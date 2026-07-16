MSK U10 ve U11 takımları Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSK U10 ve U11 takımları Başkan Seçer'i ziyaret etti

16.07.2026 14:26  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şampiyon olan MSK U10 ve U11 basketbol takımlarını ağırladı. Başkan Seçer, sporun kent birlikteliğine katkısını vurgulayarak altyapıya önem verdiklerini belirtti.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sezonlar geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü (MSK) U10 ve U11 basketbol takımlarını ağırladı.

Geleceğin basketbolcularını yetiştirmek ve çocukların yeteneklerini küçük yaşlardan itibaren keşfederek Türkiye basketboluna katkıda bulunmak amacıyla kurulan MSK Akademi'de il şampiyonalarına hazırlanan U10 ve U11 takımları 2026 sezonunu şampiyonlukla kapattı.

Sezon boyunca kıyası mücadele eden takımlardan U10 takımı 21 maçta 21 galibiyet ile sezonu namağlup kapatırken, U11 takımı ise 21 maçta 19 galibiyet ile büyük başarı kazandı.

Mücadele ve azimle kazandıkları başarıyı takım ruhu ile güçlendiren oyuncular, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret ederek, kendisine şampiyonluk kupasını takdim etti.

Ziyarette Başkan Seçer'in yanı sıra MSK Başkanı Mustafa Özünlü ile yönetim kurulu üyeleri, U10 ve U11 Takım Antrenörü Hakan Talaslıoğlu ile ekibi, MSK U10 ve U11 takımları oyuncuları ve veliler yer aldı.

Seçer, 2026 sezonunu şampiyonlukla kapatan U10 ve U11 takımlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, sporun yalnızca başarı ve rekabetten ibaret olmadığını vurguladı. Takım sporunun çocuklara birlikte mücadele etmeyi, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı, yardımlaşmayı, taktik ve strateji geliştirmeyi, sorunlara çözüm üretmeyi öğrettiğini belirten Seçer, sporun hayatın her alanına katkı sağlayan önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi.

"SPOR, MERSİN'İ BİR ARADA TUTAN EN GÜÇLÜ BAĞLARDAN BİRİDİR"

Sporun toplumsal yönüne de dikkati çeken Seçer, sahada mücadele eden sporcular kadar tribündeki seyircilerin de bu birlikteliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Spora verdiği önemin nedenlerini aktaran Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değinerek, "Bir yönetici ve Mersin gibi kozmopolit bir şehirde görev yapan bir belediye başkanı olarak; şehrimizin çok renkli ve heterojen yapısını bir arada tutmanın, kentteki huzuru ve Mersinlilik bilincini tesis etmenin yollarından bir tanesinin de spor olduğunu düşünüyorum" dedi.

"MSK DENİNCE AKLA MERSİN GELSİN İSTİYORUZ"

Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından da bahseden Seçer, MSK'nın da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren MSK'nın temel amacının, bir belediye takımı olmanın dışında, belediye destekli bir şehir takımı oluşturmak olduğunu ifade eden Seçer, "Hedefimiz; görev yaptığımız dönemde bu anlayışı sağlam bir zemine oturtmak, temellerini sağlam atmak ama bu takımın da şehrin takımı olduğu bilincini kente yaymaktır. MSK denince akla Mersin gelsin istiyoruz" diye konuştu.

Seçer ayrıca, şehrin bir takımı sahiplenmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, temel gayelerinin de bu olduğuna dikkati çekti.

"AMACIMIZ 'BASKETBOL ŞEHRİ' HÜVİYETİNİ MERSİN'E TEKRAR KAZANDIRMAK"

Seçer, sporda dönemsel başarı ve başarısızlıkların doğal olduğunu belirterek, önemli olanın kulübün istikrarlı bir anlayışla yoluna devam etmesi olduğunu söyledi. Kulübün yönetim anlayışı ve temel prensipleri açısından istikrarlı bir çizgide ilerlediklerini ifade eden Seçer, altyapıya verdikleri önemin her geçen gün arttığını vurguladı. MSK A Takımı'nın başarılı olmasını arzu ettiklerini belirten Seçer, "Mersin'in tanıtımı için çok büyük katkı olur. Ben MSK'nın, alt yapıdan sporcular yetiştiren bir okul ve yuva olmasını istiyorum. Bu sayede de geçmişte 'basketbol şehri' hüviyeti olan Mersin'e, bu hüviyeti tekrar kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erkek basketbol alanında bu misyonu MSK'nın taşıdığından bahseden Seçer, "Umut ediyorum sporcularımız önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı işler yapacaklar. Bunun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası bazda çok değerli sporcular yetişecek. Biz bunları gördükçe çok mutlu olacağız. Bu sezonki başarınızdan dolayı her iki takımı da kutluyorum" dedi.

Sporcuların bu başarılarla kentin gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Seçer, gelecek dönemde de başarıların devamını temenni etti. Oyuncuların önünde birçok yeni müsabaka olacağını belirten Seçer, "Oyuncularımız şehirlerarası müsabakalara da gidecekler. Daha sonra da kentimizi, ülkemizi uluslararası bazda tanıtacaklar. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Çocuklarımıza katkılarından dolayı antrenörlerimize, kulübümüze destek veren çalışanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"NE KADAR ÇOK MERSİNLİ ÇOCUĞUMUZU SPORLA KAYNAŞTIRIRSAK O KADAR BAŞARILI OLACAĞIZ"

Şampiyon takımlar ile ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Seçer'in spora verdiği öneme değindi. Altyapıdan yetişen sporculara verilen desteklerin altını çizen Özünlü, "A Takımımızın başarısıyla Mersin'in Türkiye genelinde adını duyurmuş olmasını çok önemsiyoruz. Ama bununla birlikte altyapıda ne kadar çok Mersinli çocuğumuza ulaşıp onları sporla kaynaştırırsak o kadar başarılı olacağımızın da bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu fikrimiz doğrultusunda bu sene şampiyon olduk" dedi.

Antrenör Talaslıoğlu'ndan takımlara ilişkin bilgi alan Seçer, oyuncularla sohbet ederek her birini tebrik edip, duygu ve düşüncelerini dinledi. Şampiyonluk yolculuklarından söz eden sporcular ve veliler desteklerinden dolayı Seçer'e teşekkürlerini sundu. Başarılı oyuncular Seçer'i gelecek sezonun ilk maçına davet ederek şampiyonluk kupalarını takdim etti.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basketbolcu, Vahap Seçer, Basketbol, Güncel, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSK U10 ve U11 takımları Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı
İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı 15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni’nde konuştu TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

14:43
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı Çantasından çıkan şoke etti
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
14:28
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
Haluk Levent, evlilik vaadiyle gurbetçinin milyonlarını yürütmüş: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim
14:27
İran’dan Kuveyt’e İHA saldırısı Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi
12:57
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
12:52
Naci Görür’den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz
12:38
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
12:21
İran Devrim Muhafızları: Ürdün’deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD komuta ve kontrol merkezi balistik füzelerle vuruldu
12:04
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı Burnunu ısırıp kopardı
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı
12:03
İlyas Yalçıntaş’tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
10:52
Ayasofya’da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi
Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 15:32:08. #7.13#
SON DAKİKA: MSK U10 ve U11 takımları Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.