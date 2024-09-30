Mersin'de Zincirleme Kaza: 13 Ölü, Şoföre 22.5 Yıl Hapis - Son Dakika
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Mersin'de Zincirleme Kaza: 13 Ölü, Şoföre 22.5 Yıl Hapis

Mersin\'de Zincirleme Kaza: 13 Ölü, Şoföre 22.5 Yıl Hapis

Mersin'de otobüs kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, şoför 22.5 yıla kadar hapisle yargılanacak.

30.09.2024 12:38
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MERSİN'de 13 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklu otobüs şoförü Ali Güler (45) hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile dava açıldı.

Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır- İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp, karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, 01 DT 341 ve 01 ALU 521 plakalı otomobiller ile 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Sürücü Güler, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali Güler hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan iddianame hazırlandı. Güler hakkında, 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, hızölçer raporu, sanık ifadesi ve müşteki beyanlarına yer verildi. İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği belirtildi.

'TEK VE ASLİ KUSURLU OTOBÜS ŞOFÖR'

Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, kaza yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak 'yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı' gerekçesiyle kazada 'tek ve asli kusurlu' tarafın otobüs şoförü Güler olduğu vurgulandı.

İddianamede, "Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali Güler'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir. El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Zincirleme Kaza: 13 Ölü, Şoföre 22.5 Yıl Hapis - Son Dakika

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