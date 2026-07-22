Maltepe'de genç denizde boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de genç denizde boğuldu

Maltepe\'de genç denizde boğuldu
22.07.2026 09:14  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Küçükyalı Sahili'nde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 18 yaşındaki Harun Baran, boğuldu. Çevredekiler tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırılan genç, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Van'da toprağa verilecek.

Maltepe Küçükyalı Sahili’nde 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında hareketli saatler yaşandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden İstanbul’a 3 arkadaşının yanına gelen Harun Baran, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Baran’ın suda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu çevredekilere bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan Harun Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Harun Baran, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baran'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe'de genç denizde boğuldu

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

    Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Harun Baran'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Baran'ın memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Maltepe'de genç denizde boğuldu

    "BEN YÜZMEYİ BİLİYORUM, GİRİCEM"

    Kaza geçiren Harun Baran’ın akrabası Muhammed Kamer, olay anını anlatarak şunları söyledi:

    "Sahilde gezerken yüzmeyi bildiğini ve denize gireceğini söyledi. Ancak orası pek denize girilen bir yer değil. Baktım, araştırdım; kafasına göre 'Ben yüzmeyi biliyorum, denize gireceğim' deyip atladığı gibi gözden kaybolmuş. Maltepe Küçükyalı’da daha önce de çok sayıda boğulma vakası yaşanmış."

    Maltepe'de genç denizde boğuldu
    Harun Baran

    "MÜDAHALE EDECEK BİRİLERİ VARDI AMA KİMSE CESARET EDEMEDİ"

    Açıklamalarına devam eden Kamer, bölgenin tehlikesine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Boğulduğu yer çok derin. İnsanlar giriyor ama açılamıyor. Normalde taşların kenarında yavaşça yüzülür. Direkt atlayınca geri dönüşü olmamış. O sırada müdahale edebilecek birileri varmış ancak kimse cesaret edememiş. 2-3 motorcu arkadaş yardım etmiş ve 5 dakika içinde sudan çıkarmışlar. Sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak kalbini yeniden çalıştırdı fakat doktor orada beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı."

    Maltepe'de genç denizde boğuldu
    Kaynak: DHA

    Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Maltepe'de genç denizde boğuldu - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
    1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
    Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
    Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
    Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
    Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
    4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu 4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
    Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
    Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
    Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor
    Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda etti: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum

    10:29
    Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
    Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
    10:24
    Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
    Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
    10:14
    Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
    Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
    09:59
    6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
    6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
    09:57
    Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
    Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
    09:25
    Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
    Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
    08:49
    Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
    Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
    08:35
    Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
    Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
    08:25
    Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
    Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
    07:57
    Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
    Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
    07:40
    Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
    Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:37:17. #7.13#
    SON DAKİKA: Maltepe'de genç denizde boğuldu - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.