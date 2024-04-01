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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:16
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.915
Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Kullanılan Oy : 381.038
Geçerli Oy : 357.454
Katılım Oranı : % 72,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,08200.448
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,56102.106
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,6616.658
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,9510.540
CHPÖMER DURAK% 2,518.975
DPABDULKADİR TURAN% 1,696.029
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,652.324
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,652.310
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,551.961
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,421.508
DİĞER% 0,341.219
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18659
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18654
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,14500
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11386
TKHHAKAN KAZAN% 0,08268
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,07260
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06218
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,05187
MİLLETAHMET KARA% 0,04136
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,03108
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 99,26
Katılım Oranı : % 73,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 42,9334.748
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,527.110
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,16.559
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,414.380
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,783.868
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,361.103
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,261.019
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,07866
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 1,06856
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,37301
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16128
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 49,066.559
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 43,65.828
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,41590
CHPMUSTAFA BULUT% 0,79106
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,680
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5776
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,453
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2432
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2331
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,113
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 78
Katılım Oranı : % 75,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 61,0712.613
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 295.990
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 3,27676
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,61332
CHPALİCAN IŞIK% 1,56323
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,45299
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,06219
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3471
DİĞER% 0,361
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1428
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,1123
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,0919
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 94,17
Katılım Oranı : % 71,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 70,2673.861
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,6715.421
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,775.012
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 3,073.223
CHPALİ KALKAN% 2,72.836
DİĞER% 1,191.250
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,78820
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,77811
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,5531
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,45474
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,37394
DPBERŞAN AKAY% 0,24253
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,23245
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,198.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,696.231
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,85993
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,08183
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,67113
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,585
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4882
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3661
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,4315.963
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,5912.895
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,0912.635
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,318.553
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,621.900
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,56294
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,2106
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,2104
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 85,45
Katılım Oranı : % 69,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 73,5931.007
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,536.121
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,571.085
CHPMEHMET DOĞAN% 2,32976
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,26952
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,53644
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,8336
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,66279
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,55232
DPFUAT KIZMAZ% 0,4169
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,28119
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,285
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1669
DİĞER% 0,0936
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0626
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 41,973.070
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 30,792.252
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 25,641.876
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,751
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6447
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2619
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 84,93
Katılım Oranı : % 74,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 55,335.443
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 37,463.685
CHPİSMAİL OKTAY% 1,97194
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,59156
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,41139
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,05103
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5655
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,4746
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1616
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

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