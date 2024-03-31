MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|517
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,73
|Kullanılan Oy
|:
|91.881
|Geçerli Oy
|:
|89.470
|Katılım Oranı
|:
|% 72,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 47,92
|42.876
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,77
|33.794
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,12
|8.163
|DİĞER
|% 1,67
|1.489
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 0,83
|738
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|484
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,52
|464
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,36
|318
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,27
|244
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,16
|145
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,15
|130
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,11
|94
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,09
|84
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,06
|53
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,05
|47
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,05
|47
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,04
|38
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,04
|38
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,04
|37
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,03
|29
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,03
|29
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,03
|25
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,03
|25
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,02
|18
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,02
|17
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|13
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,01
|12
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,01
|10
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,65
|Katılım Oranı
|:
|% 76,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 39,63
|831
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 29,28
|614
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 23,56
|494
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 6,34
|133
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,57
|12
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,29
|6
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,24
|5
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,36
|Katılım Oranı
|:
|% 78,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 47,93
|2.336
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 46,12
|2.248
|DİĞER
|% 3,14
|153
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 2,32
|113
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 0,39
|19
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,06
|3
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,37
|Katılım Oranı
|:
|% 85,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 46,31
|646
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 28,89
|403
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 22,44
|313
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 1,43
|20
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 0,36
|5
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,29
|4
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,14
|2
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,07
|1
|DİĞER
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,12
|Katılım Oranı
|:
|% 66,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 59,82
|9.036
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,29
|2.914
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 15,36
|2.320
|DİĞER
|% 1,46
|220
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,09
|164
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 0,74
|112
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,7
|106
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,57
|86
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,3
|45
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,18
|28
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,15
|23
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,15
|22
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,11
|16
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,03
|5
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,03
|4
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,01
|2
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 42,57
|Katılım Oranı
|:
|% 75,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 59,28
|3.438
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 33,72
|1.956
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 3,43
|199
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 1,85
|107
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,1
|64
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 0,31
|18
|DİĞER
|% 0,17
|10
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,14
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,08
|Katılım Oranı
|:
|% 79,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 53,32
|3.523
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 40,15
|2.653
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,47
|97
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,44
|95
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,3
|86
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,27
|84
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,26
|17
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,24
|16
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,18
|12
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,17
|11
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,15
|10
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 78,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 57,5
|1.253
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 37,72
|822
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 2,62
|57
|DİĞER
|% 1,75
|38
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,41
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,35
|Katılım Oranı
|:
|% 82,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 48,04
|1.276
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 29,82
|792
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 19,84
|527
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,13
|30
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,83
|22
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,15
|4
|DİĞER
|% 0,11
|3
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,25
|Katılım Oranı
|:
|% 77,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 66,99
|698
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 22,26
|232
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,83
|92
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|6
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,38
|4
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,38
|4
|DİĞER
|% 0,29
|3
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,19
|2
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,88
|Katılım Oranı
|:
|% 81,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 39,05
|2.083
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 31,91
|1.702
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,74
|1.533
|DİĞER
|% 0,15
|8
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 0,09
|5
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 34,41
|Katılım Oranı
|:
|% 77,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 49,91
|1.389
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,58
|1.185
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 3,31
|92
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 2,87
|80
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 0,93
|26
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,22
|6
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,18
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48
|Katılım Oranı
|:
|% 86,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 44,53
|2.033
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 39,21
|1.790
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 6,7
|306
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 4,56
|208
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 1,95
|89
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 1,25
|57
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,57
|26
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,48
|22
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,31
|14
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,26
|12
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,18
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,32
|Katılım Oranı
|:
|% 69,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 47,53
|7.976
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 32,72
|5.491
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 11,57
|1.941
|DİĞER
|% 1,14
|192
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,09
|182
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,04
|174
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,76
|128
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,73
|122
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,54
|90
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,47
|79
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,46
|77
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,45
|75
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,37
|62
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,21
|36
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|30
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,13
|21
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,11
|19
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,1
|17
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,1
|16
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,08
|14
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,08
|13
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,07
|12
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,05
|9
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,02
|4
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?