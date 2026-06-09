Başkan Seçer'den kent gündemine dair kapsamlı bilgilendirme

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2026 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda çevre koruma çalışmalarından kurslara, ilaçlama çalışmalarından yeni sosyal konut projelerine kadar kent gündeminde öne çıkan konularda bilgilendirme yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı'nda Birimlerden Gelen 16, Komisyonlara Havale Edilen 19 ve 1 gündem dışı madde olmak üzere toplam 36 madde görüşüldü.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 5-11 Haziran Türkiye Çevre Haftası ile ilgili konuşan Seçer, yaşamı korumanın çevreyi korumaktan geçtiğini söyledi. "Temiz bir çevre, sağlıklı toplumların ve adil bir geleceğin en temel güvencesidir" diyen Seçer, "İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz günümüzde, doğaya karşı sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu bilinçle, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Mersin için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersinli vatandaşları, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklere davet etti.

"LGS VE YKS KURS KAYITLARIMIZ SÜRÜYOR"

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin kayıtlarıyla ile ilgili de duyuru yapan Seçer, "LGS ve YKS Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimizde kayıtlar devam ediyor. 11 YKS ve 21 LGS merkezimiz için 20 Mayıs'ta başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz Cuma gününe kadar sürecektir. Hemşerilerimiz başvuru koşulları ve detaylar hakkında mersin.bel.tr adresimizden ya da ALO 185 Çağrı Merkezimizden bilgi alabilirler" dedi.

AK Partili Meclis üyesi Fikret Demirtaş'ın yağmur sonrası Silifke'de muhtelif yerlerde su birikintisi olmasıyla ilgili iddiasına yanıt veren Seçer, bazı anlarda birim zamanda yağan yağmur miktarının çok yüksek olduğunu anımsatarak, "O zaman hesaplanan altyapının çok üzerinde bir su gelebiliyor. Ama yağış dindiği zaman 3-5 dakika içerisinde bakarsınız ki her şey normale dönmüş. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin böyledir. Söylenen noktalardan örneğin Gazi Mahallesi'nin zaten çok yakın tarihte altyapısını yaptık, bitirdik. Hatta ilave proje de yapmıştık. Ama bu yerlerde yapılacak bir çalışma ya da mevcut sistemde bir problem varsa bunları gideririz" diye konuştu.

"İLAÇLAMA PROGRAMINDA HAVA KOŞULLARI DIŞINDA BİR AKSAMA YOK"

Sinekle mücadele çalışmalarına değinen Seçer, bu yıl 58 milyon TL değerinde ilaç alındığını söyledi. Son teknoloji alet ekipman ve yeterli personelin olduğunu ancak bazı noktalarda özellikle coğrafya ve insan faktörünün ilaçlamanın yetersiz kalmasına sebep olduğunu ifade eden Seçer, "İlaçlama programında hava koşulları dışında bir aksama yok. Bizim alet ekipman eksiğimiz yok. Bazı bölgelerin yoğun sinek üretme kapasitesini de göz önünde bulundurmamız lazım. Bir; coğrafya, iki; insan faktörü. Bir de dönemsel faktörler var. Örneğin; Tarsus ve Silifke'de lagün var. Tarsus'ta yerin altında da üstünde de şehir var. Onun için Tarsus'un altına girdiğiniz zaman başka bir şehre giriyorsunuz. En fazla sinek şikayeti de Tarsus'tan gelir çünkü sulak alanı çoktur. Silifke'nin de öyle. Orada Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir lagün var. Biz orada ilaçlama yapamayız. Bunlar coğrafi şartlardır" ifadelerini kullandı.

Seçer, sinek popülasyonu artışında etkili olan bir diğer faktörün de insan olduğunu sözlerine ekleyerek, temiz tutulmayan alanların üreme alanı haline geldiğini vurguladı. Sokaklar, çöp konteynerleri ve bahçelerin temiz tutulmadığına dikkat çeken Seçer, "Birçok bölgede üreticilik yapan vatandaşların sulama havuzu var. Adana sınırından Antalya sınırına kadar, Toros dağlarının eteklerinde muazzam sinek üreme alanları var. Orada ürüyor ve ovaya hücum ediyorlar. Demek ki bir başına yılda 50-60 milyon lira ilaçlama yaparak bu işler bitmiyor. Bu demek değildir ki; sinek varsa mücadele olmuyor. Elbette ki mücadele oluyor. Ancak vatandaşların da bu mücadeleye çevreyi temiz tutarak katkı sunması gerekir" dedi.

