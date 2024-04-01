MANİSA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.833
|Toplam Seçmen
|:
|1.113.141
|Açılan Sandık
|:
|3.833
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|945.805
|Geçerli Oy
|:
|886.459
|Katılım Oranı
|:
|% 84,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 57,22
|507.226
|MHP
|CENGİZ ERGÜN
|% 29,76
|263.784
|İYİ PARTİ
|GÜRHAN ÖZCAN
|% 4,91
|43.557
|YENİDEN REFAH
|HATİCE NUR GERMİR
|% 3,53
|31.250
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PARLAK
|% 1,02
|9.011
|DP
|AHMET GÖKMEN
|% 0,64
|5.655
|GELECEK PARTİSİ
|SELÇUK ÖZDAĞ
|% 0,46
|4.103
|MİLLET
|KAZIM TOPAL
|% 0,33
|2.927
|AB PARTİ
|BAHTİYAR AKSOY
|% 0,31
|2.789
|YTP
|SAKİ YAĞARCIK
|% 0,28
|2.452
|HÜDA PAR
|YAHYA SAMİHSAN
|% 0,26
|2.322
|MEMLEKET
|GÜLNUR EFE
|% 0,25
|2.235
|HAK-PAR
|ABDURRAHİM AYDIN
|% 0,23
|2.036
|BTP
|AYHAN BAŞ
|% 0,17
|1.487
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA DABAN
|% 0,17
|1.470
|EMEP
|İBRAHİM DAĞDELEN
|% 0,15
|1.367
|DSP
|TURGAY AKBABA
|% 0,13
|1.195
|TKP
|BARAN ETİK
|% 0,13
|1.171
|TKH
|ÇAYAN DEMİR
|% 0,05
|422
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FUAT MİNTAŞ
|% 43,62
|5.066
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKTUNA
|% 29,34
|3.408
|AK PARTİ
|AHMET ALHAN
|% 25,18
|2.924
|YENİDEN REFAH
|YALÇIN ÇAPANİK
|% 1,01
|117
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK CANKURT
|% 0,26
|30
|SAADET
|YAHYA YILMAZ
|% 0,22
|25
|HÜDA PAR
|ZÜLFÜ BAYAR
|% 0,18
|21
|BTP
|İSMAİL KURT
|% 0,15
|18
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA PALATIR
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BESİM DUTLULU
|% 59,15
|66.236
|AK PARTİ
|ÖMER İŞCİ
|% 35,19
|39.408
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|% 1,53
|1.712
|ZAFER PARTİSİ
|ALİCAN LOPOĞLU
|% 1,19
|1.337
|DEM PARTİ
|TEKİN KIZILTAŞ
|% 1,17
|1.306
|SAADET
|HÜSEYİN ÇELİK
|% 0,76
|854
|HKP
|CÜNEYT ULUGÜN
|% 0,31
|350
|BTP
|ARİF ÖNER
|% 0,27
|302
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ŞANİ
|% 0,17
|195
|AB PARTİ
|MURAT ERDİNÇLİ
|% 0,15
|172
|MİLLET
|BAYRAM BINARCI
|% 0,11
|117
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|% 53,26
|35.061
|MHP
|NECDET TÜRK
|% 40,69
|26.782
|YENİDEN REFAH
|HARUN UÇAR
|% 1,8
|1.186
|İYİ PARTİ
|ÜMİT AKDAĞ
|% 1,21
|794
|DP
|AZİM KÖKTEN
|% 0,6
|397
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ZAKİR GÖKSEVER
|% 0,51
|336
|SAADET
|ADNAN YÜKALAN
|% 0,49
|324
|YTP
|KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK
|% 0,4
|265
|HÜDA PAR
|CİHAN BARMAN
|% 0,27
|175
|ANAP
|ERDAL CEYLAN
|% 0,23
|149
|MİLLET
|RESUL ÇOŞKUN
|% 0,22
|146
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN SOLMAZ
|% 0,18
|118
|BTP
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|% 0,14
|95
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN KARA
|% 55,47
|13.326
|YENİDEN REFAH
|İHSAN TEMEL
|% 24,43
|5.870
|CHP
|ŞERİF AKMEŞE
|% 15,08
|3.622
|SAADET
|ZEKAYİ YILMAZ
|% 1,99
|478
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,16
|279
|BAĞIMSIZ
|SELAMİ SELÇUK
|% 0,83
|200
|BTP
|ZEHRA ASLAN
|% 0,42
|100
