Marmara Denizi\'nde Batan Geminin Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatını bulmak için deniz polisi, "kameralı can simidi"yle botun giremediği bölgelerde arama çalışmalarına destek veriyor.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 4 kişiyi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemideki arama faaliyeti "TCG Akın Gemisi" ve "Nene Hatun Gemisi" tarafından gerçekleştiriliyor.
"Batuhan A" gemisine yapılan dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor. Batan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor.
Bölgede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları ve AFAD ekipleri, havadan, deniz yüzeyinden ve karadan arama çalışması yürütüyor.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu personelinin destek verdiği çalışmalarda balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde kendilerine belirlenen alanlarda su üstü araması yapıyor.
"Kameralı can simidi"yle kayalıklar taranıyor
Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 21 kişilik deniz polisi ekibi de kayıp 4 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altında tarama faaliyetlerine devam ediyor.
Denizden botun yanaşamadığı ve karadan da ekiplerin giremediği bölgelerdeki tarama çalışması için uzaktan kumandalı can simidi kullanan ekipler, suda yardım isteyenleri kurtarmak için atılan can simidine gemicileri bulmak için kamera sistemi yerleştirerek, kayalık bölgelerde tarama yapıyor.
Can simidine bağlı kameranın bota aktardığı görüntüleri izleyen ekipler, şüpheli durumla karşılaştıklarında dalgıçları bölgeye yönlendiriyor.
Karacabey Yenice Mahallesi kıyılarındaki kayalık bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, denizcilere ait olabileceği düşünülen malzemeleri görüntüledi. Bunun üzerine bölgede arama yapan bir dalgıç, "Batuhan A" gemisine ait olduğu tahmin edilen can salı ve acil yardım kiti buldu.
Denizcilerden Zeynep Kılınç ve Hüseyin Tutuk'un cenazesine ulaşılmıştı
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandosu dalgıçlarının bugün yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde Batan Geminin Mürettebatı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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