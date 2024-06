Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26. 'Dinler Buluşması'na Ev Sahipliği Yaptı

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde her yıl birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen 'Dinler Buluşması' etkinliğinin bu yıl 26'ncısı gerçekleştirildi. Farklı dinlere mensup inanç temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte, barış ve kardeşlik duası edildi, hoşgörü ve birlik içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapıldı.

Akbelen Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Dinler Buluşması'nın yaratıcı ismi Lina Nasif adına sevenleri konuşma yaptı.

Programa; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Mersin Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Üyesı Vahap Kokulu, Müslüman ve Hristiyan dünyası temsilcileri ile birlikte çok sayıda Mersinli katıldı.

Kilise müziği ve ney dinletilerinin yer aldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ile birlikte Mevlana Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ilahi söyledi. Etkinlikte; Mersin İl Müftülüğünü temsilen Hz. Osman Cami İmam Hatibi Vehbi Saygılı, Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Dedesi Erdoğan Sevim, Katolik Kilisesi Pederi Roshan Corderio Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Hoşgörü ve birlik içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapılan etkinlik, barış ve kardeşlik duasının okunmasıyla son buldu.

Gökayaz: "Hepimizin inançları farklı olsa da aynı insanlık ailesinin bir parçasıyız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, bu yıl 26'ncısı düzenlenen 'Dinler Buluşması'nda farklı inanç ve kültürlerden gelen insanlarla bir araya geldiği için onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Dinler Buluşması'nın barış ve hoşgörüyü tayin etmek için oldukça önemli bir rol üstlendiğini aktaran Gökayaz, "Hepimizin inançları farklı olabilir ama hepimiz aynı insanlık ailesinin bir parçasıyız ve ortak değerlerimiz bizi birleştirir. Dinler, tarih boyunca insanlığa rehberlik etmiş, barış, sevgi, merhamet ve adalet gibi evrensel değerleri yaymışlardır. Bizler Mersin'de tüm kültürel zenginliklerle bir arada barış, kardeşlik ve saygı çerçevesinde yaşayan insanlar olarak bu konuda çok şanslıyız. Etkinliğimizde farklı dinlerin temsilcileri değerli fikirlerini ve öğretilerini paylaştılar. Barış ve hoşgörü üzerine konuşmalar yaptılar. Etkinlikte, bu çeşitlilik içerisinde ortak noktalarımızı keşfetme ve farklılıklarımızı saygıyla karşılama fırsatı bulduk" dedi.

Geçen yıllarda hayatını kaybeden Lina Nasif'in, Mersin'in gördüğü en zengin ve renkli isimlerden biri olduğunu söyleyen Gökayaz, "26 yıldır aynı özveriyle devam ettirme gayretinde bulunan bizlere katkı veren herkese teşekkürlerimizi sunmak isterim. Hep birlikte bu buluşmanın dünya üzerinde daha fazla barış anlayış ve hoşgörünün yayılmasında ve katkıda bulunmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Girgeç: "Tüm inançların bir arada olması kentimizdeki güçlü olguların en önemli göstergesi"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç de Mersin'in farklı din ve topluluklara, çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan kadim bir kent olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kentimizin zenginliği olan bu değerli hazine, beraberinde hoşgörü ile birlikte yaşamak ve yaşatmak hep birlikte öğrenmek ve bunu harmanlamak değerleri tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bu hazinemizin fiziki yansımalarından olan Mersin Şehir Mezarlığı kurulduğu 1938 yılından bugüne dünyada örneği olmayan bir şekilde evrensel değerlerimizi yansıtan yapıda ve bir barış kardeşlik kalesi görüntüsünde tüm inançların bir arada iç içe yan yana bulunuyor olması kentimizdeki güçlü ve ileri bir uygarlık olgusunun en önemli göstergesidir. Bu etikler, kent yaşamının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına mükemmel şekilde yansıyarak gelişmiş hoşgörü ve birliktelik ortamına etkisi ile harika bir çeşitlilik ve özgürlük ortamı olarak ortaya çıkmaktadır."

Lina Nasif'in Mersin sevdalısı biri olduğuna değinen Girgeç, bu yıl 26'ncısı düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kokulu: "Lina Nasif; bu coğrafyayı, vatanını, bayrağını ve Anadolu'yu çok seven biriydi"

Lina Nasif'in cesur, aydın, hümanist ve Mersin sevdalısı biri olduğunu dile getiren Mersin Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Üyesı Vahap Kokulu, "O Mersin'i sevdiği kadar, bu coğrafyayı, vatanını bayrağını, Anadolu'yu çok seviyordu ve bu vatana her insanın barış ve sevgi içerisinde yaşaması için yoğun emekler verdi. Sevgili Lina'nın 26 yıl önce ülkemizde ve dünyada eşsiz bir semavi dinler mensupları olarak başlattığı bu tören, onun bizlerden ayrılmış olmasına rağmen durdurulmadan sürdürülmesinde büyük bir vefa duygusu ile üstlenen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e ve her kademedeki mesai arkadaşlarına takdir ve şükranlarımı arz ediyorum. Lina Nasif, her din ve mezhebin yüceliğine inanan ve buna saygı duymuş bir kardeşimizdir" dedi.

Gerçek sevginin araya uzun yıllar girse bile değişmeyeceğini vurgulayan Kokulu, "Yıllar geçer, mevsimler değişir belki araya kocaman bir hayat girer ama yüreklerden taşan sevgiler hiç değişmez. Bizler, bu kentte yaşayan insanlar olarak tüm dünyaya semavi dinlerin kardeşliğini çeşitli vesilelerle kanıtlamış iyi niyetli, barışsever, sevgi dolu insanlarız" diyerek sözlerini noktaladı.