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DOĞRU
|% 0,4
|97
|HÜDA PAR
|ALİ POLAT
|% 0,17
|41
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ELALMIŞ
|% 0,05
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEM AYKAN
|% 57,51
|5.869
|AK PARTİ
|KAMİL ÖZ
|% 36,41
|3.716
|DEM PARTİ
|ABDURRAHMAN TARI
|% 4,37
|446
|SAADET
|HACİ ÖZMEN
|% 0,76
|78
|İYİ PARTİ
|EMEL SERTEL
|% 0,38
|39
|BTP
|TUBA NUR ÖNER
|% 0,23
|24
|BAĞIMSIZ
|MUĞDAT YEĞİN
|% 0,23
|23
|HÜDA PAR
|AHMET YAMAN
|% 0,11
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İBRAHİM BÜKE
|% 46,63
|8.582
|AK PARTİ
|MUHAMMET AKYOL
|% 35,29
|6.495
|YENİDEN REFAH
|İLHAN TÜRE
|% 15,08
|2.776
|İYİ PARTİ
|SABRİ ÇETİNKAYA
|% 1,18
|218
|SAADET
|MUHAMMED NUMAN CAN
|% 1,11
|204
|BTP
|HALİM ÇAVDARCI
|% 0,34
|62
|HÜDA PAR
|ABDULBARİ MUĞUÇ
|% 0,26
|47
|BAĞIMSIZ
|YAKUP AKÇAMAN
|% 0,11
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|% 41,38
|9.841
|AK PARTİ
|FEVZİ OK
|% 34,26
|8.149
|DP
|İSMAİL PALA
|% 17,38
|4.133
|BÜYÜK BİRLİK
|AYNUR AKKOYUN
|% 2,52
|600
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN KARA
|% 1,59
|377
|İYİ PARTİ
|LEVENT KOMŞU
|% 1,36
|324
|SAADET
|SEMİH MERGEN
|% 0,38
|91
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN MERT METE
|% 0,28
|67
|HÜDA PAR
|EŞREF ÖZTIRAK
|% 0,23
|55
|BTP
|MURAT ÇAĞLAYAN
|% 0,2
|48
|DEM PARTİ
|RAGIP ÖZCAN
|% 0,19
|46
|HKP
|SEBAHATTİN AYDIN
|% 0,11
|26
|MİLLET
|MEHMET ÖZER
|% 0,07
|16
|MİLLİ YOL
|HARUN YILMAZ
|% 0,05
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH TAŞLI
|% 60,77
|5.348
|AK PARTİ
|REGAİP TOPUZ
|% 35,42
|3.117
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL AKSOY
|% 1,61
|142
|İYİ PARTİ
|EROL ŞEN
|% 1,12
|98
|HKP
|İRFAN KAYA
|% 0,41
|36
|SAADET
|ZİNNOR ÖNAL
|% 0,35
|31
|BTP
|YÜKSEL ACAR
|% 0,23
|20
|HÜDA PAR
|MUHSİN GÜÇ
|% 0,09
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HİKMET DÖNMEZ
|% 51,68
|14.834
|MHP
|HÜSEYİN TOSUN
|% 42,31
|12.145
|İYİ PARTİ
|BİROL HANCI
|% 1,7
|489
|YENİDEN REFAH
|CELAL GURUR
|% 0,87
|250
|BÜYÜK BİRLİK
|CENGİZ APAYDIN
|% 0,71
|204
|ZAFER PARTİSİ
|TÜMEN AYDIN
|% 0,47
|134
|DP
|SAVAŞ AYTİMUR
|% 0,46
|132
|SAADET
|MUSTAFA AKCİN
|% 0,43
|124
|BAĞIMSIZ
|AYŞE ÇINAR
|% 0,37
|107
|BTP
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|% 0,33
|95
|HKP
|ANILCEM KARAGEDİK
|% 0,25
|71
|HÜDA PAR
|NECMETTİN ERDOĞAN
|% 0,23
|67
|MİLLET
|SAİT ERMİŞ
|% 0,19
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MAZLUM NURLU
|% 58,22
|60.055
|MHP
|ZEKİ KAYDA
|% 32,22
|33.234
|DEM PARTİ
|CEVDET YILDIZ
|% 2,28
|2.348
|İYİ PARTİ
|MEHMET TOBİN
|% 1,85
|1.912
|YENİDEN REFAH
|AYDIN DALKIRAN
|% 1,51
|1.552
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|% 1,42
|1.464
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİFE ÖZ
|% 0,65
|672
|DEVA PARTİSİ
|METİN SEPETÇİ
|% 0,33
|344
|DP
|İRFAN AKKOYUN
|% 0,32
|329
|HÜDA PAR
|MUHAMMED BAYAR
|% 0,29
|302
|TKP
|MURAT YEŞİL
|% 0,24
|250
|BÜYÜK BİRLİK
|UYSAL CURACI
|% 0,2
|207
|MİLLET
|OSMAN CAN
|% 0,12
|125
|VATAN PARTİSİ
|ONUR ÖZCAN
|% 0,11
|117
|BTP
|HÜMEYRA ER
|% 0,11
|110
|BAĞIMSIZ
|NAHİT OĞAN
|% 0,06
|62
|BAĞIMSIZ
|HAMZA ŞAHİN
|% 0,04
|41
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL ASİLTÜRK
|% 0,03
