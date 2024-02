Mazot Zamlarına Tepki Gösteren Esnaftan Erdoğan\'a: Bu İş Böyle Yürümez... Millet Dışarı Çıkamayacak Hale Gelmiş

Güncel

HABER: OGÜN AKKAYA

KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Mazot fiyatlarına 13 Şubat gece yarısı yapılan 2,55 liralık zamla motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı. Seçimden sonra mazot fiyatlarının daha da artacağını ve artan fiyatlara çare bulunması gerektiğini söyleyen bir esnaf, "Artık ne yapacağız bilmiyorum. Şaşırdık yani. Çok endişeliyiz. Çünkü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Vergiler zaten ona keza. İyi kötü ayakta kalmaya çalışıyoruz ama Allah ne verecekse, hayırlısını versin. Bu şekilde gitmez ama gittiği yere kadar götüreceğiz. Bu işin CHP'si, AKP'si, MHP'si yok. Dürüst siyasetçiler gelsin. Halkına, vatanına çalışsın. Şimdi gördüklerimiz doğru dürüst vatanına çalışan, hakkı için çalışan bir insanı görmedik. Herkes cebine çalışıyor, biz de ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi. Erdoğan'a seslenen başka esnaf ise "Bu iş böyle yürümez. Millet dışarı çıkamayacak hale gelmiş" diye konuştu.

Mazot fiyatlarına 13 Şubat gece yarısı 2,55 lira zam yapıldı. Böylece motorin fiyatları İstanbul'da 44 TL'yi, Ankara ve İzmir'de 45 TL'yi aştı. ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı toptancılar halindeki esnaflar, zamma tepki gösterdi. Seçimden sonra mazot fiyatlarının daha da artacağını ve artan fiyatlara çare bulunması gerektiğini söyleyen bir esnaf, 13 Şubat'ta gelen zamla ilgili şunları söyledi:

"HERKES CEBİNE ÇALIŞIYOR, BİZ DE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"İşimizi çok etkiliyor. Kazandığımızla, giderimiz birbirini karşılamıyor. Sanayi özellikle, mazot giderler çok. 600 litre depom var. 24 bin lira civarı tutar, daha şimdiye kadar deponun ağzına kadar doldurduğumuzu bilmiyoruz. Anca yeterince alabiliyoruz. Geçen sene aşağı yukarı 18 bin liraya depoyu fulluyorduk, şimdi de 24-25 bin lira. Fulleyemiyoruz. Allah ne verecekse hayırlısını versin. Artık ne yapacağız bilmiyorum. Şaşırdık yani. Çok endişeliyiz. Çünkü borçlarımızı ödeyemiyoruz. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Vergiler zaten ona keza. İyi, kötü ayakta kalmaya çalışıyoruz ama Allah ne verecekse, hayırlısını versin. Bu şekilde gitmez ama gittiği yere kadar götüreceğiz. Bu işin CHP'si, AKP'si, MHP'si yok. Dürüst siyasetçiler gelsin. Halkına, vatanına çalışsın. Şimdi gördüklerimiz doğru dürüst vatanına çalışan, hakkı için çalışan bir insanı görmedik. Herkes cebine çalışıyor, biz de ayakta durmaya çalışıyoruz."

"HEP MAZOTA HEP MAZOTA NEREYE KADAR? BİR YERDE BİR PATLAK OLACAK"

Nakliyeci Kemal Bilir ise mazot fiyatlarındaki artışın yerel seçim sonrasında da devam edeceğini, yetkililerin önlem alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Gelmişim üçüncü gün oldu, satış yok. Mazot pahalılandımı bütün her şeye yükleniyor. Ondan sonra milletin alım gücü düşüyor, her şey pahalı oluyor. Üç günden beri buradayım. Bu mal eğer tarlada beş liraysa, buraya gelene kadar on lirayı buluyor. Milletin alım gücü yok. Mazota gelen zam, iğneden ipliğe bütün her şeye gelen zamdır. Zengin adamlar da taşıyıcılar da zor durumda. Allah sonumuzu hayır etsin. Benim gönlüme göre seçimden sonra daha da çok olur. Belki şu anda seçim şeyine durduruyorlar ama seçimden sonra daha da pahalı olacağını düşünüyorum. Fullledim 17 bin liraya fulledim depoyu geldim, ben fulledikten sonra yine 3 liraya yakın yine zam geldi. Bu adamlar da bize yansıtıyor. Bu zamlara bir çare bulsunlar. Hep mazota, hep mazota nereye kadar? Bir yerde bir patlak olacak. Herkes kontak kapatacak."

