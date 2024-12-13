Manisa Valisi, Suriye\'den Kurtulan Engin Arslan\'ı Ziyaret Etti

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MANİSA Valisi Vahdettin Özkan, İsrail'in zulmü altındaki Gazze'ye savaşmaya gitmek için çıktığı yolda Suriye'de tutuklanan ve 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Engin Arslan (30) ve ailesini ziyaret etti. Vali Özkan'a oğlunun kurtarılma sürecini anlatan baba Metin Arslan, duygu dolu anlar yaşadı.

İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki savaşa katılmak üzere geçen yıl ekim ayında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden yola çıkan ve Suriye'den geçerken Esad rejimi tarafından tutuklanarak 14 aydır Şam Adra Hapishanesi'nde tutulan Engin Arslan, Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun girişimleriyle memleketine dönerek ailesine kavuştu. Vali Vahdettin Özkan, Arslan ve ailesini evlerinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Özkan, 14 aylık bu zorlu süreçte Arslan'ın ve ailesinin yaşadıklarını dinledi.

Vali Vahdettin Özkan'a oğlunun kurtulma sürecini anlatan Metin Arslan, televizyon ekranlarında onu kalabalığın içinde fark ettiğini belirtip, "Bir anda saldılar dışarıya, o an o kalabalığın içinden çıktı. Şöyle bir sağa sola baktı, gördüm. O kalabalığın içerisinden çıkarken televizyonda gördüm. Hemen Bahadır Yenişehirlioğlu'na telefon ettim" dedi.

'ELLERİNDEN GELEN HER İMKANI KULLANDILAR'

Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu'nun gerekli yerleri arayıp kendisine döneceğini söylediğini belirten Metin Arslan, telefon trafiği sırasında oğlu Engin'in misafir edildiği ev sahibinin telefonundan kendisine ulaştığını söyledi. Oğlunun " Baba, biz bir evdeyiz" dediğini aktaran Metin Arslan, o an yaşadığı duygusal anları şöyle anlattı:

"Tabii heyecan daha fazla, kalbim küt küt atıyor. Oğlumdan aldığım konumu Manisa Milletvekili Yenişehirlioğlu ile paylaştım. 15-20 dakika içerisinde oğlum bulunduğu yerden alındı. Allah onlardan razı olsun. Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden de razı olsun. Yardımcı oldular, ellerinden gelen her imkanı kullandılar" dedi.

'ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI BİZLERİ VE MEMLEKETİNİ MUTLU ETTİ'

Vali Özkan ise "Engin kardeşimizin özgürlüğüne kavuşarak memleketine gelmesi ailesini, bizleri ve tüm şehrimizi çok mutlu etti. Engin'in özgürlüğünden mahrum kalması, hele ki zalim bir rejimde hukuksuzca cezaevine düşmesi sebebiyle ailesinde ve şehrimizde büyük bir huzursuzluk vardı. Manisa'da göreve başladıktan hemen sonra Engin'le ilgili durumu öğrendim. Şehrimizin vekili Bahadır Bey, Dışişleri Bakanlığı nezdinde konuyu hassasiyetle takip etti. Daha sonraki süreçte yaşanan gelişmeler; Engin'in özgürlüğüne kavuşmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanındaki zulme maruz kalmış insanların kurtuluşu, zalimlerin kendi zulümlerinde boğulması ve bütün dünya insanlarının barış içinde yaşamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK GÜZEL BİR DUYGU'

Özgürlüğüne kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Engin Arslan da "Ülkeye geri dönmek güzel bir duygu. Zulüm iyi bir şey değil. Suriyelilerin neden buraya kaçtığını, geldiğini oraya gittikten sonra anladım. Allah onların da yardımcısı olsun. Ülkemiz şu an onlara da çok yardımcı oluyor. Allan Cumhurbaşkanımızdan ve Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarımızın yetkililerinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: MANİSA,