Maltepe\'de genç denizde boğuldu

Maltepe Küçükyalı Sahili’nde 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında hareketli saatler yaşandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden İstanbul’a 3 arkadaşının yanına gelen Harun Baran, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Baran’ın suda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu çevredekilere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Harun Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Harun Baran, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Harun Baran'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baran'ın memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

"BEN YÜZMEYİ BİLİYORUM, GİRİCEM"

Kaza geçiren Harun Baran’ın akrabası Muhammed Kamer, olay anını anlatarak şunları söyledi:

"Sahilde gezerken yüzmeyi bildiğini ve denize gireceğini söyledi. Ancak orası pek denize girilen bir yer değil. Baktım, araştırdım; kafasına göre 'Ben yüzmeyi biliyorum, denize gireceğim' deyip atladığı gibi gözden kaybolmuş. Maltepe Küçükyalı’da daha önce de çok sayıda boğulma vakası yaşanmış."

Harun Baran

"MÜDAHALE EDECEK BİRİLERİ VARDI AMA KİMSE CESARET EDEMEDİ"

Açıklamalarına devam eden Kamer, bölgenin tehlikesine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğulduğu yer çok derin. İnsanlar giriyor ama açılamıyor. Normalde taşların kenarında yavaşça yüzülür. Direkt atlayınca geri dönüşü olmamış. O sırada müdahale edebilecek birileri varmış ancak kimse cesaret edememiş. 2-3 motorcu arkadaş yardım etmiş ve 5 dakika içinde sudan çıkarmışlar. Sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak kalbini yeniden çalıştırdı fakat doktor orada beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı."