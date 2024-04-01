MANİSA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:39
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.833
Toplam Seçmen : 1.113.141
Açılan Sandık : 3.833
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 945.805
Geçerli Oy : 886.459
Katılım Oranı : % 84,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFERDİ ZEYREK% 57,22507.226
MHPCENGİZ ERGÜN% 29,76263.784
İYİ PARTİGÜRHAN ÖZCAN% 4,9143.557
YENİDEN REFAHHATİCE NUR GERMİR% 3,5331.250
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PARLAK% 1,029.011
DPAHMET GÖKMEN% 0,645.655
GELECEK PARTİSİSELÇUK ÖZDAĞ% 0,464.103
MİLLETKAZIM TOPAL% 0,332.927
AB PARTİBAHTİYAR AKSOY% 0,312.789
YTPSAKİ YAĞARCIK% 0,282.452
HÜDA PARYAHYA SAMİHSAN% 0,262.322
MEMLEKETGÜLNUR EFE% 0,252.235
HAK-PARABDURRAHİM AYDIN% 0,232.036
BTPAYHAN BAŞ% 0,171.487
VATAN PARTİSİMUSTAFA DABAN% 0,171.470
EMEPİBRAHİM DAĞDELEN% 0,151.367
DSPTURGAY AKBABA% 0,131.195
TKPBARAN ETİK% 0,131.171
TKHÇAYAN DEMİR% 0,05422
AHMETLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFUAT MİNTAŞ% 43,625.066
İYİ PARTİABDULLAH AKTUNA% 29,343.408
AK PARTİAHMET ALHAN% 25,182.924
YENİDEN REFAHYALÇIN ÇAPANİK% 1,01117
ZAFER PARTİSİBURAK CANKURT% 0,2630
SAADETYAHYA YILMAZ% 0,2225
HÜDA PARZÜLFÜ BAYAR% 0,1821
BTPİSMAİL KURT% 0,1518
VATAN PARTİSİMUSTAFA PALATIR% 0,045
AKHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBESİM DUTLULU% 59,1566.236
AK PARTİÖMER İŞCİ% 35,1939.408
İYİ PARTİHÜSEYİN ALİ DOĞAN% 1,531.712
ZAFER PARTİSİALİCAN LOPOĞLU% 1,191.337
DEM PARTİTEKİN KIZILTAŞ% 1,171.306
SAADETHÜSEYİN ÇELİK% 0,76854
HKPCÜNEYT ULUGÜN% 0,31350
BTPARİF ÖNER% 0,27302
HÜDA PARRAMAZAN ŞANİ% 0,17195
AB PARTİMURAT ERDİNÇLİ% 0,15172
MİLLETBAYRAM BINARCI% 0,11117
ALAŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖKÜZCÜOĞLU% 53,2635.061
MHPNECDET TÜRK% 40,6926.782
YENİDEN REFAHHARUN UÇAR% 1,81.186
İYİ PARTİÜMİT AKDAĞ% 1,21794
DPAZİM KÖKTEN% 0,6397
ZAFER PARTİSİMEHMET ZAKİR GÖKSEVER% 0,51336
SAADETADNAN YÜKALAN% 0,49324
YTPKUTBEDDİN YEŞİLIŞIK% 0,4265
HÜDA PARCİHAN BARMAN% 0,27175
ANAPERDAL CEYLAN% 0,23149
MİLLETRESUL ÇOŞKUN% 0,22146
BAĞIMSIZSÜLEYMAN SOLMAZ% 0,18118
BTPMEHMET ALİ ZEYBEK% 0,1495
DEMİRCİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN KARA% 55,4713.326
YENİDEN REFAHİHSAN TEMEL% 24,435.870
CHPŞERİF AKMEŞE% 15,083.622
SAADETZEKAYİ YILMAZ% 1,99478
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,16279
BAĞIMSIZSELAMİ SELÇUK% 0,83200
BTPZEHRA ASLAN% 0,42100
DEVA PARTİSİKENAN DOĞRU% 0,497
HÜDA PARALİ POLAT% 0,1741
BAĞIMSIZMUSTAFA ELALMIŞ% 0,0512
GÖLMARMARA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEM AYKAN% 57,515.869
AK PARTİKAMİL ÖZ% 36,413.716
