MEB, Meta\'ya açılan çocuk davalarında farkındalık için adım atacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meta'ya çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle açılan davalara ilişkin, Bakanlık olarak bu konuda daha duyarlı davranmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdiklerini, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bir süreç hazırlığının yürütüldüğünü bildirdi.

Bakan Tekin, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "12. Ankara Erzurum Tanıtım Günleri" programına katıldı.

Burada konuşan Tekin, Erzurum'da farklı kültürlerden insanların yıllardır bir arada yaşadığını dile getirdi.

Tekin, Erzurum'un bu vasfıyla milli birlik ve kardeşlik sürecine sıkı sarılacağını ve sürecin başarılı biçimde tamamlanması için bütün Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları yapacağını belirtti.

Erzurum'da kamu hizmetleri açısından gerekli yatırımların sağlanmasının önemine işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Ben 2023'te Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladım. 2024'te AK Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum'a gelecekti. Erzurum'a gelmeden önce kendisiyle iki konuda konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi Tarım Kredi Yem fabrikası meselesiydi, diğeri de Erzurumspor'un stadyumuydu. Ben o gece telefonda kendisiyle, İbrahim Başkanımızla beraber konuştuk ve Erzurumspor'un stadyumu da yem fabrikası da yatırım programına alındı. Geçtiğimiz ay Erzurumspor'un stadyumunun ihalesi yapıldı. 2028 Ocak'ta inşallah stadyumumuz bitmiş olacak."

"Erzurum'a ortaokulu ve lisesiyle yatılı bir kış sporları lisesi kazandırmış olacağız"

Milli Eğitim Bakanı olarak, Erzurum'un eğitim altyapısı konusunda üstüne düşeni yaptığını ifade eden Tekin, "Salı günü itibarıyla, Erzurum'da Kongre binasının arkasında Erzurum Gastronomi Lisesi'ni açıyoruz. Türkiye'de sadece 7 tane olacak." bilgisini verdi.

Tekin, okulun, Erzurum kültürünün en önemli unsuru olan gastronomi, yemek kültürü ve sofra adabını çocuklara öğreteceğini bildirdi.

Türkiye'de özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için son 20 yılda çok ciddi adımlar attıklarını ancak hala yapılması gerekenler olduğunu dile getiren Tekin, "Özel eğitim ihtiyacı olan kardeşlerimiz için, onların eğitim ihtiyaçları için psikolojik rehabilitasyon merkezlerinden farklı okul türlerine kadar, eğitim ihtiyaçlarını giderecek Türkiye'de şu anda 20 özel eğitim kampüsü planladık. 20 özel eğitim kampüsünden birini de Erzurum'da yapıyoruz. O da inşallah bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 kış oyunları için Erzurum'da yaptığımız tesisleri, çocuklarımız açısından kullanabileceğimiz bir 'kış sporları lisesi' yapmak hayalim vardı. Müsteşarken yetiştirememiştik. Şimdi sağ olsun Bahçeşehir Okulları sponsorluğunda okulumuzu yaptık. Onu da bitirmek üzereyiz, onun da açılışını yapacağız inşallah. Erzurum'a kış sporları üzerine odaklanan, ortaokulu ve lisesiyle yatılı bir kış sporları lisesi de kazandırmış olacağız. Bu da bizim için çok önemli. Erzurum öğretmenevimizi yeniliyoruz, merkezdeki öğretmenevimizi. O da çok güzel bir proje olacak. İnşallah diğer yaptığımız okullar yanında bu bahsettiğim prestijli projeler de Erzurum'un eğitim altyapısına katkı verecektir."

"Sosyal medya konusunda atacağımız adımları düzenlememiz gerekir"

Program açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle Meta'ya dava açılmasına ilişkin soru üzerine, hem içerik üreticileri hem de yapımcı şirketlerin, çocukların pedagojik ve akademik anlamda yetişmeleri konusunda yeterince hassas davranmadığını söyledi.

Bakanlık olarak yaptıkları rutin saha araştırmaları ve anketlere göre, çocukların sosyal medya üzerinden yaşadıklarının, şiddet algısının oluşmasında önemli bir etkisi olduğunu aktaran Tekin, "'Hayatınızda hiç şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna 'Evet' cevabı verenlerin yaklaşık yüzde 80'i şiddet tanımını yaparken sosyal medya gruplarında veya sitelerinde beğenilmemek, grupların dışına atılmak, bu noktaya kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla sosyal medya üreticilerinin de içinde yaşadığımız dünyada barışa, insan haklarına, özel hayatın gizliliğine, mahremiyete, temel hak ve hürriyetlere saygı duyacak şekilde davranmaları gerekiyor. Bu dünya hepimizin." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde sosyal medya üreticilerine bu anlamda uyarılarda bulunulduğunu dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda daha duyarlı davranmak konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir adım atmaya karar verdik. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bir süreç hazırlığı içerisindeler. Ama bunun daha ötesinde, Türkiye'de hep birlikte şunu yapmamız lazım. Çok kapsamlı bir şekilde sosyal medya konusunda atacağımız adımları düzenlememiz gerekir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda, başta sanal kumar olmak üzere sosyal medyanın çocuklarımız üzerinde oluşturduğu tahribatı giderecek tedbirler almamız konusunda sürekli talimatları var zaten. Biz de bu konuda alınacak tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz."