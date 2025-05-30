Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi - Son Dakika
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Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray\'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi
30.05.2025 22:09
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İstanbul Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Olayda korkan çocukları çevredeki yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte Süreyya Plajı durağından Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi.

Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYA YUMRUK

Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu. Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı.

Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi

KAVGA DURAKTA DA SÜRDÜ

Çocukların büyük korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi

BURNU KIRILDI

Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.

Marmaray'da Kavga: İki Çocuklu Adam Darbedildi


Kaynak: DHA

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