DEM PARTİABDURRAHMAN TARI% 4,37446
SAADETHACİ ÖZMEN% 0,7678
İYİ PARTİEMEL SERTEL% 0,3839
BTPTUBA NUR ÖNER% 0,2324
BAĞIMSIZMUĞDAT YEĞİN% 0,2323
HÜDA PARAHMET YAMAN% 0,1111
GÖRDES

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİBRAHİM BÜKE% 46,638.582
AK PARTİMUHAMMET AKYOL% 35,296.495
YENİDEN REFAHİLHAN TÜRE% 15,082.776
İYİ PARTİSABRİ ÇETİNKAYA% 1,18218
SAADETMUHAMMED NUMAN CAN% 1,11204
BTPHALİM ÇAVDARCI% 0,3462
HÜDA PARABDULBARİ MUĞUÇ% 0,2647
BAĞIMSIZYAKUP AKÇAMAN% 0,1120
KIRKAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜSTÜN DÖNMEZ% 41,389.841
AK PARTİFEVZİ OK% 34,268.149
DPİSMAİL PALA% 17,384.133
BÜYÜK BİRLİKAYNUR AKKOYUN% 2,52600
YENİDEN REFAHHÜSEYİN KARA% 1,59377
İYİ PARTİLEVENT KOMŞU% 1,36324
SAADETSEMİH MERGEN% 0,3891
ZAFER PARTİSİHASAN MERT METE% 0,2867
HÜDA PAREŞREF ÖZTIRAK% 0,2355
BTPMURAT ÇAĞLAYAN% 0,248
DEM PARTİRAGIP ÖZCAN% 0,1946
HKPSEBAHATTİN AYDIN% 0,1126
MİLLETMEHMET ÖZER% 0,0716
MİLLİ YOLHARUN YILMAZ% 0,0511
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH TAŞLI% 60,775.348
AK PARTİREGAİP TOPUZ% 35,423.117
YENİDEN REFAHİSMAİL AKSOY% 1,61142
İYİ PARTİEROL ŞEN% 1,1298
HKPİRFAN KAYA% 0,4136
SAADETZİNNOR ÖNAL% 0,3531
BTPYÜKSEL ACAR% 0,2320
HÜDA PARMUHSİN GÜÇ% 0,098
KULA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHİKMET DÖNMEZ% 51,6814.834
MHPHÜSEYİN TOSUN% 42,3112.145
İYİ PARTİBİROL HANCI% 1,7489
YENİDEN REFAHCELAL GURUR% 0,87250
BÜYÜK BİRLİKCENGİZ APAYDIN% 0,71204
ZAFER PARTİSİTÜMEN AYDIN% 0,47134
DPSAVAŞ AYTİMUR% 0,46132
SAADETMUSTAFA AKCİN% 0,43124
BAĞIMSIZAYŞE ÇINAR% 0,37107
BTPMUHARREM CAN ÜNLÜ% 0,3395
HKPANILCEM KARAGEDİK% 0,2571
HÜDA PARNECMETTİN ERDOĞAN% 0,2367
MİLLETSAİT ERMİŞ% 0,1953
SALİHLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMAZLUM NURLU% 58,2260.055
MHPZEKİ KAYDA% 32,2233.234
DEM PARTİCEVDET YILDIZ% 2,282.348
İYİ PARTİMEHMET TOBİN% 1,851.912
YENİDEN REFAHAYDIN DALKIRAN% 1,511.552
ZAFER PARTİSİMEHMET ANIL KORKMAZ% 1,421.464
GELECEK PARTİSİŞERİFE ÖZ% 0,65672
DEVA PARTİSİMETİN SEPETÇİ% 0,33344
DPİRFAN AKKOYUN% 0,32329
HÜDA PARMUHAMMED BAYAR% 0,29302
TKPMURAT YEŞİL% 0,24250
BÜYÜK BİRLİKUYSAL CURACI% 0,2207
MİLLETOSMAN CAN% 0,12125
VATAN PARTİSİONUR ÖZCAN% 0,11117
BTPHÜMEYRA ER% 0,11110
BAĞIMSIZNAHİT OĞAN% 0,0662
BAĞIMSIZHAMZA ŞAHİN% 0,0441
BAĞIMSIZİSMAİL ASİLTÜRK% 0,0325
SARIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN AKDENİZ% 55,8513.715
MHPNECATİ SELÇUK% 41,0610.082
YENİDEN REFAHRIDVAN KOCATÜRK% 1,36333
MİLLETMUAMMER İSMAİL DOĞANAY% 0,56138
SAADETNURETTİN KİLİT% 0,42104
HÜDA PARSEYFETTİN BASATEMÜR% 0,375
VATAN PARTİSİYILMAZ TIKIROĞLU% 0,2459
BTPEROL YAVAŞ% 0,2151
SARUHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM CILLI% 42,7515.814
SAADETMUSTAFA ARGUZ% 37,4913.868
DEM PARTİMUSTAFA YANAR% 6,132.268