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN AKDENİZ
|% 55,85
|13.715
|MHP
|NECATİ SELÇUK
|% 41,06
|10.082
|YENİDEN REFAH
|RIDVAN KOCATÜRK
|% 1,36
|333
|MİLLET
|MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
|% 0,56
|138
|SAADET
|NURETTİN KİLİT
|% 0,42
|104
|HÜDA PAR
|SEYFETTİN BASATEMÜR
|% 0,3
|75
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ TIKIROĞLU
|% 0,24
|59
|BTP
|EROL YAVAŞ
|% 0,21
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM CILLI
|% 42,75
|15.814
|SAADET
|MUSTAFA ARGUZ
|% 37,49
|13.868
|DEM PARTİ
|MUSTAFA YANAR
|% 6,13
|2.268
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ABACI
|% 5,51
|2.038
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN TERZİOĞLU
|% 2,85
|1.054
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARI
|% 2,49
|920
|DEVA PARTİSİ
|CÜNEYT TAYLAN
|% 1,49
|552
|DSP
|ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ
|% 0,48
|177
|BTP
|UFUK YURT
|% 0,22
|83
|HÜDA PAR
|KENAN GÖKBORU
|% 0,19
|69
|VATAN PARTİSİ
|NEDİM YİĞİT
|% 0,15
|54
|MİLLET
|EMİN ÇOŞKUN
|% 0,13
|47
|MİLLİ YOL
|AHMET BORAZAN
|% 0,12
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MURAT DABAN
|% 42,37
|5.729
|MHP
|NURULLAH SAVAŞ
|% 37,72
|5.100
|CHP
|CEMİL KURT
|% 16,93
|2.289
|İYİ PARTİ
|HASAN KARADAŞ
|% 1,41
|191
|SAADET
|DURSUN ÖZÇETİN
|% 0,95
|128
|BTP
|ALİ KAYHAN
|% 0,33
|45
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ESEN
|% 0,29
|40
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERCAN OKUR
|% 57,98
|39.482
|AK PARTİ
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|% 24,39
|16.612
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP KAYA
|% 7,92
|5.393
|İYİ PARTİ
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|% 3,68
|2.506
|YENİDEN REFAH
|ALİYE ÖZER
|% 3,07
|2.091
|SAADET
|VEYSEL KARANİ YULA
|% 1,07
|728
|BTP
|MELİH ÜNLÜ
|% 0,54
|369
|ZAFER PARTİSİ
|TANSEL GÜNEŞ
|% 0,47
|318
|BAĞIMSIZ
|ASLAN ÇİFTÇİ
|% 0,22
|150
|BAĞIMSIZ
|CEMAL YAZAR
|% 0,15
|102
|HÜDA PAR
|MEHMET KIZILBOĞA
|% 0,15
|101
|MİLLET
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|% 0,14
|97
|TKP
|MEHMET HOROZ
|% 0,12
|79
|HKP
|ÖZGÜR YÜREKLİ
|% 0,1
|69
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜLŞAH DURBAY
|% 38,34
|36.958
|AK PARTİ
|YAVUZ KURT
|% 28,52
|27.494
|İYİ PARTİ
|AHMET KARADAĞ
|% 27,14
|26.163
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN AKAR
|% 2,62
|2.525
|ZAFER PARTİSİ
|GÖRKEM PARLAK
|% 1,01
|977
|DP
|MURAT YÖRÜK
|% 0,91
|880
|HÜDA PAR
|ZELİHA POLAT
|% 0,31
|296
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN DUMAN
|% 0,29
|282
|DEVA PARTİSİ
|EVREN TURHAN
|% 0,19
|180
|TİP
|DENİZ KONDİL
|% 0,17
|163
|DSP
|OSMAN ALP PEYK
|% 0,11
|109
|BTP
|GONCA GÜRSABANCI
|% 0,11
|100
|BAĞIMSIZ
|ŞENER BAYDAR
|% 0,09
|87
|MİLLET
|YAHYA KAHRAMAN
|% 0,08
|80
|HKP
|ONUR DALICI
|% 0,06
|61
|VATAN PARTİSİ
|ZAHİDE SÖNMEZ
|% 0,05
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÇETİN AKIN
|% 36,92
|37.749
|MHP
|YUNUS OĞAN
|% 33,27
|34.017
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|% 18,59
|19.007
|DEM PARTİ
|MAHMUT PALA
|% 4,42
|4.515
|İYİ PARTİ
|AHMET ORHAN
|% 1,41
|1.439
|SAADET
|MEVLÜT BULUT
|% 1,3
|1.330
