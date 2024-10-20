Menteşe'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menteşe'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Muğla Menteşe'deki orman yangınına 45 arazöz ve 313 personel ile müdahale ediliyor.

20.10.2024 04:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1)MUĞLA MENTEŞE'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın 2 ilçesinde orman yangınlarına müdahale sürüyor (4)

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına 45 arazöz 14 su tankeri ve 313 personel ile karadan, 16 helikopter ve 8 uçak havadan gün boyu devam edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verilirken, sarp ve engebeli arazide karadan söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü Sökümü

----------------------------

-Yangın söndürme çalışmalarından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

====================================

2)AK PARTİLİ DEMİRÖZ: BİZDEN BAŞKA BU ÜLKEYİ YÖNETECEK HİÇ BİR PARTİ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Ekonomik sıkıntılarımız kesinlikle var. Bunu kabullenmemek mümkün değil. Çok değil, sıkıntılı bir senemiz kaldı. 2025 yılında herkes rahat bir nefes almaya başlayacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde partisinin 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmevi'nde düzenlenen kongreye Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve partililer katıldı. Kongrede partililere seslenen Demiröz, 2025 yılında ekonomik olarak herkesin rahat bir nefes almaya başlayacağını söyledi. Demiröz, "Ekonomik sıkıntılarımız kesinlikle var. Bunu kabullenmemek mümkün değil. Ankara'da gece gündüz gösterilen çaba ekonomik olarak son 1-2 yıldaki sıkıntılarımızı gidermek üzerine kuruluyor. Çok değil, sıkıntılı bir senemiz kaldı. 2025 yılında herkes rahat bir nefes almaya başlayacak. Öncelikle tabii dezavantajlı grup dediğimiz emeklilerimiz, esnafımız, işçimiz ve memurlarımız. Memurlarımıza biraz nefes aldırdık. Ama bundan sonra yapacağımız şey, özel sektörü cazip hale getirip, özel sektörde çalışan kardeşlerimizin gelir düzeyini arttırmak" dedi.

'ORTA DOĞU'NUN BAŞINA BELA ETTİLER'

Demiröz, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarıyla ilgili de "Amerika'nın oraya koyduğu terörist bir devlet mi dersiniz ne derseniz deyin. Adamlar, 1947 yılından beri Orta Doğu'yu meşgul ediyorlar. Kendilerinin bir şeyi yok. Ama ağa babaları ve onun destekçileri, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeler bu şımarık çocuğu Orta Doğu'nun başına bela ettiler. İnsafsız, kara gözü doymayan bir devlet. Bunu yaparken de etrafını zayıflattılar. Ürdün'ü ve Lübnan'ı kurdular. Ufacık ufacık devletler. Suriye'yi ve Irak'ı parçaladılar. İsrail'i durduracak başka kimse kalmadı. Adım adım yaklaştılar. Tek ülke, Türkiye. Türkiye gereğini yaptı, dik duruyor. Savaşsan bile artık her şey bu zamanda masa başında" diye konuştu.

'BİZDEN BAŞKA YÖNETECEK HİÇBİR PARTİ YOKTUR'

Demiröz, "Bugün AK Parti dışında ülkeyi yönetmeye sözde talip partilerin kongrelerine gidin; sandalyeler, masalar uçuşuyor. Çoluk çocuktan uzak tutulacak cümleler sarf ediliyor. Ama bizim şu disiplin ve terbiye. AK Parti'nin gerçekten bu ülkenin milleti tarafından kurulduğunu, milletin içinden çıkan bir parti olduğunu ve bu ülkeyi daha nice yıllar yöneteceğini bize gösteriyor. Bizden başka bu ülkeyi yönetecek hiçbir parti yoktur" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Helikopter, Politika, Menteşe, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 07:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.