Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 45 45 0 0 45 45 ALPINE 2 2 0 0 2 2 ASTON MARTIN 0 0 0 0 0 0 AUDI 1.274 1.274 0 0 1.274 1.274 BENTLEY 3 3 0 0 3 3 BMW 2.172 2.172 0 0 2.172 2.172 BYD 203 203 0 0 203 203 CHERY 6.208 6.208 0 0 6.208 6.208 CITROEN 2.911 2.911 1.000 1.000 0 3.911 3.911 CUPRA 744 744 0 0 744 744 DACIA 3.385 3.385 0 0 3.385 3.385 DFSK 30 30 56 56 0 86 86 DS 127 127 0 0 127 127 FARIZON 3 3 0 3 3 FERRARI 3 3 0 0 3 3 FIAT 4.455 55 4.510 3.321 995 4.316 7.776 1.050 8.826 FORD 3 2.568 2.571 3.016 3.463 6.479 3.019 6.031 9.050 HONDA 3.110 3.110 0 0 3.110 3.110 HONGQI 2 2 0 0 2 2 HYUNDAI 3.328 1.319 4.647 557 557 3.328 1.876 5.204 ISUZU 0 156 124 280 156 124 280 IVECO 0 306 306 0 306 306 JAGUAR 5 5 0 0 5 5 JEEP 204 204 0 0 204 204 KARSAN 0 12 12 12 0 12 KG MOBILITY – SSANGYONG 688 688 367 367 0 1.055 1.055 KIA 1.079 1.079 907 907 0 1.986 1.986 LAMBORGHINI 2 2 0 0 2 2 LAND ROVER 291 291 0 0 0 291 291 LEAPMOTOR 17 17 0 0 17 17 LEXUS 52 52 0 0 52 52 MASERATI 22 22 0 0 22 22 MAXUS 0 22 22 0 22 22 MERCEDES-BENZ 2.160 2.160 719 719 0 2.879 2.879 MG 2.293 2.293 0 0 2.293 2.293 MINI 251 251 0 0 251 251 MITSUBISHI 10 10 0 0 0 10 10 NETA 0 0 0 0 0 0 NISSAN 1.779 1.779 0 0 1.779 1.779 OPEL 3.078 3.078 674 674 0 3.752 3.752 PEUGEOT 4.025 4.025 1.268 1.268 0 5.293 5.293 PORSCHE 99 99 0 0 99 99 RENAULT 8.035 1.679 9.714 1.136 1.136 8.035 2.815 10.850 SEAT 830 830 0 0 830 830 SERES 0 0 0 0 0 0 SKODA 4.162 4.162 0 0 4.162 4.162 SKYWELL 25 25 0 0 25 25 SMART 0 0 0 0 0 SUBARU 25 25 0 0 25 25 SUZUKI 975 975 0 0 975 975 TESLA 10 10 0 0 10 10 TOGG 4.140 4.140 0 4.140 0 4.140 TOYOTA 2.806 435 3.241 185 185 2.806 620 3.426 VOLKSWAGEN 8.036 8.036 1.758 1.758 0 9.794 9.794 VOLVO 1.100 1.100 0 0 1.100 1.100 TOPLAM: 22.767 57.493 80.260 6.505 13.540 20.045 29.272 71.033 100.305

Kaynak: AA