Havanın yağmurlu olmasının da başka bir faktör olduğunun altını çizen Seçer, atılan ilacın yağmur nedeniyle etkisinin azaldığını sözlerine ekledi. Kurban Bayramı'nda etrafa atılan sakatat ve atıkların da üremeyi artırdığına dikkati çeken Seçer, tüm bu sebeplerle yaşanan sinek artışına yönelik eleştirilerde haklılık payı olabileceğini ifade etti. Seçer, "Biz de bir önceki toplantıyla bir sonraki toplantı arasında gelen şikayete baktık. Bir önceki yılla ve bir önceki bayramla mukayese ettik. Tartışmasız bir artış var. Biz de 'Bu hafta çok daha dikkatli ve itinalı yapalım' dedik. Haftaya kadar bu oranı düşürmemiz lazım. Yani bir haftalık bir sürede bunun önünü alabileceğimizi düşünüyoruz. Yoksa bizim uygulamalarımızda herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

İlaçlama konusuna ek olarak sorular üzerine Silifke'de canlı hayvan ithalatının limandan yaydığı koku ve sinek problemine de değinen Seçer, vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu ancak bu konunun bakanlık ile ilgili olduğunu vurgulayarak eleştiriler nedeniyle Büyükşehir'in de mağduriyet yaşadığını belirtti.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YAPACAĞI YOLLAR; CADDE, BULVAR VE GRUP YOLLARIDIR"

Bazı ilçelerin bağlantı yolu yapımına ilişkin sorularına yanıt veren Seçer, bölgelerdeki yol çalışmalarının tümünün Büyükşehir'e ait olmadığının altını çizdi. Büyükşehir'in sorumluluk alanlarının belirli olduğunu hatırlatan Seçer, "Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yollar; cadde, bulvar ve grup yollarıdır. Onun dışında yoktur ama biz arazi yollarını da yapıyoruz. Oysaki bu çalışmalar ilçe belediyelerinin görev alanı içerisindedir. Biz biraz fazla bu işlere girdiğimiz için bu işin suistimal edildiğini görmeye başladık. Biz bunu yapmak zorunda değiliz ama vatandaş mağduriyetinin olduğu noktada biz bunu tespit ederiz. Deriz ki; 'Evet bize ait değil ama bunları yaparız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in yol ağlarında yaşanan herhangi bir sorunun mutlaka iletilmesi gerektiğini ifade eden Seçer, yapılacak yolların da yıllık olarak yatırım programına alındığını ve planlandığını dile getirdi. Akdeniz ilçesindeki yol bozulmalarına dair taleplere de değinen Seçer, söz konusu bölgede telekomünikasyon çalışmaları yapıldığını ve ilçe belediyesinin kurumlarla görüşerek tahribatı sona erdirmesi gerektiğini kaydetti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin dile getirdiği Sipahili-Beydili yolunda Akkuyu Nükleer Santrali inşaatını yürüten firmaların yollarda yarattığı tahribat konusuna ilişkin konuşan Seçer, yüksek tonajlı kamyonların yeni yapılan yollarda bozulmaya neden olduğunu belirtti. Büyükşehir'in yaptığı yolun usulüne uygun kullanılmadığını vurgulayan Seçer, konuya dair uyarıların yapılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Turan'ın, TOKİ konutlarının yol ve altyapısı konusunda bilgi talebini yanıtlayan Seçer, "Bozön TOKİ su tartışması olmuştu, onu izah etmiştik. Bugün iyi bir haber verdiler. 8 litre/saniye yeni bir kaynak bulduk. Biraz sorunlu bir bölge ama aşıyoruz. Bize gelen şikayetlerin hepsini giderdik" dedi.

Büyükşehir'in konut projesine ilişkin de bilgi veren Seçer, "Tarsus ihalesi 9 Temmuz'da yapılacak. Sonra Toroslar var. Toroslar ilçesinde konut yapacağımız alanlar var. Yani bir uçtan başlıyoruz. Bu konutlar üst gelir grubuna değil; orta, orta alt ve daha alt gelir grupları için yapılacak. Elimizde bölgesel araziler var. Uygun bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.

Meclis toplantısı; ilgili maddelerin oylanmasının ardından 2 maddenin oy çokluğu, 34 maddenin ise oy birliği ile kabul edilmesi ile sona erdi.