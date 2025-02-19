Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma - Son Dakika
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Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren ve bu kararı 4 dakikada başsavcılık tarafından kaldırılan İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlatıldı.

19.02.2025 11:17
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Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

HAKİM TAHLİYE KARARI VERDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

TEKELLEŞME İDDİALARI

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın ve tiyatro sanatçısı Nedim Saban da "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.


Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

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Son Dakika Güncel Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Yok null:
    Adamlar hızını alamadı hakimi de içeri atacaklar 81 143 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İşte bu! Durmadan tahliye verenleri bir bakın kimmiş ne akla mantık yapıyormuş incelensin. Bu milleti ekonomik buhrana sürükleyip (tüsiad eliyle) bütün birikimlerini küreselcilere terör baronlarının kucağına itmeye kims nin gücü yetmeyecek. 132 40 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Sorarsan yargı bağımsız. Yersen 93 54 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    olayı ve davanın içeriğini bilmiyorum, fakat mahkemeyi gören hakime bile soruşturma açılıyorsa devletteki Adalete zerre güvenim yoktur.. iktidar değişse de herşeyin düzeleceğine inancım çok az Tek Umudum İlahi Adaletten… orda da sorgu melekleri ak partili çıkacak diye korkuyorum… 5 116 Yanıtla
  • Nurullah Polat:
    Allah size fırsat vermesin Adalet adalete soruşturma açıyor 53 64 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    lan nasıl bir hukuk anlayışı var, birisinin istemediği bir karar verildiğinde hukuk adamına bile dava açılabiliyor. bu düzen bitmeli bağımsız yargıya acilen geri dönülmeli 47 68 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Hani adalete güvenmemiz gerekiyordu ...Neden hakime soruşturma açıyorsunuz ? 6 105 Yanıtla
  • Cem uysal:
    BU NASIL BİR DÜZEN YARGIYA KARIŞMIYORUZ DİYORLAR SORUŞTURMA AÇIYOLAR HAKİM HAPİS VERİYOR HALK YARGILIYOR BEREAT VERİYOR AKP SORUŞTURMA AÇIYOR VAY ADALETİM VAY 4 93 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    güç zehirlenmesi böyle birsey 4 92 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Arkadaş nasıl bir ülkede yaşıyoruz 41 54 Yanıtla
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