"SEÇİMDEN SONRA KATLANARAK GİDECEK"

12 senedir nakliyecilik işi yapan Turgut Aygar ise iki sene önce mazot fiyatının 5 lira olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Mazot 45 lira, seçimden sonra 50 lira olacak diyorlar. Yüzde yüz de olur. İki senede yüzde 800 zam geldi mazota. Hiç kazanç yok, iş bulamıyorsun, millete pahalı geliyor. 500 liraya gittiğin yere şimdi 4 bin lira gidiyorsun. Millete de zor geliyor parayı vermek. Çoğu da parayı vermiyor. İş bulamıyoruz. Cezalar da mazot da pahalı. Arkadaşlar nakliye paramızı ister istemez geciktiriyor. Ben para kazanamayınca markete gidip alışveriş yapamıyorum. Her şey zincirleme. Seçimden sonra mazot en az 50-55 lira olur. İki sene önce 5 liraydı, şimdi 45 lira oldu. Kimin aklına gelebilirdi yüzde 900 zam geleceği. Bir hafta içerisinde yüzde 10 zam geldi, seçimden sonra katlanarak gidecek. Zam şimdi azar azar geliyor, seçimden sonra 5-5, 10-10 zam gelecek. Ben öyle tahmin ediyorum. İki sene önce 500 liraya fullenen depo şimdi, 4 bin 250 liraya fulleniyor. Aradaki farka bak. Mazotu düşürürseniz, her şey düşer."

"BU İŞ BÖYLE YÜRÜMEZ KARDEŞİM"

Mazot fiyatlarından dert yanan bir başka hal esnafı ise zamlara karşılık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Mazot fiyatı çok aşırı fazla. Bu sene daha ne olacağını bilmiyoruz. Bir de seçimden sonrasını düşünüyoruz. Şu an için belki sıkıntı yok diyebiliriz. Ama yarın öbür gün seçimde ne olur? Seçim olduğu halde bu dereceye düşüyorsa, seçimden sonra ne olur onu düşünemiyoruz. Zammın etkilemediği kimse yok. Herkesi etkiliyor. Nakliye ücreti arttığı zaman mala ne kadar zam geldi... Bazen diyorlar ki 'Portakalı yerinde şu kadar, halde bu kadar.' Tamam da nakliye fiyatı ne kadar? İşçilik ne kadar? Onu sayan yok. Gerçekleri söylemek gerekirse, şu anda bu mevsimde para kazanmıyor. Kazanan ne nakliyeci var ne de komisyoncu var. Hiç kimse kazanmıyor. Şu an için hiç iyi değil. Mazot fiyatları artacak. Seçimden önce bu oluyorsa, seçimden sonra ne olur ben onu düşünmek istemiyorum. Şu anda seçim var, adam gelmiş her şeye zam yapıyor. Seçimden sonra ne olacak? Durumumuz hiç iyi değil. Devlete, cumhurbaşkanımıza çağrımız var: Bu iş böyle yürümez kardeşim. Millet artık öyle bir dereceye gelmiş ki, dışarı çıkamayacak hale gelmiş. Ne yapacaklar gerçekten biz de bilmiyoruz. Halk olarak zor durumdayız. Sadece biz değil. Zengin olan zaten zengin, ona bir şey söylemenize gerek yok."

