MSK U10 ve U11 takımları Başkan Seçer'i ziyaret etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, başarılı sezonlar geçirerek il şampiyonluğuna imza atan Mersin Spor Kulübü (MSK) U10 ve U11 basketbol takımlarını ağırladı.

Geleceğin basketbolcularını yetiştirmek ve çocukların yeteneklerini küçük yaşlardan itibaren keşfederek Türkiye basketboluna katkıda bulunmak amacıyla kurulan MSK Akademi'de il şampiyonalarına hazırlanan U10 ve U11 takımları 2026 sezonunu şampiyonlukla kapattı.

Sezon boyunca kıyası mücadele eden takımlardan U10 takımı 21 maçta 21 galibiyet ile sezonu namağlup kapatırken, U11 takımı ise 21 maçta 19 galibiyet ile büyük başarı kazandı.

Mücadele ve azimle kazandıkları başarıyı takım ruhu ile güçlendiren oyuncular, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'i ziyaret ederek, kendisine şampiyonluk kupasını takdim etti.

Ziyarette Başkan Seçer'in yanı sıra MSK Başkanı Mustafa Özünlü ile yönetim kurulu üyeleri, U10 ve U11 Takım Antrenörü Hakan Talaslıoğlu ile ekibi, MSK U10 ve U11 takımları oyuncuları ve veliler yer aldı.

Seçer, 2026 sezonunu şampiyonlukla kapatan U10 ve U11 takımlarını kutlayarak başladığı konuşmasında, sporun yalnızca başarı ve rekabetten ibaret olmadığını vurguladı. Takım sporunun çocuklara birlikte mücadele etmeyi, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı, yardımlaşmayı, taktik ve strateji geliştirmeyi, sorunlara çözüm üretmeyi öğrettiğini belirten Seçer, sporun hayatın her alanına katkı sağlayan önemli bir eğitim aracı olduğunu söyledi.

"SPOR, MERSİN'İ BİR ARADA TUTAN EN GÜÇLÜ BAĞLARDAN BİRİDİR"

Sporun toplumsal yönüne de dikkati çeken Seçer, sahada mücadele eden sporcular kadar tribündeki seyircilerin de bu birlikteliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Spora verdiği önemin nedenlerini aktaran Seçer, Mersin gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir kentte sporun insanları ortak bir paydada buluşturduğuna değinerek, "Bir yönetici ve Mersin gibi kozmopolit bir şehirde görev yapan bir belediye başkanı olarak; şehrimizin çok renkli ve heterojen yapısını bir arada tutmanın, kentteki huzuru ve Mersinlilik bilincini tesis etmenin yollarından bir tanesinin de spor olduğunu düşünüyorum" dedi.

"MSK DENİNCE AKLA MERSİN GELSİN İSTİYORUZ"

Spor kulüplerinin şehirlere çok büyük değerler kattığından da bahseden Seçer, MSK'nın da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren MSK'nın temel amacının, bir belediye takımı olmanın dışında, belediye destekli bir şehir takımı oluşturmak olduğunu ifade eden Seçer, "Hedefimiz; görev yaptığımız dönemde bu anlayışı sağlam bir zemine oturtmak, temellerini sağlam atmak ama bu takımın da şehrin takımı olduğu bilincini kente yaymaktır. MSK denince akla Mersin gelsin istiyoruz" diye konuştu.

Seçer ayrıca, şehrin bir takımı sahiplenmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, temel gayelerinin de bu olduğuna dikkati çekti.

"AMACIMIZ 'BASKETBOL ŞEHRİ' HÜVİYETİNİ MERSİN'E TEKRAR KAZANDIRMAK"

Seçer, sporda dönemsel başarı ve başarısızlıkların doğal olduğunu belirterek, önemli olanın kulübün istikrarlı bir anlayışla yoluna devam etmesi olduğunu söyledi. Kulübün yönetim anlayışı ve temel prensipleri açısından istikrarlı bir çizgide ilerlediklerini ifade eden Seçer, altyapıya verdikleri önemin her geçen gün arttığını vurguladı. MSK A Takımı'nın başarılı olmasını arzu ettiklerini belirten Seçer, "Mersin'in tanıtımı için çok büyük katkı olur. Ben MSK'nın, alt yapıdan sporcular yetiştiren bir okul ve yuva olmasını istiyorum. Bu sayede de geçmişte 'basketbol şehri' hüviyeti olan Mersin'e, bu hüviyeti tekrar kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erkek basketbol alanında bu misyonu MSK'nın taşıdığından bahseden Seçer, "Umut ediyorum sporcularımız önümüzdeki dönemlerde çok daha başarılı işler yapacaklar. Bunun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası bazda çok değerli sporcular yetişecek. Biz bunları gördükçe çok mutlu olacağız. Bu sezonki başarınızdan dolayı her iki takımı da kutluyorum" dedi.

Sporcuların bu başarılarla kentin gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Seçer, gelecek dönemde de başarıların devamını temenni etti. Oyuncuların önünde birçok yeni müsabaka olacağını belirten Seçer, "Oyuncularımız şehirlerarası müsabakalara da gidecekler. Daha sonra da kentimizi, ülkemizi uluslararası bazda tanıtacaklar. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Çocuklarımıza katkılarından dolayı antrenörlerimize, kulübümüze destek veren çalışanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"NE KADAR ÇOK MERSİNLİ ÇOCUĞUMUZU SPORLA KAYNAŞTIRIRSAK O KADAR BAŞARILI OLACAĞIZ"

Şampiyon takımlar ile ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren MSK Başkanı Mustafa Özünlü, Seçer'in spora verdiği öneme değindi. Altyapıdan yetişen sporculara verilen desteklerin altını çizen Özünlü, "A Takımımızın başarısıyla Mersin'in Türkiye genelinde adını duyurmuş olmasını çok önemsiyoruz. Ama bununla birlikte altyapıda ne kadar çok Mersinli çocuğumuza ulaşıp onları sporla kaynaştırırsak o kadar başarılı olacağımızın da bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu fikrimiz doğrultusunda bu sene şampiyon olduk" dedi.

Antrenör Talaslıoğlu'ndan takımlara ilişkin bilgi alan Seçer, oyuncularla sohbet ederek her birini tebrik edip, duygu ve düşüncelerini dinledi. Şampiyonluk yolculuklarından söz eden sporcular ve veliler desteklerinden dolayı Seçer'e teşekkürlerini sundu. Başarılı oyuncular Seçer'i gelecek sezonun ilk maçına davet ederek şampiyonluk kupalarını takdim etti.