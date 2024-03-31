MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:16
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 517
Açılan Sandık Oranı : % 25,73
Kullanılan Oy : 91.881
Geçerli Oy : 89.470
Katılım Oranı : % 72,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 47,9242.876
CHPVELİ AĞBABA% 37,7733.794
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,128.163
DİĞER% 1,671.489
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 0,83738
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,54484
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,52464
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,36318
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,27244
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,16145
YTPYUSUF YILMAZ% 0,15130
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,1194
TİPBURCU ASLAN% 0,0984
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,0653
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,0547
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,0547
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,0438
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,0438
HKPSEMİH KEKLİK% 0,0437
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,0329
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,0329
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,0325
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,0325
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,0218
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,0217
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0213
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0112
TKHSUAT ERDEM% 0,0110
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,019
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 17,65
Katılım Oranı : % 76,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP ŞAHİN% 39,63831
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 29,28614
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 23,56494
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 6,34133
SAADETALİ EMRE% 0,5712
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,296
BTPMURAT KARA% 0,245
ABPADEM ÇIBUK% 0,092
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 75,36
Katılım Oranı : % 78,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 47,932.336
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 46,122.248
DİĞER% 3,14153
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 2,32113
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 0,3919
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,063
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,042
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 31,37
Katılım Oranı : % 85,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 46,31646
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 28,89403
AK PARTİBURAK ATEŞ% 22,44313
DEM PARTİSUNA GEDİK% 1,4320
BTPMURAT ORUÇ% 0,365
TKPGAMZE KULAK% 0,294
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,142
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,071
DİĞER% 0,071
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 13,12
Katılım Oranı : % 66,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 59,829.036
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,292.914
CHPALİ KARAKUŞ% 15,362.320
DİĞER% 1,46220
SAADETMİKAİL POLAT% 1,09164
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 0,74112
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,7106
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,5786
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,345
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,1828
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,1523
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,1522
TİPMURAT KARA% 0,1116
EMEPTÜLAY KINIK% 0,035
HKPMEHMET ÜNVER% 0,034
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,012
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,012
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 42,57
Katılım Oranı : % 75,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 59,283.438
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 33,721.956
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 3,43199
BTPDERYA NEZİR% 1,85107
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,164
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,3118
DİĞER% 0,1710
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,148
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 32,08
Katılım Oranı : % 79,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 53,323.523
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 40,152.653
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,4797
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,4495
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,386
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,2784
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2617
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,2416
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,1812
BTPABUZER AVŞAR% 0,1711
SAADETHAMZA ADAK% 0,1510
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,053
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 78,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 57,51.253
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,72822
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 2,6257
DİĞER% 1,7538
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,419
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 29,35
Katılım Oranı : % 82,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 48,041.276
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 29,82792
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 19,84527
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,1330
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,8322
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,154
DİĞER% 0,113
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,082
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 31,25
Katılım Oranı : % 77,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 66,99698
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 22,26232
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,8392
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,586
BTPMAHMUT KARA% 0,384
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,384
DİĞER% 0,293
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,192
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,11
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 96,88
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 39,052.083
CHPASEF ZENGİN% 31,911.702
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,741.533
DİĞER% 0,158
SAADETERCAN AVCI% 0,095
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,063
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 34,41
Katılım Oranı : % 77,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 49,911.389
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,581.185
DEM PARTİELİF ASLAN% 3,3192
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 2,8780
SAADETSERHAT KULCU% 0,9326
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,226
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,185
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 48
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 44,532.033
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 39,211.790
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 6,7306
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 4,56208
BTPCAHİDE KARABAŞ% 1,9589
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 1,2557
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,5726
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,4822
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3114
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,2612
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,188
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 12,32
Katılım Oranı : % 69,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 47,537.976
CHPALPER GÜRSOY% 32,725.491
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 11,571.941
DİĞER% 1,14192
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,09182
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,04174
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,76128
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,73122
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,5490
BTPİSMET TORUN% 0,4779
HKPFATİH BULUT% 0,4677
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,4575
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,3762
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,2136
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,1830
ABPBERK CAN KUZU% 0,1321
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,1119
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,117
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,116
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0814
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0813
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,0712
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,059
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,024

Kaynak: AA

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    20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde
    20:52 İzmir'deki yerel seçimlerde CHP adayı Cemil Tugay önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.

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    20:51 Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor

    Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.

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    CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.

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    20:51 Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti

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    31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.


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17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
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