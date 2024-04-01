MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|1.905
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,82
|Kullanılan Oy
|:
|380.145
|Geçerli Oy
|:
|366.627
|Katılım Oranı
|:
|% 73,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 49,08
|179.937
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,04
|135.800
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,42
|34.552
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 1,21
|4.424
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|1.975
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,51
|1.858
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,39
|1.444
|DİĞER
|% 0,36
|1.333
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,32
|1.163
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,15
|566
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,11
|419
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,11
|402
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,1
|366
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,09
|346
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,06
|238
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,06
|209
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,06
|205
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,05
|178
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,05
|173
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,05
|166
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,04
|132
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,04
|131
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,04
|129
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,03
|128
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,03
|114
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,02
|84
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|57
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,01
|54
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,44
|Katılım Oranı
|:
|% 81,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 33,52
|6.120
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 29,06
|5.305
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 25,3
|4.618
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 10,1
|1.844
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,85
|155
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,35
|64
|DİĞER
|% 0,35
|63
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,33
|61
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,14
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 48,8
|3.318
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 45,15
|3.070
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 4,07
|277
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 1,47
|100
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,3
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 41,84
|2.253
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 27,99
|1.507
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 27,08
|1.458
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 1,28
|69
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 0,76
|41
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,26
|14
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,2
|11
|YENİDEN REFAH
|MÜCAHİT ERBAKAN
|% 0,17
|9
|DEVA PARTİSİ
|ERDAL EKİCİ
|% 0,13
|7
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,11
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ASLI KESMEN
|% 0,09
|5
|İYİ PARTİ
|SEFA KARAKÜTÜK
|% 0,07
|4
|MİLLET
|MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,18
|Katılım Oranı
|:
|% 70,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 55,7
|68.216
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,42
|23.779
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 19,05
|23.327
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 1,03
|1.262
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,01
|1.238
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,91
|1.115
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,89
|1.091
|DİĞER
|% 0,54
|666
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,5
|617
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,21
|256
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,2
|246
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,17
|203
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,13
|165
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,1
|125
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,05
|63
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,05
|56
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,04
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,18
|Katılım Oranı
|:
|% 79,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 57,75
|7.071
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 35,12
|4.300
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 2,93
|359
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 1,71
|210
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,13
|138
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 1,05
|129
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,24
|30
|DİĞER
|% 0,07
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,40
|Katılım Oranı
|:
|% 82,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 51,57
|10.646
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 41,6
|8.587
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,63
|337
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,59
|328
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,26
|261
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,23
|253
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,3
|62
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,29
|59
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,2
|41
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,18
|38
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,09
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,06
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 56,33
|1.516
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 37,09
|998
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 4,76
|128
|DİĞER
|% 1,23
|33
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,44
|12
|BTP
|MAHMUT KARABULUT
|% 0,15
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 46,84
|6.279
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 32,52
|4.359
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 18,21
|2.441
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,25
|168
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,76
|102
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,22
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,19
|26
|DİĞER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 60,33
|2.482
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 29,05
|1.195
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,46
|348
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,88
|36
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|24
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,34
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ŞENER
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 37,04
|2.100
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 32,24
|1.828
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,24
|1.601
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 1,71
|97
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,46
|26
|BTP
|HÜLYA CENK
|% 0,19
|11
|DİĞER
|% 0,07
|4
|HÜDA PAR
|İRFAN AKÇA
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,77
|Katılım Oranı
|:
|% 74,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 54,6
|4.785
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,08
|3.688
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 1,38
|121
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 0,67
|59
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 0,66
|58
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,33
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,16
|14
|DİĞER
|% 0,12
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 43,45
|4.400
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 41,95
|4.248
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 7,95
|805
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 2,86
|290
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,94
|95
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,83
|84
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 0,83
|84
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,44
|45
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,32
|33
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 0,23
|23
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,2
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,16
|Katılım Oranı
|:
|% 70,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 49,11
|65.543
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 31,44
|41.957
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 12,36
|16.494
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,32
|1.767
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,03
|1.372
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,89
|1.192
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,73
|977
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,67
|900
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,47
|622
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,33
|436
|DİĞER
|% 0,31
|411
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|246
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,16
|219
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,16
|214
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,14
|189
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,13
|177
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,12
|159
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,09
|120
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,09
|119
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,09
|114
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,07
|97
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,04
|55
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,04
|52
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,03
|33
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, Düzce'de doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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