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİRLEK
|% 1,22
|1.246
|BÜYÜK BİRLİK
|ALAATTİN ORAL
|% 0,53
|543
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET CAN
|% 0,44
|448
|HÜDA PAR
|MEHMET BASATEMÜR
|% 0,4
|414
|BTP
|HATİCE CENGİZ
|% 0,35
|354
|BAĞIMSIZ
|FARUK KESKİN
|% 0,25
|255
|DP
|ADNAN MENDERES İĞDİL
|% 0,25
|252
|MEMLEKET
|SELAHATTİN TAŞ
|% 0,22
|228
|MİLLET
|HASAN BÜLBÜL
|% 0,18
|190
|ANAP
|CÜNEYT DEMİRCİ
|% 0,17
|170
|DİĞER
|% 0,08
|86
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSA SEMİH BALABAN
|% 46,1
|68.746
|AK PARTİ
|MEHMET ÇERÇİ
|% 32,03
|47.761
|İYİ PARTİ
|TUFAN AKAN
|% 18,06
|26.938
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN KILIÇ
|% 1,54
|2.293
|SAADET
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,64
|958
|BTP
|HAYRETTİN ACAR
|% 0,42
|623
|DEVA PARTİSİ
|OKTAY GÖKKAYA
|% 0,33
|489
|DP
|MUSA ÇETİNKAYA
|% 0,3
|449
|HÜDA PAR
|BURHAN AYDIN
|% 0,25
|371
|DSP
|TANIK CEVHER
|% 0,13
|198
|VATAN PARTİSİ
|SEYFİ SÖNMEZ
|% 0,12
|178
|HKP
|KADİR ÖZAYDIN
|% 0,08
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ZTE'nin alt markası Nubia, 9 Nisan'da yapay zeka odaklı yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Şirket, lansmanla birlikte 'yeni bir çağın' başlangıcı olacağını belirtti. Nubia'nın yapay zekaya dayanan yeni bir cihaz sunması bekleniyor.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, depremde hasar gören bir binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Baş, seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi ve destek verenlere teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aziz milletin sandık vasıtasıyla verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'yi yöneten iktidarın değişmediğini vurgulayarak, erken seçim yaygarası koparan çevrelerin aymazlık ve ahlaki çarpıklık içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP'nin seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdiğini ve mücadelesinin süreceğini söyledi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'de dört belediye kazandıklarını belirterek, sorumluluklarının arttığını ve halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın ve iki kızı, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisi devam ediyor. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, yüzde 66,6 oy oranıyla Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, teşekkür mesajında birlikte başarıya imza attıklarını ve şehri daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.
Esenler'de bir iş merkezinin kontrollü yıkımı sırasında iş makinesi operatörünün tek hamlesiyle 5 katlı bina yerle bir oldu. Yıkım sırasında büyük panik yaşandı ve yan taraftaki iş yerinde hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın yıkım işlemleri sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu inşaat işçisi Rasim Yılmaz enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Manavgat Belediye Başkanlığını CHP Adayı Niyazi Nefi Kara kazandı. Niyazi Nefi Kara 142 bin 883 geçerli oydan 64 ibn 219'unu alırken AK Parti adayı Süleyman Okudan 58 bin 590, Bağımsız aday Sedat Manav 11 bin 943 oy aldı.
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