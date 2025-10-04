Mecidiyeköy'de Vinç Devrildi - Son Dakika
Mecidiyeköy'de Vinç Devrildi

04.10.2025 09:39
Şişli Mecidiyeköy'de inşaat vinci devrildi, öğrenci yurduna çarptı, can kaybı yok.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesinde Akıncı Bayırı Sokak üzerinde bir rezidans inşaatında saat 08.30 sıralarında vinç devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda vinç yan taraftaki öğrenci yurduna çarptı. İçeride öğrencilerin bulunduğu yurtta hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken zabıta ekipleri de zarar gören binada incelemelerde bulundu.

KAZA ANI KAMERADA

Vinçin devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kamyon geçtikten sonra vinç devriliyor. Saniyelerle vincin altında kalmaktan kurtulan kamyon şoförü yoluna devam ediyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise vincin devrildiği açıkça görünüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy'de Vinç Devrildi - Son Dakika

