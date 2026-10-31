Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'nin son konserinde 10 bin kişiyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'nin son konserinde 10 bin kişiyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan Macklemore, geliri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak Özgür Filistin Turnesi'nin son konserini Londra'da verdi. Konsere 10 bin biletli izleyici katıldı ve Filistin bayraklarıyla destek verildi.

Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin son konserini Londra'da verdi.

Londra'nın Wembley bölgesindeki OVO Arena'da düzenlenen konserde Macklemore'dan önce sahneye ünlü şarkıcılar, şairler, aktivistler, Holokost ve Nekbe'yi yaşayan Filistin destekçileri çıktı.

Konserin açılışında konuşan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, konsere katılanların Filistinliler ve dünyada ezilen tüm halkların sesini duyurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Holokost'tan sağ kurtulan Stephen Kapos ise Budapeşte'de yaşadığı Nazi işgali sırasında çocukların enkazların arasında oynadığını hatırlatarak, "80 yıl sonra Gazze'deki toplu yıkıma baktığımda Budapeşte'den daha kötü olduğunu görüyorum. Çocuklar hala enkazların arasında oynuyor." dedi.

Nekbe'yi yaşayan Antoine Raffoul ise 7 yaşında evini terk etmek zorunda kaldığını, şimdi de 7 yaşındaki torunuyla Filistin'e geri dönmeyi hayal ettiğini kaydetti.

Ünlü şarkıcı Paloma Faith ise yeni anne olduğunu belirterek, Gazze'deki çocuklar için "Tüm çocukların 'güvendesin' diyecek annesinin yanında olmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Konserde Gazzeli çocukların oluşturduğu Al Hurriya korosunun performansı ve ünlü oyuncu Javier Bardem'in mesajı da ekranlara yansıtıldı.

Mervan Barguti'ye özgürlük çağrısı

Çok sayıda şair, şarkıcı ve rapçinin sahne performanslarının ardından Macklemore sahneye çıktı.

Kendisinin de üç çocuğu olduğunu söyleyen Macklemore, "Üç yıl önce bu soykırım başladığında telefon ekranını kaydırdıkça korkunç, hayal edilemeyecek bir felaketi görüyorduk. Benim için bir noktadan sonra bir şey söylemek yerine sessiz kalmak rahatsızlık verici oldu." dedi.

Macklemore, ses çıkarmanın bir cesaret göstergesi değil insan olmanın gereği olduğunu anlatarak, "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu. Hiçbir ayrım yapamayız. Ayrı olduğumuz fikrini, sınırları ve dikenli telleri miras aldık. Bunları yıkmak için uluslararası toplum olarak ne yapıyoruz?" diye sordu.

Konsere 10 bin biletli izleyici katıldığını aktaran Macklemore, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.

Macklemore, izleyicilerin sık sık, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attığı konserin ikinci yarısına üzerinde Filistin'deki Fetih Hareketi'nin sembol liderlerinden Mervan Barguti'ye özgürlük çağrısı yapan "Free Marwan" yazılı Filistin formasıyla çıktı.

Konser Filistinliler için bir umut mesajı

Konsere katılan dinleyicilerden Brian Kelly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü insanların Gazze gibi konularda düşüncelerini söylemesinin önemli olduğunu kaydetti.

"Ünlü insanlar için geri planda durmak ve popülerlikleriyle ilgili endişeli olmak çok kolay." diyen Kelly, birçok ünlünün dünyada yaşanan acıları ikinci planda tuttuğunu ifade etti.

Aileen isimli İrlandalı izleyici ise konserin Filistin halkı için bir umut mesajı olduğunu belirterek, Filistinlilerin uzun yıllardır acı çeken bir halk olduğunu söyledi.

Konsere üzerinde Filistin ve İrlanda bayrakları bulunan futbol formasıyla katılan Aileen, "Macklemore gibi insanların bu konuya dikkati çekmesi ve ünlü insanları bu davaya destek için bir araya getirmesinin Filistinliler için daha iyi hakları getirmeye yardımcı olmasını umuyorum." diye konuştu.

Macklemore Filistin'e desteğini birçok kez dile getirmişti

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
Ed SheeranFilistinMagazinLondraGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Suriye’de sel: 7 ölü Suriye'de sel: 7 ölü
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 02:49:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Macklemore, Özgür Filistin Turnesi'nin son konserinde 10 bin kişiyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android