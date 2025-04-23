Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'den 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Çağrı: "Derdimiz Ortak; Derdimiz Türkiye"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen alternatif kutlama programına katıldı. Mersinlileri 26 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağıran Seçer, "Derdimiz ortak; derdimiz Türkiye, çocuklarımızın mutluluğu, gençlerimizin geleceği" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katıldı.

Çelenk sunma töreninde Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Çağla Devrim Palamut, CHP MYK Üyesi Hatice Us, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP ilçe başkanları, CHP il yöneticileri, Meclis üyeleri ve çok sayıda partili yer aldı.

Alternatif kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Başkan Seçer, bayramların çocuklarla bir anlam kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ana karnından, ölene kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinlilerin yanındayız, olmaya devam ediyoruz"

"Çocukların bayramı olunca çok özel bir gün oluyor. Çocukların gülen yüzü, mutluluğu, huzuru, geleceğe dair umutlarımızı büyütüyor ve diri tutuyor. Bütün milli bayramlarımız bizim onurumuzdur, ancak bugün farklı bir enerji vardı çünkü çocuklar alandaydı. Çocuklar bizim gözbebeğimiz, her şeyimiz, geleceğimiz. Çocukları ana karnından itibaren düşünmeye başlıyoruz. Halkçı, CHP'li ve sosyal belediyecilik budur. Sadece çocukları değil, toplumun her kesimini düşünüyoruz. Belediyeciliğin sadece yol, imar düzenlemesi yapmaktan, park, yeşil alan ve eğlence düzenlemekten ibaret olmadığını hep söylüyoruz. Gence, yaş almışa, özel bireye, herkese dokunuyoruz. Ana karnından, ölene kadar Büyükşehir Belediyesi olarak Mersinlilerin yanındayız, olmaya devam ediyoruz.

"Biz gerçek demokrasiyi, kurum ve kurallarıyla yerleşik demokrasiyi bu ülkeye getireceğiz"

Bugün, 105 yıl önce sadece partimizi kuran değil; bir ulusu yoktan var eden, küllerinden yeniden bir ulus yaratan ve Cumhuriyet'i kuran, 'Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir' diyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenliğini tartışıyoruz. Bu bizim ya da milletimizin ayıbı değil. Bizi böyle konuşturanların ve bu noktaya getirenlerin; hukuk dışı tavır içerisinde olanların, rekabeti sandıkta ya da hizmette değil; hukuk dışı yollarla arayanların ayıbıdır. Demokrasi sadece seçimden ibaret değildir. Demokrasi; hukuk devleti, adil bir yönetim ve devletin her bireyine eşit davranması demektir. Biz bunları biliyoruz ama iktidarın aslında bildiği şu anda bilmezlikten geldiği bu kavramları tekrar hatırlatmak istiyorum. Sandıktan sonra, sandığa giden millet iradesini yok sayıyoruz. Hukuk dışı uygulamalarla sandığı ortadan kaldırıyoruz. Biz gerçek demokrasiyi, kurum ve kurallarıyla yerleşik demokrasiyi bu ülkeye getireceğiz. Kayıtsız şartsız getireceğiz."

Seçer, iktidara sandık çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"İşte meydan işte sandık! Buyurun milletin karşısına çıkalım"

"İşte meydan işte sandık! Buyurun milletin karşısına çıkalım. Kendileri, 'Milletin, halkın gücünden daha başka bir güç yoktur' diyordu. Biz halkımıza inanıyoruz, halkımızın sevgisini, saygısını kazanmış, milletin iradesiyle seçilmiş siyasiler olarak hodri meydan diyoruz. Sandığı getirin, herkes boyunun ölçüsünü alsın" diye konuştu. Hukuk dışı uygulamalarla tutuklu yargılanan siyasileri işaret eden Seçer, Belediye Başkanı, Milletvekili veya Cumhurbaşkanı bile olsa hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olmadığına dikkat çekerek, "Ama hukuk, hak, adaletin olmadığı bir ülkede biz neden bahsediyoruz? Siz niye bu insanları zindanlara, hücreye atıyorsunuz? Dünyanın sayılı metropol kentlerinden birisi olan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanını neden cezaevine atıyorsunuz? Eğer suçu varsa, bunu mahkeme kararlarıyla kesinleştirebiliyorsanız kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama bu ülkede tarafsız, bağımsız mahkemelere inanıyor muyuz, yoksa siyasetin vesayetinde mi diyoruz? Yazıktır, yargıya da yazıktır."

