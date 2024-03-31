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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.731
Açılan Sandık Oranı : % 85,23
Kullanılan Oy : 337.330
Geçerli Oy : 318.255
Katılım Oranı : % 72,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,27179.073
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,4790.597
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,714.962
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,568.145
CHPÖMER DURAK% 2,377.554
DPABDULKADİR TURAN% 1,835.827
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,692.210
DİĞER% 0,692.185
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,591.883
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,531.690
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,41.278
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18574
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,17553
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,13414
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11345
TKHHAKAN KAZAN% 0,07223
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,07214
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06200
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,04125
MİLLETAHMET KARA% 0,04115
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,0388
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 86,21
Katılım Oranı : % 71,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 42,9929.356
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 34,3223.434
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,165.572
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,093.479
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 3,762.566
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,51.027
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,26859
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,11760
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,96653
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,36248
DİĞER% 0,34230
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,15106
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 77,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 48,275.841
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 44,795.420
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,01485
CHPMUSTAFA BULUT% 0,84101
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,673
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5870
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,3745
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2227
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2227
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,112
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 72
Katılım Oranı : % 74,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 61,811.706
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 29,925.667
CHPALİCAN IŞIK% 1,67316
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,59302
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,47278
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 1,42270
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,06200
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3770
DİĞER% 0,3567
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1528
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,120
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,119
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 87,48
Katılım Oranı : % 71,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 69,8667.911
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,6914.276
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,784.648
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,952.863
CHPALİ KALKAN% 2,682.604
DİĞER% 1,621.571
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,79767
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,63617
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,54527
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,51499
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,46448
DPBERŞAN AKAY% 0,25241
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,24236
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 98,97
Katılım Oranı : % 80,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,118.615
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,666.178
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,83983
CHPADEM DENLİ% 2,25379
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,06178
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94159
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,65110
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4881
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,4678
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3660
DİĞER% 0,234
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 97,86
Katılım Oranı : % 70,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,2515.474
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,7812.677
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,2312.396
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,368.369
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,411.746
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,59302
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,1998
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,1895
DİĞER% 0,013
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 68,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 73,9827.189
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,445.306
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,771.018
CHPMEHMET DOĞAN% 2,37870
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,26832
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,21446
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,79291
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,65240
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,55201
DPFUAT KIZMAZ% 0,2695
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,2694
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,274
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1556
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0621
DİĞER% 0,0520
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 83,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 411.824
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 32,591.450
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 24,821.104
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6730
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,6529
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2712
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 56,16
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 62,773.679
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 30,881.810
CHPİSMAİL OKTAY% 1,76103
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,3579
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,2372
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,0159
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,4929
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,3621
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,159
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

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