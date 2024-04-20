Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla

Merkez Bankası\'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası'nın 818.2 milyar liralık zararının, 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla olduğunu belirtti. Uzun, bu zararın Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zararın 6 Şubat depremlerinde hesaplanan hasara eşit olduğunu söyledi. Uzun, Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini ve dar gelirli yurttaşların zor günler geçirdiğini vurguladı.

20.04.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Merkez Bankası'nın zararını bakanlıkların bütçeleri ile karşılaştırdı. Uzun, "Merkez Bankası'nın 818.2 milyar liralık zararı 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla. Oluşan zarar öyle büyük ki; Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla ve neredeyse 6 Şubat depremlerinde; acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasara eşit" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, sekiz bakanlığın bütçesinin toplamanın 817.8 milyar lira olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası'nın zararının bunun üzerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini hatırlatan Uzun,  şunları kaydetti:

"Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız çok zor günler geçirirken, orta direk ise yok edildi. Bir kişinin 'ben bilirim; faiz neden, enflasyon sonuçtur' safsatası ve kuru inadı uğruna Türkiye; enflasyonun, işsizliğin ve yoksulluğun pençesine düştü.

Geldiğimiz noktada ülkemiz sefalet liginde hızla üst sıralara tırmanırken, memurlar ve esnaflar yoksulluk sınırının altında günü kurtarmaya çalışır, toplumun tüm kesimleri ise hayatta kalma savaşı verir hale geldi. Hal böyleyken yandaş şirketlere tam gaz destek olan iktidar, parası olanlara da ülkenin kaynaklarını akıtmaya devam etti. Banka Para basıp Kur Korumalı Mevduat (KKM) tutabilecek olan daha varlıklı kişilere kaynak aktardı ama fatura yine halkın sırtına yüklendi. İktidarın ülkeyi soktuğu girdapta mutlu azınlık hariç herkes sürünmeye devam etti. Maaşlar eridi, vergi yükü daha fazla yoksul halka yayıldı hatta deprem gerekçe gösterilerek 2 kez MTV toplandı. Sonuç ise koca bir sıfır. Her ay bir sonraki yıla ertelenen enflasyonu düşürme vaadi ile günü kurtarmaya çalışan iktidarın artık bu ülkeye daha fazla zarardan başka verebileceği hiçbir şey kalmamıştır."

Uzun'un 8 bakanlığın bütçeleri ve Merkez Bankası'nın zararıyla ilgili yaptığı karşılaştırma tablosu şöyle:

Dışişleri Bakanlığı bütçesi- 31.373.647.000

Ticaret Bakanlığı bütçesi- 38.501.707.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi- 38.964.106.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi- 48.323.176.000

İçişleri Bakanlığı bütçesi- 76.295.436.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi- 78.995.069.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi- 171.030.724.000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi- 334.349.925.000

Bütçe toplamları: 817.833.790.000

Merkez Bankası 2023 zararı -818.200.000.000

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Merkez Bankası, Milletvekili, Türkiye, Deprem, Banka, Muğla, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya
    11:50 Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya

    Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

  • Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası
    11:49 Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi: Tanzanya, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası

    Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya'nın birçok alanda yatırım imkanı sunduğunu belirterek bu ülkenin, Doğu ve Güney Afrika pazarı için geçiş noktası olduğunu söyledi.

  • Hanönü Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım Çalışması Başlattı
    11:49 Hanönü Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım Çalışması Başlattı

    Hanönü Belediye Başkanlığı, ilçedeki park ve bahçelerde bakım çalışması başlattı. Belediye personeli tarafından ağaçlar budanırken, çimler biçilip çiçeklerin bakımı yapıldı. Belediye Başkanı Metin Yamalı, daha güzel bir Hanönü için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, 'Her bakımdan ilçemizi örnek bir ilçe yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Personelimizle daha güzel bir Hanönü için gece gündüz demeden çalışıyoruz.' dedi.

  • Adıyaman'da Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu
    11:48 Adıyaman'da Jandarma Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

    Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 213 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
    11:48 Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

    Samsun'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.Ş'nin üzerinde yapılan aramada 21 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

  • Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Miniklere Trafik Eğitimi Veriliyor
    11:47 Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda Miniklere Trafik Eğitimi Veriliyor

    Haliliye Belediyesi, minyatür bir şehrin canlandırıldığı çocuk trafik eğitim parkında düzenlenen eğitimler ile miniklere trafik ışıklarını, levhalarını ve kurallarını öğretmeye devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara trafik bilinci aşılanıyor.

  • Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor
    11:46 Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

    Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.

  • Mansur Yavaş: Belediyelerin Borçları İsrafı Gösteriyor
    11:46 Mansur Yavaş: Belediyelerin Borçları İsrafı Gösteriyor

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP ve MHP'den devralınan belediyelerin toplam borcunun 100 milyarı bulmasını değerlendirdi. Yavaş, lüks belediye binaları yapmanın ve çöp projelere para harcamanın doğru olmadığını belirtti.


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
11:25 Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı Her gören aynı detaya takıldı Zehra Güneş, spor salonundan video paylaştı! Her gören aynı detaya takıldı
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:50:32. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın zararı 8 bakanlığın bütçesinden daha fazla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement