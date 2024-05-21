Meteoroloji 5 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli, 13 il için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır hariç) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Toz taşınımı

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.