu. Kimlik ulaştırıldı, çocuk şu an sınavda."

HABER: Adem AKALAN- KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA,