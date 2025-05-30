Marmaray\'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte Süreyya Plajı durağından Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi.
Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu. Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı.
Çocukların büyük korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.
Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.
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