Bir başka hal esnafı ise "Çorum'a gidiyorum, geliyorum bin 500 lira yakıyor araba. Memnum değiliz ama ne yapalım? Her türlü işimize yansıyor. Kamyon 25-30 bin liraya geliyor. Fiyatlar uçuyor. Kıvırcık kasası 70 lira... İşçi çaresiz. Ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK OLARAK YÜKÜNÜ TIRLAR ÇEKİYOR"

Hal esnafı Adil Çamlı ise mazota gelen zammın üreticiyi ve tüketiciyi de etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

"Gelen zamlardan etkileniyoruz. Nakliyelerin zamlanması, bizden üreticiye kadar, üreticiden tüketiciye kadar devam eden bir süreç. Her şeyin maliyeti artıyor. Mazot da artıyor, bu süreci zor geçiriyoruz. Malum piyasalarda bir sıkıntı var. Ama İnşallah sonumuz iyiye doğru gider. Maliyetler çok yükseldi, fiyatlar da dolayısıyla marketlerde. Artışlar sürekli yükseliyor. Kamyonlar Adana'dan üç sene önce 4 milyona geliyordu, şimdi 25 milyona geliyor. Benim bu arabayı doldurmam önemli değil. Bu binek araba, toplu taşıma kullanırım. Biz buraya erken geldiğimiz için mecbur o saatte dolmuş olmaz. Bizim sorunumuz büyük nakliyelerde, kamyonlarda. Onların deposunun ucuza dolması, en azından ticaret yapanlara yönelik bir yasa çıkması lazım. Bir güzellik olması lazım. Güzellik derken, sadece bize değil. Türkiye'nin ekonomik olarak yükünü tırlar çekiyor. Yük kamyonları, kırkayaklar çekiyor. Bunlar olmazsa, olmazlar. Benim özel arabamın 1'e, 2'ye, 3'e dolmuş hiç önemli değil. En fazla binmezsin. Ama büyük arabalar buraya şu anda Nevşehir'den, Niğde'den depolardan çekiyoruz. Seralardan, Adana'dan, Antalya'dan, Mersin'den geliyor ve maliyetler çok arttı. Mesela plastik kasaların fiyatları artıyor. Biz bunlara para yazmıyoruz markete giderken. Çoğu geri gelmiyor. O da ister istemez ürüne yansıyor. Ne yapıyoruz satarken, bunu müşteriye mümkün mertebe yansıtmamaya çalışıyoruz ama biz de aldığımız kasacı diyor ki 'Mazota zam geldi.' Dolayısıyla her şeye zam geldi."

"GİDİŞAT HİÇ İYİ DEĞİL. BU İŞ GÜNDEN GÜNE KÖTÜYE GİDİYOR"

Resul Ataş ise mazota gelen zamlar sonrasında pazarcılık sektöründe olan kişilerin işlerini bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşimizi çok etkiliyor ama bu insanlara müstahaktır. İnsanlar alıştılar artık, kimse sesini çıkaramıyor. Sesini çıkarana ya 'Vatan haini' diyorlar ya da başka bir şey. Biz alışığız. Gidişat hiç iyi değil. Bu iş günden güne kötüye gidiyor. Hal sektörü, pazar sektörü... Şöyle bakıyorum da pazar sektöründeki çoğu bırakıyor pazarı. Adam masraflarının altından kalkamıyor. Masraflar ağır olunca adam 'Yapamıyorum' diyor. Zarar edince adam ne yapsın ki? Yakında ben de bırakacağım herhalde."

"SADECE BENİM DEĞİL, HERKESİN İŞİNİ ETKİLİYOR"

Esnaf Recep Gülümser de yıllar içerisinde artan mazot fiyatları karşısında araç depolarının artık binli ücretlere dolduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Sadece benim değil, herkesin işini etkiliyor; üreticinin, tüketicinin. 45 lira çok büyük bir zam. Gerçekten Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Şimdi 300 liraya gittiğim yere, bin liraya gidiyorum. Bu sefer de bu tüketiciye, üreticiye yansıyor, mal sahibine yansıyor, hepsine yansıyor. Seçimlerden sonra daha da artar. Allah yardımcımız olsun."