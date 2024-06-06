Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
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Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

06.06.2024 11:20
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mayıs ayında en fazla satışı yapılan markalar Renault, Volkswagen ve Ford olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 8,19 azalışla 80 bin 260'a, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 düşüşle 20 bin 45'e geriledi.

Mayıs ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 10 bin 850 adetle Renault ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 794 satışla Volkswagen ve 9 bin 50 adetle Ford takip etti.

Fiat 8 bin 826 satışla dördüncü, Chery 6 bin 208 ile beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında mayısta en fazla satılan marka 9 bin 714 adetle Renault olurken, onu 6 bin 208 satışla Chery ve 4 bin 647 ile Hyundai izledi.

Fiat 4 bin 510 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Skoda 4 bin 162 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 55 markanın yer aldığı ODMD listesinde mayıs ayında Smart, Seres, Neta ve Aston Martin hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları mayıs ayında 4 bin 140 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 10'da kaldı. Tesla markasına ait veriler, ODMD'ye resmi olarak bildirilmediği için kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirleniyor.

Lüks otomobil grubunda mayısta 127 DS, 99 Porsche, 52 Lexus, 22 Maserati, 5 Jaguar, 3'er adet Bentley ile Ferrari ve 2 Lamborghini satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford mayısta 6 bin 479 adetle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 316 ile Fiat, 1758 ile Volkswagen izledi.

Peugeot 1268 satışla dördüncü, Renault, 1136 adetle beşinci oldu.

Mayıs ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO

4545

004545
ALPINE

22

0022
ASTON MARTIN

00

0000
AUDI

1.2741.274

001.2741.274
BENTLEY

33

0033
BMW

2.1722.172

002.1722.172
BYD

203203

00203203
CHERY

6.2086.208

006.2086.208
CITROEN

2.9112.911

1.0001.00003.9113.911
CUPRA

744744

00744744
DACIA

3.3853.385

003.3853.385
DFSK

3030

565608686
DS

127127

00127127
FARIZON

33033
FERRARI

33

0033
FIAT4.455554.5103.3219954.3167.7761.0508.826
FORD32.5682.5713.0163.4636.4793.0196.0319.050
HONDA

3.1103.110

003.1103.110
HONGQI

22

0022
HYUNDAI3.3281.3194.647

5575573.3281.8765.204
ISUZU

0156124280156124280
IVECO

0

3063060306306
JAGUAR

55

0055
JEEP

204204

00204204
KARSAN

012

1212012
KG MOBILITY – SSANGYONG

688688

36736701.0551.055
KIA

1.0791.079

90790701.9861.986
LAMBORGHINI

22

0022
LAND ROVER

291291

000291291
LEAPMOTOR

1717

001717
LEXUS

5252

005252
MASERATI

2222

002222
MAXUS

0

222202222
MERCEDES-BENZ

2.1602.160

71971902.8792.879
MG

2.2932.293

002.2932.293
MINI

251251

00251251
MITSUBISHI

1010

0001010
NETA

00

0000
NISSAN

1.7791.779

001.7791.779
OPEL

3.0783.078

67467403.7523.752
PEUGEOT

4.0254.025

1.2681.26805.2935.293
PORSCHE

9999

009999
RENAULT8.0351.6799.714

1.1361.1368.0352.81510.850
SEAT

830830

00830830
SERES

00

0000
SKODA

4.1624.162

004.1624.162
SKYWELL

2525

002525
SMART

0

0000
SUBARU

2525

002525
SUZUKI

975975

00975975
TESLA

1010

001010
TOGG4.140

4.140

04.14004.140
TOYOTA2.8064353.241

1851852.8066203.426
VOLKSWAGEN

8.0368.036

1.7581.75809.7949.794
VOLVO

1.1001.100

001.1001.100

TOPLAM: 22.76757.49380.2606.50513.54020.04529.27271.033100.305

Kaynak: AA

Volkswagen, Renault, Türkiye, Ford, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayısta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika

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