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Mayıs Ayı Yağış Rekorları

Mayıs Ayı Yağış Rekorları
15.06.2026 10:08
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Türkiye'de mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ordu'da 206 kg yağış kaydedildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde bu mayıs ayı yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı yağışları gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, yağışlarda rekor yaşandı. Türkiye genelinde mayıs ayında metrekareye ortalama 95,6 kilogram yağış kaydedildi. Mayıs ayı normali 52,7 kilogram (1991-2020) ve geçen yıl mayıs ayı yağışı 48,2 kilogram iken, 2026 yılı mayıs ayındaki yağışlar normaline göre yüzde 81, geçen yıl mayıs ayı yağışına göre ise yüzde 98 artış gösterdi. Raporda, Türkiye geneli mayıs ayı yağışlarının son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ifade edildi.

ANTALYA, MUĞLA VE AYDIN'DA AZALDI

Rapora göre, yağışlar Aydın ve Muğla'nın batı, Antalya'nın güneybatı kesimleri ile Iğdır ve Ardahan çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla azaldı. Azalma oranı Demre, Finike, Kumluca çevrelerinde yüzde 60'ın üzerine çıktı.

BU İLLERDE ÜÇ KATINI AŞTI

Raporda Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat, Samsun çevrelerinde ise normallerinin üç katını aşan yağışların kaydedildiği belirtildi. Bölge genelinde mayıs ayı yağışlarının tüm bölgelerde normalleri ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

ÜÇ BÖLGEDE SON 66 YILIN REKORU

Rapora göre, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine normallerinin iki katından fazla yağış düştü. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ise son 66 yılın en yüksek mayıs ayı yağışını aldığı açıklandı.

İL REKORU ORDU'DA; METREKAREYE 206 KİLOGRAM

İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 206,7 kilogram ile Ordu'da gerçekleşti. Muğla 35,6 kilogram ile en az yağış alan il oldu. Ardahan, Aydın, Iğdır ve Kars dışında tüm iller normallerinin üzerinde yağış aldı.

BU İLLERDE 66 YILLIK REKOR KIRILDI

Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli illerinde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı yağışı kaydedildi.

YAĞIŞLI GÜN SAYISI 15'i AŞTI

Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 15,2 gün yağış görüldü. 1991-2020 normali 10,3 gün olduğuna dikkat çekildi. Yağışlı gün sayıları Karadeniz Bölgesi, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer 25 günün üzerine çıktı. Antalya'nın güneybatısı ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde 5 günün altına indi.

TÜM BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ARTTI

Marmara'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 68,6 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 52, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 60 arttı.

Ege'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 71,7 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 60, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 45,5 kilogram ile uzun yıllar normaline göre ve geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

İç Anadolu'da mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 99,8 kilogram iken, uzun yıllar normaline göre yüzde 99, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Karadeniz'de mayıs ayı yağışı metrekareye ortalama 134 kilogram, uzun yıllar normaline ve geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla yükseldi.

Doğu Anadolu'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 96,8 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 48, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 44 arttı.

Güneydoğu Anadolu'da mayıs ayı yağışı ortalama metrekareye 69,7 kilogram ile uzun yıllar normaline göre yüzde 73, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mayıs Ayı Yağış Rekorları - Son Dakika

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