İYİ PARTİHÜSEYİN ABACI% 5,512.038
ZAFER PARTİSİALPEREN TERZİOĞLU% 2,851.054
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARI% 2,49920
DEVA PARTİSİCÜNEYT TAYLAN% 1,49552
DSPORHAN SEMAHİ AKYILDIZ% 0,48177
BTPUFUK YURT% 0,2283
HÜDA PARKENAN GÖKBORU% 0,1969
VATAN PARTİSİNEDİM YİĞİT% 0,1554
MİLLETEMİN ÇOŞKUN% 0,1347
MİLLİ YOLAHMET BORAZAN% 0,1243
SELENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMURAT DABAN% 42,375.729
MHPNURULLAH SAVAŞ% 37,725.100
CHPCEMİL KURT% 16,932.289
İYİ PARTİHASAN KARADAŞ% 1,41191
SAADETDURSUN ÖZÇETİN% 0,95128
BTPALİ KAYHAN% 0,3345
HÜDA PARHÜSEYİN ESEN% 0,2940
SOMA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERCAN OKUR% 57,9839.482
AK PARTİEGEMEN BÜLENT TÜRKMEN% 24,3916.612
BÜYÜK BİRLİKRECEP KAYA% 7,925.393
İYİ PARTİÜNSAL UZUNYILMAZ% 3,682.506
YENİDEN REFAHALİYE ÖZER% 3,072.091
SAADETVEYSEL KARANİ YULA% 1,07728
BTPMELİH ÜNLÜ% 0,54369
ZAFER PARTİSİTANSEL GÜNEŞ% 0,47318
BAĞIMSIZASLAN ÇİFTÇİ% 0,22150
BAĞIMSIZCEMAL YAZAR% 0,15102
HÜDA PARMEHMET KIZILBOĞA% 0,15101
MİLLETSÜLEYMAN TUĞRUL% 0,1497
TKPMEHMET HOROZ% 0,1279
HKPÖZGÜR YÜREKLİ% 0,169
ŞEHZADELER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜLŞAH DURBAY% 38,3436.958
AK PARTİYAVUZ KURT% 28,5227.494
İYİ PARTİAHMET KARADAĞ% 27,1426.163
YENİDEN REFAHRAMAZAN AKAR% 2,622.525
ZAFER PARTİSİGÖRKEM PARLAK% 1,01977
DPMURAT YÖRÜK% 0,91880
HÜDA PARZELİHA POLAT% 0,31296
GELECEK PARTİSİRAMAZAN DUMAN% 0,29282
DEVA PARTİSİEVREN TURHAN% 0,19180
TİPDENİZ KONDİL% 0,17163
DSPOSMAN ALP PEYK% 0,11109
BTPGONCA GÜRSABANCI% 0,11100
BAĞIMSIZŞENER BAYDAR% 0,0987
MİLLETYAHYA KAHRAMAN% 0,0880
HKPONUR DALICI% 0,0661
VATAN PARTİSİZAHİDE SÖNMEZ% 0,0551
TURGUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÇETİN AKIN% 36,9237.749
MHPYUNUS OĞAN% 33,2734.017
YENİDEN REFAHMUSTAFA SERHAT ORHAN% 18,5919.007
DEM PARTİMAHMUT PALA% 4,424.515
İYİ PARTİAHMET ORHAN% 1,411.439
SAADETMEVLÜT BULUT% 1,31.330
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİRLEK% 1,221.246
BÜYÜK BİRLİKALAATTİN ORAL% 0,53543
DEVA PARTİSİMEHMET CAN% 0,44448
HÜDA PARMEHMET BASATEMÜR% 0,4414
BTPHATİCE CENGİZ% 0,35354
BAĞIMSIZFARUK KESKİN% 0,25255
DPADNAN MENDERES İĞDİL% 0,25252
MEMLEKETSELAHATTİN TAŞ% 0,22228
MİLLETHASAN BÜLBÜL% 0,18190
ANAPCÜNEYT DEMİRCİ% 0,17170
DİĞER% 0,0886
YUNUSEMRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSA SEMİH BALABAN% 46,168.746
AK PARTİMEHMET ÇERÇİ% 32,0347.761
İYİ PARTİTUFAN AKAN% 18,0626.938
ZAFER PARTİSİOSMAN KILIÇ% 1,542.293
SAADETFATMA ÖZDEMİR% 0,64958
BTPHAYRETTİN ACAR% 0,42623
DEVA PARTİSİOKTAY GÖKKAYA% 0,33489
DPMUSA ÇETİNKAYA% 0,3449
HÜDA PARBURHAN AYDIN% 0,25371
DSPTANIK CEVHER% 0,13198
VATAN PARTİSİSEYFİ SÖNMEZ% 0,12178
HKPKADİR ÖZAYDIN% 0,08120

Kaynak: AA

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