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Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu

Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde 4 metrelik ve 400 kilogram ağırlığındaki ölü cam göz köpek balığı kıyıya vurdu.

01.01.2024 - 23:16,
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Mersin'de 4 metrelik 400 kilogram ağırlığında ölü cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu

Merkez Akdeniz ilçesi sahilinde dolaşan vatandaşlar kıyıda köpek balığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ı bilgilendirdi.

Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu

4 METRE 10 SANTİM UZUNLUĞUNDA

Kıyıya gelerek inceleme yapan Prof. Dr. Ayas, 4 metre 10 santim uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında köpek balığının cinsinin dişi cam göz köpek balığı olduğunu tespit etti.

Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu

Vinç yardımı ile denizden çıkarılan köpek balığının gömüleceği öğrenildi.

Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu
Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu
Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu
Mersin'de 4 Metrelik 400 Kilogramlık Ölü Köpek Balığı Kıyıya Vurdu
Mersin\'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • XYZ: Denizde aklıma geldiğinde hızla kıyıya yüzen benim için anlamlı bir haber Yanıtla 2 0

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SON DAKİKA: Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu - Son Dakika
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