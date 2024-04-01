MERSİN SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.555
Açılan Sandık Oranı : % 80,05
Kullanılan Oy : 874.313
Geçerli Oy : 844.785
Katılım Oranı : % 78,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,15499.697
MHPSERDAR SOYDAN% 30,38256.642
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,2827.680
DİĞER% 2,0717.532
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,038.711
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,978.178
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,564.717
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,54.242
SAADETSONER ÇONTAR% 0,393.257
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,272.294
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,171.450
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,171.430
TKPDERYA DEMİR% 0,151.279
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,151.246
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,151.234
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,141.205
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,1823
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,09792
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,09763
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,09749
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05416
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,03263
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02185
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 74,82
Katılım Oranı : % 81,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 32,0833.586
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 28,529.844
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 22,4823.531
DİĞER% 9,219.642
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,421.486
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,31.360
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,241.301
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,8835
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,46484
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,44460
BTPCEMİL KARA% 0,4415
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,37390
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,33348
DPGÖKHAN BENER% 0,29300
TKPHAMİT SAKAR% 0,21219
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,16165
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0992
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0883
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0778
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0551
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0224
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 86,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 58,1215.454
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,119.602
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,94515
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,95253
DİĞER% 0,83222
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,39103
SAADETALİ BAL% 0,2977
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,2875
DPALPAY KARAMAN% 0,2874
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2157
BTPHAKAN KUZİN% 0,253
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1849
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0822
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0820
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0615
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 96,88
Katılım Oranı : % 90,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 63,114.860
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,362.415
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,03310
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,2721
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2620
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,2217
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2217
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1310
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,097
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,065
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 87,84
Katılım Oranı : % 83,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,645.656
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,224.690
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,594.446
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,4567
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,4162
TİPOĞUZHAN USTA% 0,1725
BTPBESİM ATAŞ% 0,1523
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,1523
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,0913
MİLLETSADIK EMEN% 0,058
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,058
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,034
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 93,10
Katılım Oranı : % 80,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 50,092.804
MHPALİ RIZA GENÇ% 46,192.586
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,72208
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 78,55
Katılım Oranı : % 83,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 4230.278
CHPMEHMET MAVİ% 36,6426.411
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,311.747
DİĞER% 1,731.250
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,16837
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72516
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46330
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,19138
DPHAVVA TEKELİ% 0,16118
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,15111
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1395
BTPÖMER ŞEN% 0,1392
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0856
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0749
DSPTANER ZEHİR% 0,0537
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0318
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,56.325
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,765.481
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,095.362
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,76492
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1730
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1323
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0814
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0611
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,059
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,048
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,024
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,023
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 64,4672.850
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 24,0327.165
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 5,185.858
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,932.179
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,081.226
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,82929
BTPOSMAN KÖKER% 0,46515
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,3337
SAADETBURAK CANLI% 0,28313
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,27301
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,26295
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,24271
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2226
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,13152
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,1117
DİĞER% 0,1109
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0774
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0673
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0331
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 70,71
Katılım Oranı : % 86,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,6814.109
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,219.148
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,623.583
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,2910
SAADETAHMET KARA% 0,48136
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,42119
DİĞER% 0,3188
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,3187
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2159
HKPKERİM BALKAN% 0,1441
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1439
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1338
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1234
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0310
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 89,12
Katılım Oranı : % 82,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 57,140.620
MHPSADIK ALTUNOK% 37,0426.352
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,51.066
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,2855
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,73522
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,42296
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32230
DİĞER% 0,29204
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,21146
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,2144
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,19134
DPHASAN KILIÇ% 0,19133
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17118
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,16115
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1179
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,172
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0752
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 70,33
Katılım Oranı : % 78,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 45,7860.514
MHPMAHMUT TAT% 36,1247.743
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 6,057.993
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,947.847
DİĞER% 1,161.536
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,931.225
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,881.156
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,81.062
SAADETENVER VARLI% 0,57753
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,41543
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,38508
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,25335
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,22291
TKPUĞUR ÖZER% 0,13167
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,12164
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,1133
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,09115
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,0796
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 72,07
Katılım Oranı : % 74,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,6355.725
MHPALİ ÖZ% 38,3544.878
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,476.407
DİĞER% 2,162.525
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.096
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,021.194
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,75875
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,7825
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,46541
DPTURGAY ÇELİK% 0,29337
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27315
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,23266
TKPYUSUF ÖZER% 0,22253
MİLLETSERAP UYSAL% 0,17199
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,14164
EMEPİMDAT DAĞ% 0,13150
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,09102
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0897
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0555
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 82,40
Katılım Oranı : % 72,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,6372.314
AK PARTİKENAN PEKER% 16,8519.454
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,547.554
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,814.394
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,052.367
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,952.252
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,051.210
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,871.009
TİPGENÇER BAYKUL% 0,81930
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,63732
DİĞER% 0,59677
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,48554
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,4465
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,31363
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,25289
TKPZÜHAL KURT% 0,25286
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,18210
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,13144
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11129
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0889
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0337

Kaynak: AA

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