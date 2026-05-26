Lösemiyi Yenip Dünya Şampiyonu Oldu

ANKARA'da LÖSANTE Hastanesi'nde kök hücre nakliyle lösemiyi yenen Kevser Banlı (13), dövüş sporlarında 1 yılda 4 şampiyonluk elde etti. 13-17 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen 45 ülkeden sporcuların katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olan Banlı, LÖSANTE'de doktorlarını ziyaret ederek, "Maçta çok zorlu 45 ülkeden gelen rakiplerim vardı. Lösemiyi yendiğim gibi onları da yendim" dedi.

Batman'da yaşayan Kevser Banlı'ya, 4 yaşındayken halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) tanısı konuldu. Banlı, ailesi tarafından Ankara'ya LÖSANTE Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Hastanede 2 yıllık kemoterapi sürecinin ardından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi. Ardından 7 yaşında dövüş sporu 'muay thai'ye başladı. Kendini geliştiren Banlı, profesyonel spor hayatına devam ederek 4-12 Şubat 2025 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen turnuvada wushu kung-fu sanda büyük yaş 50 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu, 20 Ocak 2026'da Batman'da düzenlenen büyük yaş 50 kilo kadınlar kategorisi boks il şampiyonasında şampiyon, 9-15 Mart 2026'da Diyarbakır'da yapılan turnuvada kick boks büyük yaş 50 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu ve son olarak 13-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 45 ülkeden sporcuların katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası'nda 50 kilo kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. LÖSEV bayrağı ile ringe çıkarak kupasını alan Banlı, hastalığı yendiği LÖSANTE Hastanesi'nde doktorlarını ziyaret etti. Kevser Banlı, LÖSEV kurucusu Dr. Üstün Özer ile hastane başhekimi ve doktoru Mehmet Öztürk ile bir araya geldi.

'NASIL SAVAŞÇILAR KAZANDIKLARINI GÖRSÜNLER İSTEDİM'

Kevser Banlı, LÖSEV sayesinde 2 yıllık zorlu bir süreçle hastalığı yendiğini anlatarak, "Taburcu olduktan 1 yıl sonra aileme spor yapmak istediğimi söyledim. Spora yöneldim. Bizim evin yanında spor salonu vardı. Arkadaşlar, benim yaşımdakiler gidiyordu. Çok merak ediyordum orayı. Babamla gittim ve hevesle katıldım tabii ki. Ama böyle galibiyetlerin geleceğini ben de bilmiyordum. Yaklaşık 5-6 yıldır da kick boks, wushu, muay thai gibi farklı spor dallarında aktif olarak spor yapıyorum. Şu an Türkiye birinciliğim, bölge birinciliğim, il birinciliğim, Dünya Kupası'nda birinciliğim oldu. Doktorlarımın, hemşirelerimin katkısı sayesinde en büyük destekçim onlar oldu her zaman. Zaten bunun en büyük destekçisi LÖSEV'di. Onlar için yapmak istedim bu maçı. Arkadaşlarım için, doktorlarım için. Sırf gurur duysunlar veya bu umudu kaybetmesinler, nasıl savaşçılar kazandıklarını görsünler istedim" dedi.

'EN BÜYÜK BAŞARIM LÖSEMİYİ YENMEKTİ'

Kevser Banlı, tedavi gördüğü süreci unutamadığını anlatarak, "LÖSEV'de tedavi gördüm, yoğun kemoterapi aldım. Ama şu an dünya şampiyonu oldum. Çok savaşçı bir ruhumun olduğunu söylüyorlar. Benim en büyük başarım lösemiyi yenmekti. Savaştım, çabaladım, emek sarf ettim. İyileşmiş bir genç olarak diğer arkadaşlarıma umut olmak için, ilham vermek için bu maça girdim. Ringe LÖSEV bayrağıyla girdim. Çok onur vericiydi, gurur vericiydi. Zaten orada ismimi bilmiyorlardı. Bana orada 'LÖSEV kız' diye sesleniyorlardı. Çok mutlu oluyordum. Bana ilham veriyordu bunlar. Arkadaşlarıma umut olsun diye bayrağı kaldırdım. Büyüyünce LÖSEV'de çalışan bir antrenör olmak istiyorum. Küçük yaşta lösemi tanısı konulan arkadaşlarımıza ilham vermek istiyorum. Şu anki büyük hedefim milli sporcu olmak. Önümde 2 maç var, onlarda da galip gelirsem, milli sporcu olacağım. Tabii ki orada da bayrağımızı dalgalandıracağım. Umut, karanlığın en yoğun olduğu anda bile içinde yanan bir ışık. Ben o ışığı büyüttüm ve bugün dünya birinciliğine dönüştürdüm" diye konuştu.

'LÖSEMİ CANAVARINI YENMİŞ, MADALYALAR ALIYOR'

Kevser Banlı'nın doktorlarından LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Başhekimi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, Kevser'in zorlu bir tedaviyle hastalığı yendiğini anlatarak, "Sonra sanal medyada gördüm onu, lösemi canavarını yenmiş, madalyalar alıyor. Duyduğum gurur hiçbir şeyle ölçülemez. Çok mutlu oldum, çok gurur duydum. Tedavileri devam ederken kullandığımız ilaçlardan bir tanesi kas erimesi yapar. Uzun süre kullandığımız için o kas erimesi olmasın diye biz burada çocukların spor yapmalarını, hareket etmelerini sağlıyoruz ve spora yönelmelerini sağlıyoruz" dedi.