"Hukuk yoksa kimsenin huzuru, mutluluğu ve gelecekten umudu olmaz"

Bir ülkede hukuk yoksa hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin yanı sıra huzuru, mutluluğu ve gelecekten umudu da olmayacağını dile getiren Seçer, "Onun için hukuk devleti diyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Onun için mücadele veriyor şimdiki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, onun için 500 kilometre yürüdü önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bu hassasiyetleri bildikleri için. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Hakkımızı savunacağız" dedi.

Mersin'de insanların yüzünün gülmesinin ana etkeninin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve Başkanı'nın toplumun her kesimine adaletli hizmet götürmesinden kaynaklandığını söyleyen Seçer, "Bakın Mersin'de olmaz denenler oldu. Herkesin yüzü gülüyor. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bize oy verende mutlu, vermeyende. Oy veren CHP'li de mutlu, AK Parti, MHP ve diğer partilere oy kullanan ama bu seçimde bizlere destek olanlar da mutlu. Herkes mutlu. Mersin'de huzur varsa bizim belediyelerimizde adalet, hukuk ve hizmet var, onun içindir. Bu nedenle, Mersinlinin yüzü gülüyor" diye konuştu.

Elde edilen bu başarıların konuşarak değil; çalışarak, emek verip alın teri dökerek sağlandığını aktaran Seçer, "Biz Türkiye'yi bu nedenle Mersin gibi yapacağız diyoruz. Türkiye Mersin gibi olacak. Bu başarılar konuşarak değil; çalışarak, emek ederek, alın teri dökerek, hüsnüniyetle ve samimiyetle oldu. Biz aynı duygularla çalışmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Umudunuzu asla yitirmeyin ve sakın ola moralinizi bozmayın. Biz mücadelenin içinden geldik. Hala mücadele ediyoruz. Bugünleri de aşarız" ifadelerini kullandı.

Mersinlileri 26 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile Yenişehir Miting Alanı'nda (eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanı) gerçekleştirilecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağıran Seçer, şunları dile getirdi:

"Siyasi partilerinizin ya da sandıktaki tercihinizin bir önemi yok. Çiftçi çiftçidir, siyaseti başka olabilir ama 'Ürünüm para etmiyor' diyorsa, sesini duyurmak istiyorsa, orada buluşalım. Çalışan 'Bu ücretle çalışılır mı? Çocuğuma süt götüremiyorum' diyorsa bunun CHP'lisi AK Partilisi olur mu? 'Siz Kıbrıs'ta ne yapıyorsunuz? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türki Cumhuriyetler tarafından tanındı. Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanının neden sesi çıkmıyor' diyen 'Milliyetçiyim' diyen ülkücüleri, MHP'lileri oraya çağırıyorum. Onlar da gelsinler, oradan seslerini yükseltsinler. Konu vatansa, partilerimiz teferruattır. Derdimiz ortak; derdimiz Türkiye, çocuklarımızın mutluluğu, gençlerimizin geleceği. Bayramımız kutlu olsun."

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunarak konuşmasına başlayan CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür de mevcut iktidarın millet egemenliğini yok saydığını söyledi. Ömür, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını belirterek, "Burada hapsedilen milletimizin, halkımızın iradesidir. Ulusal Egemenlik bayramını kutladığımız bugün, esaret altında olan milletin egemenlik hakkıdır. Bugün bayramını kutladığımız çocuklarımızın geleceğini daha fazla karatmayın, Milletin iradesine saygı duyun, sandığı milletimizin önüne getirin" dedi.

Alternatif kutlama programında CHP Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer ile Hasan Ufuk Çakır, CHP Gençlik Kolları MYK Üyeleri Çağla Devrim Palamut, CHP MYK Üyesi Hatice Us, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da birer konuşma yaptı.