Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliği’nde düzenlenen programa katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Çanakkale Zaferi, sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde önemli yer tutan bir zafer" dedi.

18.03.2025 14:28
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında Mersin Valiliği tarafından Mersin Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, " Çanakkale Zaferi, sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde önemli yer tutan bir zafer" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kapsamında valilik tarafından düzenlenen programa katıldı. Törene Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat ve Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Tayfun Karataş, Mersin milletvekilleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, şehit yakınları, gaziler, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katılım sağladı.

Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

Törende, Vali Toros, Tuğamiral Karataş, Başkan Seçer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Şahin tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Bir öğrenci tarafından okunan şiirin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin konuşma yaptı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndan Teğmen Hüseyin Yılgın da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, Vali Toros tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından şehitler için dua okundu. Yapılan duanın ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü Çanakkale Zaferi'nde yaşandı"

Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakan ve dua eden Başkan Seçer, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçer, "Çanakkale Zaferi sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde önemli yer tutan bir zafer. Bir ulusun küllerinden yeniden doğuşunun başlangıcı. Bugün eğer Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çatısı altında yaşıyorsak, bu o zaferin sonucunda olmuştur. Bugünkü Cumhuriyet'in kilometre taşlarının o günlerde döşenmeye başlamasıyla oldu. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü Çanakkale Zaferi'nde yaşandı" dedi.

"Bizi ulus yapan en önemli unsurların başında ortak amaç var"

Anadolu topraklarında yaşayan her insanın atalarının Çanakkale'de vatanı uğruna savaştığını vurgulayan Seçer, "Hepsinin kutsal mücadeleleri, alın terleri var. Bizi ulus yapan en önemli unsurların başında da ortak amaç, ortak kader, ortak mücadele var. Bu nedenle Çanakkale Zaferi bizim tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ezelden ebede eğer bir vatan, ülke, millet uğruna canını feda eden insanlar, şehitler varsa; topluma, ülkeye, o vatana kimse zarar veremez" diye konuştu.

"Hepsine şükran ve minnet borçluyuz"

Bu toprakların, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri yarattığını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ne mutlu ki bu topraklar 20. yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lideri yarattı ve bu topraklar üzerinde genç ve bağımsız bir Cumhuriyet'in oluşmasını sağladı. O günden bugüne elbette ki çok zorlu mücadeleler oldu. Şehitlik, her ortamda ve konuda ülkenin birliğini, bütünlüğünü savunan ve bu uğurda can veren evlatlarımızın mekanı. Hepsine şükran ve minnet borçluyuz. Milletimizin Zafer Günü'nü kutluyor, şehitlerimizi de saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü Programına Katıldı - Son Dakika

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