Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çocuk Bayramı'nda Çocuk Meclisi Üyelerini Ağırladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Meclisi üyelerini ağırladı. Çocukların, Türkiye'nin geleceği için çok önemli birer mihenk taşı olduklarına dikkati çeken Seçer, "Sizlerle övünç duyuyoruz. Sizlerin varlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Seçer'i, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı ve Anamur Çocuk Meclisi üyesi Meriç Yeşilçayır ile Silifke, Tarsus, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir Çocuk Meclisi üyeleri ziyaret etti.

Konuşmasına, Çocuk Meclisi üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek ve bayramlarını kutlayarak başlayan Seçer, dünyada ilk ve tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusuna değindi. Seçer, şunları söyledi:

"En güzel, en büyük bayram bu bayram. Dünyada ilk ve tek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Kentimizde de oldukça coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan, sizlere Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bir bayram. Öte yandan, 23 Nisan 1920, Gazi Meclis'in kurulduğu gün. Gazi Meclis çok önemli görevler yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasından önce başlayan bir misyonu yerine getirdi. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi devam ederken Meclis açıldı, Meclis'te bazı yasal düzenlemeler oldu. Bunlar, Cumhuriyet'e ve demokrasiye giden yolda atılan adımlar ve döşenen kilometre taşlarıydı. Millet iradesi; en basit tanımıyla milletin kendi kendini idare etmesidir. Sizlerle övünç duyuyoruz. Sizlerin varlığı bizim için her şeyden önemli."

Seçer, Çocuk Meclisi'nden gelen teşekkürler üzerine, demokratik bir toplum oluşturma gayretiyle hizmet ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Atatürk ilkeleri çerçevesinde biz de görevimizi yapıyoruz. Onun için Mersin'de herkesin yüzü gülüyor. Herkes, siyasal tercihi ne olursa olsun bizimle iletişimi gayet iyi kuruyor, bize saygılı ve sevgi dolu davranıyor. Vatandaş kimi tercih ediyorsa ülkeyi o yönetir. Sizlerin de bu süreçte kentimiz adına başarılı çalışmalar yapmanızı diliyorum. Önemli ve tavsiye niteliğindeki kararlara imza atmanızı bekliyorum."

Çocuk Meclisi Başkanı ve Anamur Çocuk Meclisi üyesi Meriç Yeşilçayır, Başkan Seçer'e; Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendileri ile bir araya geldikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi. Büyükşehir tarafından çocuklar için tanınan imkanlara teşekkür eden Yeşilçayır, şunları söyledi:

"Atatürk'ün izinde ilerlediğiniz için bütün Meclisimiz adına size çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bizlere sunmanız ve böyle bir günde sizinle görüşmek çok gurur verici. Siz çocuklara söz hakkı veriyorsunuz ve çocukların fikirlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyorsunuz. Çocuk Meclisimiz, ileride Cumhurbaşkanı Adayı olmak isteyenlere bence çok güzel bir örnek oldu. Çünkü hem seçimi tadıyoruz hem de demokrasiyi iliklerimize kadar hissediyoruz. Sözümüzün dinlenmesi ve bize de söz hakkı verilmesi çok güzel bir duyguymuş."

"Meclisimizde sadece 60 çocuğun değil; bütün çocukların sesi var"

Tarsus Çocuk Meclisi Üyesi ve katip Emine Ela Tok da iki sene önce Çocuk Meclisi başvuruları açıldığında duyduğu büyük heyecanı paylaşarak, "Çünkü daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Başvuruyu yaptık, Meclis'e gittik. Bakıyorum herkes önerge veriyor. Kendi kendime diyorum ki;'Koskoca belediye, benim mi dediğimi yapacak?' Daha sonra bu geçen bir buçuk, iki yıl içerisinde gördüm ki verdiğimiz her önergenin yapılması için ya çok büyük adımlar atılıyor ya da gerçekten hepsinin yapıldığını görüyoruz. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hem söz hakkımın olduğunu bilmek hem kendi seçimlerimin olduğunu bilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Çocuk Meclisi sayesinde seçme ve seçilme hakkı ile tanıştıklarını belirten Tok, Çocuk Meclisi'nde yer alana kadar Mersin'de bu kadar büyük hizmetlerin hayata geçtiğinden haberi olmadığını söyledi. Tok, "Bu da aslında gelecek nesil için çok güzel bir adım. Ayrıca arkadaşlarımıza da Çocuk Meclisi'nden bahsediyoruz ve onların da şikayetlerini ya da beğendiği hizmetlerin bilgisini alıyoruz. Çocuk Meclisimiz, sadece orada olan 60 kişinin değil; aslında bütün çocukların kendi haklarının ve sözlerinin olduğu bir yer. Çocuk Meclisi benim için çok büyük bir aydınlanma oldu" diye konuştu.

"İlk toplantımızdan beri demokrasiyi iliklerimize kadar hissettik"

Toroslar Çocuk Meclisi üyesi ve katip Efe Dokuzoğlu da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sağlanan seçme ve seçilme hakkını, Çocuk Meclisi sayesinde daha küçük yaşlarda deneyimleme imkanına eriştikleri için teşekkürlerini sunarak, "Daha ilk gün sandıkların başında durdum. Hava kararana ve seçim sonucu açıklanana kadar bekledim. Seçimde demokrasi sonuna kadar uygulandı. İlk toplantımızdan beri demokrasiyi iliklerimize kadar hissettik. Kesinlikle adil ve eşit bir ortamda size tavsiye vermemize imkan sunduğunuz, bizim istediklerimizi gerçekleştirdiğiniz ve bunun için adımlar attığınız için size çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mezitli Çocuk Meclisi üyesi ve Kültür Komisyonu üyesi Hasancan Kılıç ise verilen önergelerinin ciddiye alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğinden söz ederek, "Bize Çocuk Meclisi'nde gerçek bir Meclis'i yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bizim Meclisimizde hiç kavga yok"

Yenişehir Çocuk Meclisi Üyesi ve Basın Komisyonu üyesi Mehmet Kaan Çavuşoğlu da yakında fotoğrafçılık kursu açacaklarını aktararak, "Genelde biliyorsunuz çocuklar sürekli kavga eder ama bizim Meclisimizde hiç kavga yok" dedi.

Toroslar Çocuk Meclisi Üyesi ve Çevre Komisyonu üyesi Deniz Mina Şimşek ise Çocuk Meclisi için teşekkürlerini iletirken; "Bize söz hakkı verdiğiniz ve bizim görüşlerimizi alıp uyguladığınız için teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri ile fotoğraf çektirdi. Silifke Çocuk Meclisi üyesi Aysel Sude Gültekin ziyarette Başkan Seçer'in karakalem resmini çizdi ve ziyaret sonunda Seçer'e hediye etti. Seçer tarafından da çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eseri hediye edildi.